Google Pixel 10 पर आ गई छप्परफाड़ छूट, अभी नहीं खरीदा तो फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

Google Pixel 10 को अगस्त में लॉन्च किया गया था और अब इस पर शानदार डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है. गूगल के लेटेस्ट प्रोसेसर और अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम वाले इस फ्लैगशिप डिवाइस में कई दमदार फीचर्स मिलते हैं. अगर आप लॉन्चिंग के समय ज्यादा कीमत के कारण इसे खरीदने से रुक गए थे तो अभी जबरदस्त मौका है. अमेजन पर यह फोन बेहतरीन डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. आइए फोन के फीचर्स और इस पर मिल रही डील के बारे में डिटेल से जान लेते हैं.

Google Pixel 10 स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

यह फोन 6.3 इंच की OLED स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देती है. इस पर प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है. यह फोन Google Tensor G5 चिपसेट से लैस है और Android 16 पर ऑपरेट करता है. गूगल इसे सात सालों तक एंड्रॉयड अपग्रेड्स देती रहेगी. फोटो और वीडियो के लिए इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 48MP का प्राइमरी लेंस, 13MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है. फ्रंट की बात करें तो सेल्फी और वीडियो के लिए 10.5MP का लेंस लगा हुआ है. इसमें 4970mAh का बैटरी पैक मिलता है.

Google Pixel 10 पर मिल रही यह शानदार डील

अगस्त में यह फोन 79,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन अमेजन से इसे भारी छूट के साथ खरीदा जा सकता है. अमेजन पर Google Pixel 10 का 12GB + 256GB वेरिएंट 68,000 रुपये में मिल रहा है. लगभग 12 हजार की सीधी छूट के अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर 3,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी प्राप्त किया जा सकता है, जिससे इसकी कीमत घटकर 65,000 रुपये हो जाती है. इस तरह यह फोन लगभग 15,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है.

