मोबाइल यूजर पर महंगाई की मार! फिर महंगे होंगे रिचार्ज प्लान, जियो, एयरटेल समेत सारी कंपनियां बढ़ा सकती हैं दाम
मोबाइल रिचार्ज के लिए यूजर्स को अब ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है. इसी महीने टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर सकती हैं. ओवरऑल टैरिफ में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है.
मोबाइल यूजर्स पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ने वाली है. हाल ही में जियो को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों ने अपने प्लान महंगे किए थे और अब एक बार फिर उनके दाम बढ़ने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले कुछ हफ्तों में सरकारी कंपनी BSNL समेत जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) टैरिफ बढ़ाने जा रही है. इसका सीधा असर मोबाइल यूजर्स पर पड़ेगा और अब उन्हें रिचार्ज प्लान के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना होगा.
टेलीकॉम कंपनियों का रेवेन्यू हो रहा है कम
पिछले कुछ महीनों से टेलीकॉम कंपनियों का रेवेन्यू कम हो रहा है और इसे बढ़ाने के लिए यूजर्स की जेब पर जोर बढ़ेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सितंबर तिमाही में इन कंपनियों का रेवेन्यू गिरकर 10 प्रतिशत रह गया है, जबकि इससे पहले की चार तिमाहियों में ये कंपनियां 14-16 प्रतिशत का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रही थी. दिसंबर तिमाही में रेवेन्यू के और कम होने की बात कही जा रही है, जिसके चलते कंपनियां दाम बढ़ाने पर मजबूर होंगी.
कितने महंगे हो जाएंगे रिचार्ज प्लान?
माना जा रहा है कि ओवरऑल टैरिफ में 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. ET Telecom की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि लगातार महंगाई और अगले कुछ महीनों में बड़ा चुनाव न होने के चलते टेलीकॉम कंपनियां दिसंबर में टैरिफ हाइक कर सकती हैं. इस कारण 28 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान लगभग 50 रुपये महंगा हो सकता है.
ये कंपनियां पहले भी बढ़ा चुकी हैं दाम
पिछले महीने Vi ने अपने 1999 रुपये वाले एनुअल प्लान को 12 प्रतिशत और 84 दिनों वाले प्लान को 7 प्रतिशत महंगा कर दिया था. इसी तरह भारती एयरटेल ने भी अपने सबसे सस्ते वॉइस ओनली प्लान को 189 रुपये की जगह 199 रुपये का कर दिया था. सरकारी कंपनी BSNL भी पीछे नहीं रही और उसके एंट्री-लेवल प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी को कम कर दिया था.
