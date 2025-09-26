Oppo Reno 14 5G: भारत में लॉन्च हुआ रंगोली वाला फोन, बैक पैनल बदलेगा रंग, जानें फीचर्स और कीमत

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition Launched: ओप्पो ने भारत में अपने Reno 14 5G दिवाली एडिशन को लॉन्च कर दिया है. इसके सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस स्टैंडर्ड Reno 14 वाले हैं, लेकिन रियर में नई रंगोली आर्ट दी गई है. साथ ही इसका बैक पैनल ग्लोशिफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ आया है. यह टेक्नोलॉजी बॉडी टेंपरेचर के हिसाब से बैक पैनल का रंग ब्लैक से बदलकर गोल्ड कर देती है. अभी इसे खरीदने पर कंपनी कई ऑफर दे रही है.

सबसे पहले जानें फीचर्स

Oppo Reno 14 5G में 6.59 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है. इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 SoC चिपसेट लगा है, जिसे 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ColorOS 15 पर चलता है और गूगल जेमिनी समेत दूसरे कई AI टूल्स को सपोर्ट करता है. वाटर और डस्ट रजिस्टेंस के लिए इसे IP66, IP68 और IP69 रेटिंग मिली हुई है.

कैमरा और बैटरी

इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP 3.5x पेरिस्कोप टेलीफोटो और 8MP अल्ट्रावाइड सेंसर लगा हुआ है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए यह फ्रंट में 50MP कैमरा के साथ आता है. बैटरी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 6,000mAh की है, जो 80W SuperVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

कीमत और ऑफर

Oppo Reno 14 5G की कीमत 39,999 रुपये रखी गई है, लेकिन फेस्टिव ऑफर के तहत यह 36,999 रुपये में मिल रहा है. इसे ओप्पो की वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और चुनिंदा रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है. साथ ही ग्राहकों को 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल रहा है. सेलेक्टेड बैंकों के क्रेडिट कार्ड से भी 10 प्रतिशत तक कैशबैक का फायदा उठाया जा सकता है.

Nothing Phone 2 5G से होगा मुकाबला

ओप्पो के इस नए फोन का Nothing Phone 2 5G से मुकाबला होगा. नथिंग के फोन में 6.7 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इसमें Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर है, जिसे 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. इसके रियर में 50MP+50MP और फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलता है. इसकी बैटरी कैपेसिटी 4700 mAh है. फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत 38,999 रुपये है.

ये भी पढ़ें-

इन CEOs को सबसे स्मार्ट मानते हैं Elon Musk, बताए तीन नाम, जानें लिस्ट मे कौन-कौन शामिल