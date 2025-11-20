हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Pixel 10 पर आ गई छप्परफाड़ छूट, अभी नहीं खरीदा तो फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

Google Pixel 10 पर आ गई छप्परफाड़ छूट, अभी नहीं खरीदा तो फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

कुछ समय पहले ही लॉन्च हुए Google Pixel 10 पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है. दमदार फीचर्स से लैस इस फोन को खरीदने का यह अच्छा मौका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Nov 2025 10:25 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Pixel 10 को अगस्त में लॉन्च किया गया था और अब इस पर शानदार डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है. गूगल के लेटेस्ट प्रोसेसर और अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम वाले इस फ्लैगशिप डिवाइस में कई दमदार फीचर्स मिलते हैं. अगर आप लॉन्चिंग के समय ज्यादा कीमत के कारण इसे खरीदने से रुक गए थे तो अभी जबरदस्त मौका है. अमेजन पर यह फोन बेहतरीन डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. आइए फोन के फीचर्स और इस पर मिल रही डील के बारे में डिटेल से जान लेते हैं.

Google Pixel 10 स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स

यह फोन 6.3 इंच की OLED स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ था, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देती है. इस पर प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है. यह फोन Google Tensor G5 चिपसेट से लैस है और Android 16 पर ऑपरेट करता है. गूगल इसे सात सालों तक एंड्रॉयड अपग्रेड्स देती रहेगी. फोटो और वीडियो के लिए इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 48MP का प्राइमरी लेंस, 13MP का अल्ट्रावाइड सेंसर और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है. फ्रंट की बात करें तो सेल्फी और वीडियो के लिए 10.5MP का लेंस लगा हुआ है. इसमें 4970mAh का बैटरी पैक मिलता है.

Google Pixel 10 पर मिल रही यह शानदार डील

अगस्त में यह फोन 79,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन अमेजन से इसे भारी छूट के साथ खरीदा जा सकता है. अमेजन पर Google Pixel 10 का 12GB + 256GB वेरिएंट 68,000 रुपये में मिल रहा है. लगभग 12 हजार की सीधी छूट के अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड पर 3,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी प्राप्त किया जा सकता है, जिससे इसकी कीमत घटकर 65,000 रुपये हो जाती है. इस तरह यह फोन लगभग 15,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है.

ये भी पढ़ें-

कैमरा से लेकर डिजाइन तक, iPhone 18 Pro Max में मिलेंगे ये 5 बड़े बदलाव, जानकर आप भी खरीदना चाहेंगे

Published at : 20 Nov 2025 10:25 AM (IST)
Tags :
Google Pixel TECH NEWS Google Pixel 10 Phone Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
क्रिकेट
IPL Record: आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पहले भी सामने आ चुका है आतंकी कनेक्शन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'
विश्व
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
ट्रंप और मस्क के बीच खत्म हुई दूरी? व्हाइट हाउस में डिनर के बाद टेस्ला के मालिक ने क्यों कहा- 'Thank You'
क्रिकेट
IPL Record: आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
IB MTS Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर निकली भर्ती, 22 नवंबर से शुरू होंगे फॉर्म, कैसे करें आवेदन?
इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर निकली भर्ती, 22 नवंबर से शुरू होंगे फॉर्म, कैसे करें आवेदन?
जनरल नॉलेज
E-Passport India: पुराने पासपोर्ट से कितना एडवांस होगा ई-पासपोर्ट? जानें इसकी खासियत
पुराने पासपोर्ट से कितना एडवांस होगा ई-पासपोर्ट? जानें इसकी खासियत
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget