इन CEOs को सबसे स्मार्ट मानते हैं Elon Musk, बताए तीन नाम, जानें लिस्ट मे कौन-कौन शामिल

Elon Musk ने हाल ही में उन सीईओ के नाम बताए हैं, जिन्हें वो सबसे स्मार्ट मानते हैं. एक पॉडकास्ट के दौरान मस्क ने तीन ऐसे सीईओ का नाम लिया, जो उनकी नजर में इंटेलीजेंट है, जिनके पास विजन है और जो किसी इंडस्ट्री को दिशा दिखा सकते हैं. अमेरिकी अरबपति ने कहा कि जेफ बेजोस, लैरी पेज और लैरी एलिसन से प्रभावित हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने इन टेक लीडर्स के बारे में और क्या-क्या बताया.

लैरी एलिसन

ऑरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन को सिलिकॉन वैली के सबसे मजबूत लीडर्स में से एक माना जाता है. मस्क ने कहा कि लैरी सबसे स्मार्ट लोगों में से एक हैं. लैरी ने न सिर्फ ऑरेकल को एक डेटाबेस पावरहाउस बनाया, बल्कि वो तेजी से बदल रही इंडस्ट्री में भी अपना प्रभाव जमाने में कामयाब रहे. नई चीजों के प्रति ढलने और लंबी रणनीतिक सोच के कारण वो निवेशकों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं. बता दें कि लैरी टेस्ला के बोर्ड में रह चुके हैं और उन्होंने ट्विटर को खरीदने में मस्क की मदद की थी.

लैरी पेज

गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज को अपन क्रांतिकारी विचारों के लिए जाना जाता है. उन्होंने दुनिया के इंफोर्मेशन एक्सेस करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है. मस्क ने कहा कि पेज की समझदारी ऐसी है, जहां वो कुछ करके दिखाते हैं. वो सिर्फ बातें नहीं करते. सर्च के मामले में गूगल का दबदबा और एंड्रॉयड की सफलता आदि कुछ ऐसी चीजें हैं, जो पेज का विजन दिखाती हैं.

जेफ बेजोस

अमेजन के को-फाउंडर जेफ बेजोस सबसे सफल सीईओज में गिने जाते हैं. मस्क और बेजोस अलग-अलग इंडस्ट्री को रिप्रजेंट करते हैं. मस्क जहां इलेक्ट्रिक कारों वाली टेस्ला के सीईओ हैं, वहीं बेजोस ई-कॉमर्स में बड़ा नाम है. स्पेस को लेकर दोनों की ही एक जैसी महत्वकांक्षा है. जेफ बेजोस ने 2000 में ब्लू ऑरिजन कंपनी शुरू की, वहीं मस्क ने 2002 में स्पेसएक्स की शुरुआत की थी.

