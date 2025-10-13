दिवाली पर लूट लो ऑफर! स्मार्टवॉच और इयरबड्स पर 90 प्रतिशत तक डिस्काउंट, आईफोन 15 भी एकदम सस्ता

दिवाली से पहले अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल दिवाली स्पेशल सेल जारी है. यह 23 सितंबर से शुरू हुई ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का फेस्टिव एडिशन है और इसमें पहले मिल वाली सेल में मिल रहे कई ऑफर्स को अपडेट किया है. ऐसे में अगर दिवाली से पहले भारी डिस्काउंट के साथ कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो यह शानदार मौका है. सेल के दौरान कई चीजें अपने सबसे सस्ते दामों और 90 प्रतिशत तक डिस्काउंट पर उपलब्ध है.



50 हजार से भी कम में खरीदे आईफोन 15

अमेजन की दिवाली सेल में आईफोन 15 अपनी अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है. यह फोन मात्र 48,499 रुपये में लिस्टेड है. इस पर कैशबैक, बैंक ऑफर और नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल रहा है. इस तरह लगभग 80,000 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुए इस आईफोन को भारी छूट के साथ खरीदा जा सकता है. ऐप्पल के अलावा सैमसंग और दूसरी कंपनियों के स्मार्टफोन भी भारी छूट के साथ लिस्टेड है. इसी तरह लैपटॉप और दूसरी एक्सेसरीज को कम कीमत पर खरीदा जा सकता है.

इन सामानों पर 90 प्रतिशत तक डिस्काउंट

अमेजन की वेबसाइट पर साल की सबसे कम कीमत में खरीदारी का बैनर लगा हुआ है. इस पर टैप करने पर उन सामानों की लिस्ट आ जाती है, जिन पर 90 प्रतिशत के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है. सेल में कई स्मार्टफोन, ऑफिस, चेयर, लगैज ट्रॉली, होम थियेटर साउंड बार, इयरबड्स और स्टोरेज के सामानों पर 80-90 प्रतिशत तक डिस्काउंट दिया जा रहा है. ऐसे में सेल से शॉपिंग कर आप अपने घर सामान भी ला सकते हैं और जेब पर भी ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा. अन्य आइटम्स की बात करें तो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, वाटर प्यूरिफायर, बेडशीट और स्टोरेज आदि के सामान पर 60-80 प्रतिशत की छूट ऑफर की जा रही है.

