Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑटो-डायलर्स और स्क्रैपिंग से भी स्पैमर नंबर पाते हैं.

Spam Calls : कभी बैंक से लोन का ऑफर, कभी लॉटरी जीतने का दावा तो कभी किसी अनजान कंपनी की तरफ से खास स्कीम का लालच. मोबाइल पर आने वाली ऐसी कॉल्स अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी हैं. कई बार आप किसी जरूरी काम में बिजी होते हैं और तभी अनजान नंबर से फोन आने लगता है. कई बार ऐसा होता है कि जिन कंपनियों या लोगों को आपने कभी अपना नंबर दिया ही नहीं, उनके पास भी आपकी पूरी जानकारी होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आपका मोबाइल नंबर इन स्पैम कॉलर्स तक पहुंचता कैसे है. इसके पीछे डेटा लीक से लेकर ऑनलाइन ऐप्स और वेबसाइट्स तक कई वजहें हो सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि स्पैम कॉलर्स को आपका नंबर कैसे मिलता है.

स्पैम कॉलर्स को आपका नंबर कैसे मिलता है

आप जब किसी वेबसाइट या शॉपिंग ऐप पर अकाउंट बनाते हैं, तो नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड जैसी जानकारी देते हैं. कंपनियां इस डेटा को अपने पास स्टोर करती हैं, लेकिन अगर उस वेबसाइट पर साइबर अटैक हो जाए, तो आपकी जानकारी लीक हो सकती है. इसके बाद साइबर अपराधी इस डेटा को बेच सकते हैं या दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं. इस तरह आपका नंबर स्पैम कॉलर्स के हाथ लग सकता है.

ऐप्स की परमिशन भी बन सकती है वजह

कई बार शॉपिंग या दूसरी जरूरतों वाले ऐप डाउनलोड करते समय हम बिना सोचे-समझे सभी परमिशन दे देते हैं. कुछ ऐप्स जरूरत से ज्यादा जानकारी मांगते हैं. अगर किसी ऐप को आपके मोबाइल नंबर या दूसरी निजी जानकारी का एक्सेस मिल जाता है, तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी के आधार पर यह डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जा सकता है. डेटा ब्रोकर अलग-अलग जगहों से ऐसी जानकारियां इकट्ठा करके आगे बेचते हैं.

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नौकरी और ऑफर के नाम पर भी मिल सकती है जानकारी

नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय लोग अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल और काम से जुड़ी दूसरी जानकारियां भरते हैं. कुछ फर्जी जॉब लिस्टिंग इसी का फायदा उठाती हैं. किसी इनाम या प्रमोशनल ऑफर के लिए रजिस्ट्रेशन करने पर भी आपका नंबर मार्केटिंग पार्टनर्स तक पहुंच सकता है. कई बार वेबसाइट की शर्तों में इसकी जानकारी दी होती है, लेकिन लोग उन्हें पढ़े बिना ही परमिशन दे देते हैं.

ऑटो डायलर से भी आ सकती हैं कॉल्स

हर स्पैम कॉल के पीछे आपका डेटा लीक होना जरूरी नहीं है. कई बार ऑटो डायलर सॉफ्टवेयर हजारों रैंडम नंबरों पर एक साथ कॉल करते हैं. जो लोग फोन उठाते हैं, उनके नंबर एक्टिव लिस्ट में शामिल कर लिए जाते हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया, जॉब पोर्टल और रिकॉर्ड में मौजूद नंबर भी स्क्रैपिंग सॉफ्टवेयर के जरिए जुटाए जा सकते हैं.

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