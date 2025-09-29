हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel, Jio, Vi और BSNL यूज़र्स के लिए बड़ी खबर! अब फिजिकल SIM की नहीं है जरूरत, जानिए कैसे एक्टिवेट करते हैं eSIM

eSIM Activation: भारत में अब BSNL भी Airtel, Jio और Vi (Vodafone Idea) की तरह अपनी eSIM सर्विस शुरू कर चुका है. फिलहाल यह सुविधा चुनिंदा सर्किल्स में उपलब्ध है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Sep 2025 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

eSIM Activation: भारत में अब BSNL भी Airtel, Jio और Vi (Vodafone Idea) की तरह अपनी eSIM सर्विस शुरू कर चुका है. फिलहाल यह सुविधा चुनिंदा सर्किल्स में उपलब्ध है. eSIM का काम बिल्कुल फिज़िकल SIM जैसा ही होता है लेकिन यह आपके फोन के अंदर डिजिटल रूप से मौजूद रहती है. iPhone, Google Pixel और Samsung Galaxy S सीरीज़ जैसे कई प्रीमियम स्मार्टफोन eSIM सपोर्ट करते हैं.

क्यों करें eSIM पर स्विच?

  • eSIM को बार-बार निकालने की ज़रूरत नहीं होती.
  • यह न तो टूटती है और न ही खराब होती है.
  • हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आप गलती से eSIM को फोन से डिलीट कर देते हैं तो तुरंत नेटवर्क कनेक्शन बंद हो जाएगा.

कैसे मिलेगा eSIM?

हर टेलीकॉम कंपनी का तरीका थोड़ा अलग है.

Jio यूज़र्स: MyJio ऐप से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या नज़दीकी Jio स्टोर पर जाएं.

Airtel और Vi यूज़र्स: कंपनी के आधिकारिक ऐप से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, अपने नेटवर्क के अनुसार 121 या 199 पर SMS भेजें मैसेज फॉर्मेट: eSIM.

BSNL यूज़र्स: नज़दीकी कस्टमर सर्विस सेंटर में जाकर आवेदन करना होगा. यहां KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसके लिए आधार कार्ड ज़रूरी है.

क्या है एक्टिवेशन प्रोसेस

  • रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद इन स्टेप्स को फॉलो करें:
  • आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर eSIM का QR कोड भेजा जाएगा.
  • इसके बाद Settings → Mobile Networks/Cellular/SIM Services खोलें.
  • अब "Add eSIM" या "Download eSIM" ऑप्शन चुनें.
  • इसके बाद ईमेल से मिले QR कोड को स्कैन करें.
  • अब आपको एक वेरिफिकेशन कॉल मिलेगी जिससे प्रोसेस पूरी होगी.

पूरा प्रोसेस लगभग 4 घंटे तक का समय ले सकता है.

अंतिम स्टेप और सिक्योरिटी

जैसे ही eSIM एक्टिव हो जाएगी आपकी फिज़िकल SIM का नेटवर्क अपने आप बंद हो जाएगा और अब आप eSIM से सभी सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे. TRAI के नियमों के अनुसार, एक्टिवेशन के बाद पहले 24 घंटे तक आप किसी भी SMS को भेज या प्राप्त नहीं कर पाएंगे. यह नियम SIM स्वैप फ्रॉड रोकने के लिए लागू किया गया है.

Published at : 29 Sep 2025 03:00 PM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio Esim VI BSNL TECH NEWS HINDI How To Activate ESIM
और पढ़ें
Embed widget