एक साथ दो ब्लूटूथ डिवाइस को कर सकेंगे कनेक्ट, विंडोज 11 में आने वाला है नया फीचर

लैपटॉप और पीसी पर दोस्तों के साथ फिल्म देखना अब और भी मजेदार होने जा रहा है. दरअसल, विंडोज 11 के लिए माइक्रोसॉफ्ट शेयर्ड ऑडियो नाम के एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है. इसके आने के बाद लैपटॉप या पीसी से एक साथ दो ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो सकेंगे और इसके लिए किसी भी प्रकार के केबल या दूसरी एक्सेसरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. कंपनी ने डेवलपर्स और बीटा चैनल के लिए इस फीचर को पेश कर दिया है.

कैसे काम करेगा फीचर?

यह फीचर Bluetooth Low Energy ऑडियो को यूज कर पीसी की साउंड को एक ही समय पर दो कंपेटिबल ऑडियो डिवाइसेस पर ब्रॉडकास्ट करता है. इस सुविधा के अलावा Bluetooth Low Energy ऑडियो एनर्जी एफिशिएंट होता है और इसकी लेटेंसी भी काफी कम है, जिसका मतलब हुआ कि यह ज्यादा बैटरी की खपत किए बिना बेहतर ऑडियो क्वालिटी प्रदान करेगा. कुछ स्मार्टफोन में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, लेकिन विंडोज में इसे अब लाया जा रहा है. अगर इसकी टेस्टिंग सफल रहती है तो माइक्रोसॉफ्ट आगामी विंडोज 11 अपडेट में इस रोल आउट कर सकती है.

सबसे पहले इन पीसी पर मिलेगा सपोर्ट

शुरुआत में यह फीचर 13.8 इंच और 15 इंच वाले सरफेस लैपटॉप और 13 इंच के सरफेस प्रो समेत Snapdragon X समेत चुनिंदा Copilot+ PCs पर ही काम करेगा. इसी तरह नए Bluetooth LE ऑडियो कैपेबल एक्सेसरीज जैसे सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो, बड्स 3 सीरीज और Sony के WH-1000XM6 हेडफोन को सपोर्ट करेगा. आगे चलकर इसमें कई और हेडफोन सपोर्ट को शामिल किए जाने की उम्मीद है.

यूजर को करना होगा यह काम

इस फीचर को यूज करने के लिए यूजर को यह देखना होगा कि उसके डिवाइस में Bluetooth LE Audio सपोर्ट होना चाहिए. इसके बाद उसे विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम ज्वॉइन करना होगा. फीचर को यूज करने के लिए कंपेटिबल हेडफोन या इयरबड्स होने भी जरूरी हैं.

