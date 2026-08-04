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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकितनी दौलत के मालिक हैं जसप्रीत बुमराह? नेटवर्थ उड़ा देगी होश

कितनी दौलत के मालिक हैं जसप्रीत बुमराह? नेटवर्थ उड़ा देगी होश

श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हुए जसप्रीत बुमराह करोड़ों की दौलत के मालिक हैं. BCCI कॉन्ट्रैक्ट, IPL, मैच फीस और ब्रांड एंडोर्समेंट उनकी कमाई के प्रमुख जरिए हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 04 Aug 2026 05:32 PM (IST)
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भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. उनकी गैरमौजूदगी टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है. मैदान पर अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले बुमराह कमाई के मामले में भी किसी से पीछे नहीं हैं. क्रिकेट के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और आईपीएल से होने वाली उनकी कमाई उन्हें देश के सबसे अमीर क्रिकेटरों में शामिल करती है.

जसप्रीत बुमराह की कुल नेटवर्थ कितनी है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जसप्रीत बुमराह की कुल नेटवर्थ लगभग 60 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय क्रिकेट टीम का कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल और कई बड़े ब्रांड्स के साथ एंडोर्समेंट डील्स से आता है. लगातार शानदार प्रदर्शन की बदौलत उनकी ब्रांड वैल्यू भी लगातार बढ़ी है.

BCCI कॉन्ट्रैक्ट से होती है करोड़ों की कमाई

बीसीसीआई की आखिरी जारी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जसप्रीत बुमराह ए+ ग्रेड में शामिल थे. इस ग्रेड के खिलाड़ियों को बोर्ड की ओर से सालाना 7 करोड़ रुपये मिलते हैं. हालांकि मौजूदा साल की नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है. इसके अलावा मैच खेलने पर अलग से फीस भी दी जाती है.

IPL से मिलती है मोटी रकम

आईपीएल में जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. फ्रेंचाइजी ने उन्हें इस सीजन के लिए 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. आईपीएल से मिलने वाली यह राशि उनकी सालाना कमाई का बड़ा हिस्सा है.

एक मैच खेलने पर कितनी मिलती है फीस?

बीसीसीआई खिलाड़ियों को हर फॉर्मेट के लिए अलग-अलग मैच फीस देता है. जसप्रीत बुमराह को एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 लाख रुपये, एक वनडे मैच के लिए 7 लाख रुपये और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए 3 लाख रुपये मिलते हैं. यह राशि उनके सालाना कॉन्ट्रैक्ट से अलग होती है.

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ब्रांड एंडोर्समेंट से भी होती है करोड़ों की कमाई

क्रिकेट के अलावा जसप्रीत बुमराह कई बड़े ब्रांड्स का प्रचार भी करते हैं. विज्ञापनों और एंडोर्समेंट डील्स से उन्हें हर साल करोड़ों रुपये की अतिरिक्त कमाई होती है. यही वजह है कि मैदान से बाहर भी उनकी कमाई लगातार बढ़ती रहती है. श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बावजूद बुमराह भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में शामिल हैं और उनकी लोकप्रियता के साथ उनकी कमाई भी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है.

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बुमराह रहेंगे श्रीलंका टेस्ट से बाहर

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 04 Aug 2026 05:32 PM (IST)
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