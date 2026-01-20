Meta के Threads ने इस मामले में X को दी पटखनी, एलन मस्क को लगा जोर का झटका
डेली एक्टिव यूजर्स के मामले में मेटा के प्लेटफॉर्म Threads ने एलन मस्क के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म X को पीछे छोड़ दिया है. मोबाइल प्लेटफॉर्म पर अब Threads को ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं.
मेटा ने एलन मस्क को बड़ा झटका दिया है. मेटा की Threads ऐप ने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर डेली एक्टिव यूजर्स के मामले में X को पीछे छोड़ दिया है. सिमिलरवेब की रिपोर्ट के मुताबिक, वेब पर अभी भी X के यूजर्स ज्यादा हैं, लेकिन एंड्रॉयड और iOS पर Threads आगे निकल गई है. पिछले कई महीनों से Threads लगातार ग्रोथ कर रही है और अब यह सबसे आगे पहुंच गई है. बता दें कि Threads को ट्विटर (वर्तमान में X) की तर्ज पर तैयार किया गया था और इसके कई फीचर्स भी ट्विटर से इंस्पायर्ड हैं.
किसके कितने यूजर्स?
7 जनवरी, 2026 तक मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर Threads के 141.5 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स थे. इसकी तुलना में एंड्रॉयड और iOS पर X यूजर्स की संख्या 125 मिलियन थी. रिपोर्ट के मुताबिक, Threads पिछले कुछ महीनों से लगातार अपनी स्थिति मजबूत करती आ रही है. फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मेटा के एग्रेसिव क्रॉस-प्रमोशन का फायदा Threads को मिला है. इसके अलावा यह प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स पर फोकस करने के साथ-साथ नए फीचर्स भी शामिल करता जा रहा है, जिसका फायदा एक्टिव यूजर्स के तौर पर मिला है.
लगातार कम होता आ रहा था गैप
Threads और X के बीच गैप पिछले कुछ महीनों से लगातार कम होते आ रहा था. पिछले साल अगस्त में मेटा ने बताया था कि Threads के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 400 मिलियन पार कर गई है. दो महीने बाद इस प्लेटफॉर्म के डेली एक्टिव यूजर्स 150 मिलियन को पार कर गए थे. अमेरिका में पिछले साल X के डेली यूजर्स की संख्या Threads की तुलना में दोगुना थी, लेकिन अभी यह अंतर कम हो गया है.
वेब पर X अब भी आगे
वेब पर X की बादशाहत पहले की तरह जारी है. सिमिलरवेब के अनुसार, X पर रोजाना 150 मिलियन डेली वेब विजिट है. इसकी तुलना में Threads.com और Threads.net दोनों को मिलाकर डेली विजिट की संख्या 8.5 मिलियन है. इस तरह वेब पर X को फिलहाल कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है.
