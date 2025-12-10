Gemini और ChatGPT को 'Avocado' से टक्कर देगी मेटा, जानें कब लॉन्च हो सकता है नया एआई मॉडल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ समय से मेटा लगातार एआई के फील्ड में अपनी जगह मजबूत करती जा रही है. मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एआई पर काम करने के लिए मेटा सुपरइंटेलीजेंस लैब भी बनाई है. इसमें ऐप्पल, ओपनएआई और गूगल समेत बड़ी कंपनियों को कर्मचारियों को हायर किया जा रहा है. अब जानकारी आई है कि मेटा ओपनएआई के चैटजीपीटी और गूगल के जेमिनी को टक्कर देने के लिए नया एआई मॉडल लाएगी, जिसे Avocado कोडनेम दिया गया है.

Llama मॉडल से खुश नहीं हैं जुकरबर्ग

अभी मेटा के पास अपना Llama एआई मॉडल है, लेकिन जुकरबर्ग इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और वो कंपनी को सुपरइंटेलीजेंस की तरफ ले जाना चाहते हैं, जहां पर एआई मॉडल ही इंसानों वाले कई टास्क पूरे कर सकेंगे. अब रिपोर्ट आई है कि मेटा Avocado कोडनेम वाले एआई मॉडल पर काम कर रही है, जिसे 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है. अभी इस मॉडल की ट्रेनिंग चल रही है और मेटा का कहना है कि अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है.

क्लोज-सोर्स मॉडल होगा Avocado

जुकरबर्ग हमेशा से ओपन सोर्स मॉडल के पक्षधर रहे हैं और इसे लेकर वो गूगल और ओपनएआई आदि की आलोचना भी कर चुके हैं, लेकिन अब वो अपने स्टैंड से पीछे हटते नजर आ रहे हैं. जुलाई में उन्होंने कहा था कि कंपनी को यह देखना होगा कि हम किसे ओपन सोर्स करना चाहते हैं. अब ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मेटा का अपकमिंग एआई मॉडल चैटजीपीटी और जेमिनी की तरह क्लोज-सोर्स होगा. क्लोज-सोर्स का मतलब है कि डेवलपर ऐसे मॉडल को डाउनलोड नहीं कर पाते और ना ही वो ये देख पाते हैं कि मॉडल को किस प्रकार डिजाइन किया गया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि प्राइवेसी चिंताओं और बढ़ते कंपीटिशन को देखते हुए कंपनी ने अपने मॉडल को ओपन सोर्स न रखने का फैसला किया है.

