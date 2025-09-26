हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइलOppo Reno 14 5G: भारत में लॉन्च हुआ रंगोली वाला फोन, बैक पैनल बदलेगा रंग, जानें फीचर्स और कीमत

Oppo Reno 14 5G: भारत में लॉन्च हुआ रंगोली वाला फोन, बैक पैनल बदलेगा रंग, जानें फीचर्स और कीमत

Oppo Reno 14 5G का दीवाली एडिशन भारत में लॉन्च हो गया है. इसके बैक पैनल पर रंगोली आर्ट दी गई है. साथ ही बैक पैनल टेंपरेचर के हिसाब से रंग बदलकर ब्लैक से गोल्ड हो जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 Sep 2025 09:32 AM (IST)
Preferred Sources

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition Launched: ओप्पो ने भारत में अपने Reno 14 5G दिवाली एडिशन को लॉन्च कर दिया है. इसके सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस स्टैंडर्ड Reno 14 वाले हैं, लेकिन रियर में नई रंगोली आर्ट दी गई है. साथ ही इसका बैक पैनल ग्लोशिफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ आया है. यह टेक्नोलॉजी बॉडी टेंपरेचर के हिसाब से बैक पैनल का रंग ब्लैक से बदलकर गोल्ड कर देती है. अभी इसे खरीदने पर कंपनी कई ऑफर दे रही है.

सबसे पहले जानें फीचर्स

Oppo Reno 14 5G में 6.59 इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन के साथ आता है. इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 SoC चिपसेट लगा है, जिसे 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड ColorOS 15 पर चलता है और गूगल जेमिनी समेत दूसरे कई AI टूल्स को सपोर्ट करता है. वाटर और डस्ट रजिस्टेंस के लिए इसे IP66, IP68 और IP69 रेटिंग मिली हुई है.

कैमरा और बैटरी

इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 50MP 3.5x पेरिस्कोप टेलीफोटो और 8MP अल्ट्रावाइड सेंसर लगा हुआ है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए यह फ्रंट में 50MP कैमरा के साथ आता है. बैटरी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 6,000mAh की है, जो 80W SuperVOOC चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

कीमत और ऑफर 

Oppo Reno 14 5G की कीमत 39,999 रुपये रखी गई है, लेकिन फेस्टिव ऑफर के तहत यह 36,999 रुपये में मिल रहा है. इसे ओप्पो की वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और चुनिंदा रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है. साथ ही ग्राहकों को 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल रहा है. सेलेक्टेड बैंकों के क्रेडिट कार्ड से भी 10 प्रतिशत तक कैशबैक का फायदा उठाया जा सकता है.

Nothing Phone 2 5G से होगा मुकाबला

ओप्पो के इस नए फोन का Nothing Phone 2 5G से मुकाबला होगा. नथिंग के फोन में 6.7 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इसमें Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर है, जिसे 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है. इसके रियर में 50MP+50MP और फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलता है. इसकी बैटरी कैपेसिटी 4700 mAh है. फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत 38,999 रुपये है. 

ये भी पढ़ें-

इन CEOs को सबसे स्मार्ट मानते हैं Elon Musk, बताए तीन नाम, जानें लिस्ट मे कौन-कौन शामिल

Published at : 26 Sep 2025 09:32 AM (IST)
Tags :
OPPO TECH NEWS OPPO Reno 14 5G
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
क्रिकेट
Asia Cup IND vs PAK: एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
क्रिकेट
Asia Cup IND vs PAK: एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
ओटीटी
Jolly LLB 3 OTT Release: सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
विश्व
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
Home Tips
How to Cut Onions Without Crying: अब प्याज काटते वक्त आपको नहीं आएगा रोना! इन 7 टिप्स को जरूर अपनाएं
अब प्याज काटते वक्त आपको नहीं आएगा रोना! इन 7 टिप्स को जरूर अपनाएं
जनरल नॉलेज
Employee Bonus: क्या भारत में दिवाली की तरह पाकिस्तान में कर्मचारियों को मिलता है ईद का बोनस? जान लें नियम
क्या भारत में दिवाली की तरह पाकिस्तान में कर्मचारियों को मिलता है ईद का बोनस? जान लें नियम
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget