हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबेकार पड़े पुराने टीवी से कर सकते हैं ये काम, कबाड़ में देने की न करें गलती

बेकार पड़े पुराने टीवी से कर सकते हैं ये काम, कबाड़ में देने की न करें गलती

अगर आपके पास पुराना टीवी है तो उसे कबाड़ में देने की बजाय यूज करने पर विचार करें. आप पुराने टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा भी इसे कई तरीकों से यूज किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Jan 2026 11:15 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आपके घर में पुराना टीवी बेकार पड़ा है तो इसे कबाड़ी को देने की गलती बिल्कुल न करें. घर के किसी कोने में धूल खा रहा आपका टीवी इतने काम आ सकता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा. थोड़ी सी क्रिएटिविटी से आप अपने पुराने डिस्प्ले को डिजिटल फोटो फ्रेम, होम सिक्योरिटी मॉनीटर समेत कई चीजों में बदल सकते हैं. इससे आप न सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी को नया रूप दे पाएंगे बल्कि अपने पैसे भी बचा सकते हैं.

पुराने टीवी का ऐसे करें यूज

स्मार्ट टीवी बनाएं- आप अपने पुराने टीवी को स्मार्ट टीवी में बदल सकते हैं. आजकल बाजार में कई स्ट्रीमिंग स्टिक मौजूद हैं, जिन्हें प्लग-इन करते ही आपका पुराना टीवी भी स्मार्ट टीवी की तरह काम करने लगेगा और आप इस पर नेटफ्लिक्स से लेकर यूट्यूब तक अपनी फेवरेट ऐप्स का मजा ले पाएंगे.

पीसी का सेकेंडरी मॉनिटर बनाएं- अगर काम के हिसाब से आपके पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन छोटी लग रही है तो आप पुराने टीवी को सेकेंडरी मॉनिटर के तौर पर यूज कर सकते हैं. इसके लिए बस आपके टीवी में HDMI पोर्ट होना चाहिए. एक बार कनेक्ट होने के बाद यह आप बिना टैब स्विच किए मल्टीटास्क कर सकेंगे और आपको बड़े डिस्प्ले के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे.

सिक्योरिटी सिस्टम मॉनिटर- अगर आपके घर या ऑफिस में कई कैमरे लगे हैं और आप फोन पर इनका फीड ठीक तरीके से नहीं देख पा रहे हैं तो पुराना टीवी आपके काम आ जाएगा. इसकी मदद से आपको कैमरा फीड का एकदम क्लियर और रियल टाइम व्यू मिलेगा.

डिजिटल साइनेज- अगर आप कोई बिजनेस ऑनर हैं तो पुराने टीवी को डिजिटल साइनेज के तौर पर यूज कर सकते हैं. इससे आपको अलग-अलग ऑफर या अनाउंसमेंट के लिए बैनर नहीं बनवाने पड़ेंगे और टीवी पर ही डिजिटली आप इनकी जानकारी अपने ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं.

गिफ्ट करें- अगर आपका पुराना टीवी एकदम सही से काम कर रहा है, लेकिन आपके सेटअप में फिट नहीं बैठ रहा तो आप इसे अपने किसी फैमिली मेंबर या दोस्त को गिफ्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आप किसी NGO को भी इसे डोनेट कर सकते हैं, जो इसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकता है.

ये भी पढ़ें-

200MP का एक नहीं, दो-दो कैमरे, पूरी तरह बदल जाएगा गेम, ये कंपनियां कर रही हैं बड़ी तैयारी

Published at : 20 Jan 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Television Tips And Tricks Smart TV  TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
बिहार
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: LTCG, STT और Capital Gains Tax पर Investors की बड़ी उम्मीदें | Paisa Live
BJP New President: BJP को मिला नया अध्यक्ष, आज Nitin Nabin की होगी ताजपोशी | Breaking | ABP
Jammu-Kashmir में जैश का बड़ा खुलासा! Kishtwar में आतंकी ठिकाना बरामद | Terror | Breaking | ABP
Kolkata में भीषण अग्निकांड, प्लास्टिक गोदाम से उठी लपटों ने मचाई दहशत | Breaking | ABP News | Fire
वो चीखता रहा...सिस्टम सोता रहा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
कौन हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जानें कैसे बन गए संगठन की पहली पसंद
बिहार
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
बिहार का 'दगाबाज' दूल्हा! 3-3 शादी कर ली, अब थाने पहुंची नोएडा वाली इंजीनियर पत्नी
क्रिकेट
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
ये 5 भारतीय क्रिकेटर जो इस साल ले सकते हैं संन्यास, टीम इंडिया में मौका मिलना असंभव
इंडिया
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
उत्तर भारत में 'आफत', 9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कब बरसेंगे बादल?
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
'बॉर्डर 2' में तबू को क्यों नहीं किया गया कास्ट? प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
यूटिलिटी
Republic Day 2026: दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, जानें मेट्रो, बस और पर्सनल व्हीकल के लिए जरूरी गाइडलाइन
दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, जानें मेट्रो, बस और पर्सनल वाहन के लिए जरूरी गाइडलाइन
जनरल नॉलेज
Most Vintage Cars: इस देश में हैं सबसे ज्यादा विंटेज कार, आज भी सड़कों पर दौड़ती हैं सरपट
इस देश में हैं सबसे ज्यादा विंटेज कार, आज भी सड़कों पर दौड़ती हैं सरपट
ट्रेंडिंग
Video: ये है जैतून का 400 साल पुराना पेड़, खासियत जान दंग रह जाएंगे आप- वीडियो हो रहा वायरल
ये है जैतून का 400 साल पुराना पेड़, खासियत जान दंग रह जाएंगे आप- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget