हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक साथ दो ब्लूटूथ डिवाइस को कर सकेंगे कनेक्ट, विंडोज 11 में आने वाला है नया फीचर

एक साथ दो ब्लूटूथ डिवाइस को कर सकेंगे कनेक्ट, विंडोज 11 में आने वाला है नया फीचर

अगर आप विंडोज 11 यूजर हैं तो आपको जल्द ही एक नया फीचर मिलने वाला है. शेयर्ड ऑडियो नाम के इस फीचर में एक साथ दो ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Nov 2025 06:49 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

लैपटॉप और पीसी पर दोस्तों के साथ फिल्म देखना अब और भी मजेदार होने जा रहा है. दरअसल, विंडोज 11 के लिए माइक्रोसॉफ्ट शेयर्ड ऑडियो नाम के एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है. इसके आने के बाद लैपटॉप या पीसी से एक साथ दो ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो सकेंगे और इसके लिए किसी भी प्रकार के केबल या दूसरी एक्सेसरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. कंपनी ने डेवलपर्स और बीटा चैनल के लिए इस फीचर को पेश कर दिया है.

कैसे काम करेगा फीचर?

यह फीचर Bluetooth Low Energy ऑडियो को यूज कर पीसी की साउंड को एक ही समय पर दो कंपेटिबल ऑडियो डिवाइसेस पर ब्रॉडकास्ट करता है. इस सुविधा के अलावा  Bluetooth Low Energy ऑडियो एनर्जी एफिशिएंट होता है और इसकी लेटेंसी भी काफी कम है, जिसका मतलब हुआ कि यह ज्यादा बैटरी की खपत किए बिना बेहतर ऑडियो क्वालिटी प्रदान करेगा. कुछ स्मार्टफोन में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, लेकिन विंडोज में इसे अब लाया जा रहा है. अगर इसकी टेस्टिंग सफल रहती है तो माइक्रोसॉफ्ट आगामी विंडोज 11 अपडेट में इस रोल आउट कर सकती है. 

सबसे पहले इन पीसी पर मिलेगा सपोर्ट

शुरुआत में यह फीचर 13.8 इंच और 15 इंच वाले सरफेस लैपटॉप और 13 इंच के सरफेस प्रो समेत Snapdragon X समेत चुनिंदा Copilot+ PCs पर ही काम करेगा. इसी तरह नए Bluetooth LE ऑडियो कैपेबल एक्सेसरीज जैसे सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो, बड्स 3 सीरीज और Sony के WH-1000XM6 हेडफोन को सपोर्ट करेगा. आगे चलकर इसमें कई और हेडफोन सपोर्ट को शामिल किए जाने की उम्मीद है. 

यूजर को करना होगा यह काम

इस फीचर को यूज करने के लिए यूजर को यह देखना होगा कि उसके डिवाइस में Bluetooth LE Audio सपोर्ट होना चाहिए. इसके बाद उसे विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम ज्वॉइन करना होगा. फीचर को यूज करने के लिए कंपेटिबल हेडफोन या इयरबड्स होने भी जरूरी हैं.

क्या आप भी रातभर मोबाइल चार्जिंग पर छोड़ देते हैं? नुकसान जान लेंगे तो कभी नहीं करेंगे ये गलती!

Published at : 03 Nov 2025 06:49 AM (IST)
Microsoft Windows 11 TECH NEWS
विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
क्रिकेट
ind vs Sa World Cup Final: 'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
विश्व
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
क्रिकेट
ind vs Sa World Cup Final: 'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
विश्व
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
इंडिया
'बार और पीठ की जिम्मेदारी समान, गरीब का दर्द समझें वकील...', आगामी CJI सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश
टेलीविजन
'नागिन 7' से प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक रिवील, 'बिग बॉस 19' में दिखी पहली झलक
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
हेल्थ
Dharmendra Deol Health: किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
