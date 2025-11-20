एडवांस्ड AI फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ Lava Agni 4, सैमसंग के इस फोन को देगा टक्कर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Lava Agni 4 Launched: लंबे इंतजार के बाद लावा ने अपने Agni 4 स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया है. भारत में ही डिजाइन और डेवलप किए गए इस स्मार्टफोन में प्रीमियम एल्युमिनियम अलॉय मेटल का फ्रेम दिया गया है और यह फोन कई एडवांस्ड AI फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है. इस फोन में वायु AI इंटेलीजेंट असिस्टेंट के साथ एक्सपर्ट AI एजेंट दिए गए हैं, जो यूजर की लर्निंग, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी आदि में मदद करेंगे.

Lava Agni 4 के फीचर और स्पेसिफिकेशंस

इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आया है. इसेमं 4nm प्रोसेस पर बना 3.35GHz स्पीड वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो मल्टीटास्किंग, गेमिंग और फाइल ट्रांसफर को आसानी से हैंडल कर लेता है. इन-डिस्पले फिंगरप्रिंट सेंसर वाले इस फोन को तीन एंड्रॉयड अपग्रेड और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे. बाकी फीचर्स की बात करें तो लावा के इस फोन में एक्शन बटन, डुअल स्टीरियो स्पीकर और गेम बूस्टर मोड आदि दिए गए हैं.

कैमरा और बैटरी

फोटो और वीडियो के लिए इसके रियर में 50MP का प्राइमरी सेंसर और 8MP का अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है. फ्रंट में इसे 50MP कैमरा से लैस किया गया है. फ्रंट और रियर, दोनों ही कैमरे 4K वीडियो शूटिंग कैपेबिलिटीज के साथ आए हैं. इसके अलावा कैमरा में भी AI फीचर इंटीग्रेट किए गए हैं. लावा ने इस फोन में 5000mAh का बैटरी पैक दिया है, जो 66W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

कीमत और कंपीटिशन

Lava Agni 4 को फैंटम ब्लैक और लुनर मिस्ट कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है. बैंक ऑफर के बाद इसे 22,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसकी बिक्री 25 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. मार्केट में इसका मुकाबला Samsung Galaxy A26 5G से होगा. सैमसंग के स्मार्टफोन में Exynos 1380 प्रोसेसर और 5000mAh की बैटरी दी गई है. इसके रियर में 50MP + 8MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 13MP का सेंसर दिया गया है. इसकी कीमत 23,999 रुपये है.

