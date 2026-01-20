बेकार पड़े पुराने टीवी से कर सकते हैं ये काम, कबाड़ में देने की न करें गलती

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आपके घर में पुराना टीवी बेकार पड़ा है तो इसे कबाड़ी को देने की गलती बिल्कुल न करें. घर के किसी कोने में धूल खा रहा आपका टीवी इतने काम आ सकता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा. थोड़ी सी क्रिएटिविटी से आप अपने पुराने डिस्प्ले को डिजिटल फोटो फ्रेम, होम सिक्योरिटी मॉनीटर समेत कई चीजों में बदल सकते हैं. इससे आप न सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी को नया रूप दे पाएंगे बल्कि अपने पैसे भी बचा सकते हैं.

पुराने टीवी का ऐसे करें यूज

स्मार्ट टीवी बनाएं- आप अपने पुराने टीवी को स्मार्ट टीवी में बदल सकते हैं. आजकल बाजार में कई स्ट्रीमिंग स्टिक मौजूद हैं, जिन्हें प्लग-इन करते ही आपका पुराना टीवी भी स्मार्ट टीवी की तरह काम करने लगेगा और आप इस पर नेटफ्लिक्स से लेकर यूट्यूब तक अपनी फेवरेट ऐप्स का मजा ले पाएंगे.

पीसी का सेकेंडरी मॉनिटर बनाएं- अगर काम के हिसाब से आपके पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन छोटी लग रही है तो आप पुराने टीवी को सेकेंडरी मॉनिटर के तौर पर यूज कर सकते हैं. इसके लिए बस आपके टीवी में HDMI पोर्ट होना चाहिए. एक बार कनेक्ट होने के बाद यह आप बिना टैब स्विच किए मल्टीटास्क कर सकेंगे और आपको बड़े डिस्प्ले के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे.

सिक्योरिटी सिस्टम मॉनिटर- अगर आपके घर या ऑफिस में कई कैमरे लगे हैं और आप फोन पर इनका फीड ठीक तरीके से नहीं देख पा रहे हैं तो पुराना टीवी आपके काम आ जाएगा. इसकी मदद से आपको कैमरा फीड का एकदम क्लियर और रियल टाइम व्यू मिलेगा.

डिजिटल साइनेज- अगर आप कोई बिजनेस ऑनर हैं तो पुराने टीवी को डिजिटल साइनेज के तौर पर यूज कर सकते हैं. इससे आपको अलग-अलग ऑफर या अनाउंसमेंट के लिए बैनर नहीं बनवाने पड़ेंगे और टीवी पर ही डिजिटली आप इनकी जानकारी अपने ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं.

गिफ्ट करें- अगर आपका पुराना टीवी एकदम सही से काम कर रहा है, लेकिन आपके सेटअप में फिट नहीं बैठ रहा तो आप इसे अपने किसी फैमिली मेंबर या दोस्त को गिफ्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आप किसी NGO को भी इसे डोनेट कर सकते हैं, जो इसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकता है.

