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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMumbai Watermelon Death Case: तरबूज खाने से पूरे परिवार की मौत! बाजार से खरीदें फल तो इन बातों का रखें ध्यान, वरना हो जाएगी अनहोनी

Mumbai Watermelon Death Case: तरबूज खाने से पूरे परिवार की मौत! बाजार से खरीदें फल तो इन बातों का रखें ध्यान, वरना हो जाएगी अनहोनी

Mumbai Watermelon Death Case: मुंबई से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक ही परिवार के चार लोग तरबूज खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 27 Apr 2026 05:34 PM (IST)
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Mumbai Watermelon Death Case: मुंबई से एक चौंकाने वाला सामने आया है, जहां कथित तौर पर एक ही परिवार के 4 लोगों की तरबूज खाने से मौत हो गई. सुबह जब परिवार के लोग उठे तो उनमें उल्टी और पेट दर्द की समस्या देखी गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि परिवार के चारों लोगों की ही मौत हो गई है. इस घटना के बाद गर्मियों का पसंदीदा तरबूज खाने को लेकर चिंताएं बढ़ गई है. 

क्या है पूरा मामला? 

जानकारी के मुताबिक, परिवार के लोगों ने अपने रिश्तेदारों के साथ रात को पार्टी की थी, जब रिश्तेदार चले गए तो परिवार के सभी लोगों ने तरबूज खाया और सो गए. सुबह जब लोग उठे तो सभी लोगों को पेट दर्द और उल्टी जैसी समस्या थी, जिसके बाद उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया. इसके बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं आया और परिवार के लोगों की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई. हालत इतनी बिगड़ गई कि लोगों का शरीर नीला पड़ने लगा. परिवार के चारों लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.  डॉक्टरों द्वारा बताया गया है कि उनके शरीर में किसी प्रकार का टॉक्सिन गया है, जिससे उनकी मौत हुई है.

क्यों और कैसे होती है फूड पॉइजनिंग? 

फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम ऐसा खाना या पेय पदार्थ लेते हैं जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या जहरीले पदार्थ (टॉक्सिन्स) मौजूद होते हैं. यह समस्या अक्सर खराब, केमिकल्स के इस्तेमाल, या गलत तरीके से स्टोर किए गए खाने से होती है. फूड पॉइजनिंग होने पर पेट दर्द, उल्टी, दस्त, कमजोरी और बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. गंभीर मामलों में शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) भी हो सकती है. अगर समय पर इलाज न मिले तो फूड पॉइजनिंग जानलेवा हो सकती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए.

यह भी पढ़ेंः IBS Problem: पेट की समस्या IBS में कारगर है सॉल्युबल फाइबर, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बाजार से तरबूज और अन्य फल खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान

बाजार से फल खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले फल की बाहरी सतह को अच्छे से देखें कि कहीं उस पर कोई कट, दरार या सड़न के निशान तो नहीं हैं. पहले से कटे हुए फल खरीदने से बचें क्योंकि उनके अंदर भी केमिकल होने का खतरा हो सकता है. साथ ही खुले में रखे फल जल्दी खराब हो सकते हैं और उनमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा रहता है. फल खरीदने के बाद उन्हें अच्छे से धोकर ही खाएं ताकि उन पर लगी गंदगी या केमिकल हट जाएं, क्योंकि आजकल फलों को पकाने के लिए काफी ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है. हो सके तो फलों को गुनगुने पानी से भी धो सकते हैं, जिससे केमिकल्स अच्छे से साफ हो जाते हैं.

तरबूज हो लेकर बरतें खास सावधानी

गर्मियों में तरबूज खाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन इसको लेकर कुछ सावधानी बरतनी जरूरी है. बाजार से लाए गए तरबूज को खाने से पहले उसे नॉर्मल टेंपरेचर पर ठंडा जरूर करें. गर्म फल खाने से बीमार पड़ सकते हैं. इसके अलावा सीधे धूप से आकर भी तरबूज को नहीं खाना चाहिए. तरबूज को अधिक मात्रा में खाने से भी बचना चाहिए.

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Published at : 27 Apr 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Food Safety Food Poisoning Causes Mumbai Watermelon Death Case Contaminated Food Risks Chemical Ripened Fruits
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