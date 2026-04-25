Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेटा ने पेश किया नया अकाउंट सिस्टम, फेसबुक-इंस्टाग्राम एक से लॉगिन.

एक ही पासवर्ड से लॉग इन करें सभी मेटा सेवाएं.

सुरक्षा को मजबूती, पासकी और MFA जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

पैरेंट्स बच्चों के अकाउंट्स को Family Centre से कर सकेंगे कंट्रोल.

Meta One-Login: Meta ने यूजर्स के लिए लॉगिन और अकाउंट मैनेजमेंट को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने एक नया Meta Account सिस्टम पेश किया है जिसके जरिए अब Facebook, Instagram और अन्य जुड़े डिवाइस व सर्विसेज को एक ही अकाउंट से मैनेज किया जा सकेगा. अभी तक अलग-अलग ऐप्स और डिवाइस के लिए अलग लॉगिन रखना पड़ता था जिससे यूजर्स को काफी दिक्कत होती थी.

क्या बदलेगा नए Meta Account सिस्टम से

अब तक Meta के पास Accounts Centre जैसा फीचर मौजूद था जो कुछ सर्विसेज को जोड़ता था, लेकिन वह पूरी तरह एकीकृत नहीं था. नए Meta Account सिस्टम के आने के बाद यूजर्स को एक ही लॉगिन के जरिए सभी ऐप्स और सर्विसेज एक्सेस करने की सुविधा मिलेगी जिससे पूरा अनुभव ज्यादा आसान और व्यवस्थित हो जाएगा.

कैसे काम करेगा यह नया सिस्टम

इस नए सिस्टम में यूजर्स को सिर्फ एक पासवर्ड की जरूरत होगी जिससे वे Facebook, Instagram, Threads और AI से जुड़े डिवाइस जैसे स्मार्ट ग्लासेस में लॉगिन कर पाएंगे. हालांकि WhatsApp के लिए यह सिस्टम वैकल्पिक रहेगा यानी यूजर चाहें तो इसे अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर खास ध्यान

Meta ने इस नए सिस्टम में सुरक्षा को भी मजबूत किया है. यूजर्स अब Passkey जैसे एडवांस फीचर का इस्तेमाल कर सकेंगे जिसमें पासवर्ड की जगह फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक या डिवाइस PIN के जरिए लॉगिन किया जा सकेगा. इसके अलावा मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) और लॉगिन अलर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी जिससे किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी की जानकारी तुरंत मिल सकेगी.

एक जगह से सभी सेटिंग्स कंट्रोल

Meta Account के जरिए यूजर्स अपने अकाउंट से जुड़ी सभी जरूरी सेटिंग्स जैसे पासवर्ड, ईमेल और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन—को एक ही जगह से मैनेज कर पाएंगे. इसका फायदा यह होगा कि हर ऐप में अलग-अलग जाकर बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

पैरेंट्स के लिए भी होगा फायदेमंद

यह सिस्टम माता-पिता के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो सकता है. Meta Account के तहत Family Centre डैशबोर्ड के जरिए पैरेंट्स अपने बच्चों के अकाउंट्स पर नजर रख सकेंगे. वे Instagram, Facebook और Messenger जैसी ऐप्स की सेटिंग्स को एक ही जगह से कंट्रोल कर पाएंगे.

कब तक मिलेगा यह नया फीचर

Meta के मुताबिक, यह नया Meta Account सिस्टम धीरे-धीरे अगले साल से रोलआउट होना शुरू होगा. यानी सभी यूजर्स तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आने वाले महीनों में यह फीचर Meta के पूरे इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव ला सकता है.

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