खुद को एक्स मुस्लिम कहने वाला सलीम वास्तविक तो आपको मालूम होगा. हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उसे गाजियाबाद से 13 साल के मासूम की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया. हालांकि इससे पहले वो एक्स मुस्लिम का चौला औढ़ एक समुदाय विशेष को लेकर विवादित बयान दिया करता था. अब ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड की देवनगरी ऋषिकेश से सामने आया है जहां पुलिस ने 18 अप्रैल को एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो हिंदू साधु का रूप लिए दूसरे धर्म को लेकर विवादित बयान देता था, लेकिन जब इसकी सच्चाई सामने आई तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई.

उत्तराखंड से पकड़ा गया फर्जी साधु सनीउर रहमान

हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के सत्यनिष्ठ साधु की जो असल में बांग्लादेश का निवासी है और दावा किया जा रहा है कि वो अवैध तरीके से भारत में रह रहा था. उसका असली नाम सनीउर रहमान है. इस बेहरूपिए के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें ये दूसरे समुदाय के लोगों की धार्मिक किताबों और उनसे जुड़े महापुरुषों के लिए विवादित बयान देता था और वो भी हिंदू साधु के भेष में. लेकिन 18 अप्रैल को इस ढोंगी साधु का पूरा भांडा फूट गया और पुलिस ने इसे धर दबोचा.

पुलिस ने दिखाई सख्ती तो उगल दिया सच

दरअसल, उत्तराखंड पुलिस राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों को खोजने का एक अभियान चला रही है जिसका नाम प्रहार है. इसी अभियान के तहत लोगों की धड़पकड़ में एक नंबर सत्यनिष्ठ साधु का भी लग गया जहां पुलिस ने इसे अचानक रोककर जब पूछताछ की तो इसकी बातों से पुलिस का शक गहरा गया. जिसके बाद थाने ले जाकर सख्ती से पूछताछ करने पर सनीउर रहमान उर्फ सत्यनिष्ठ साधु ने पूरा सच उगल दिया. बता दें कि ये ढोंगी साधु बांग्लादेश के फरीदपुर का रहने वाला है.

कुछ दिन पहले सलीम वास्तविक हुआ था गिरफ्तार

एक्स मुस्लिम बन समुदाय विशेष को लेकर विवादित बयान देने वाले सलीम वास्तविक को पुलिस ने 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया है जिसमें उस पर हत्या और अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं. कई सालों से सलीम इस गंभीर मामले में वांछित था और पहचान छिपाकर फरारी काट रहा था. उसने अपने एक साथी अनिल के साथ मिलकर एक बिजनेसमैन के 13 साल के बच्चे को किडनैप किया और 30 हजार रुपये की फिरौती मांगी, जिसके बाद उस बच्चे का शव पुलिस ने जंगल से बरामद किया था. चौंकाने वाली बात ये है कि सलीम वास्तविक ने इस मामले से बचने के लिए खुद को मृत घोषित करवा दिया और इस्लाम छोड़कर नई पहचान बना यूट्यूब पर फेमस हो गया.

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यूजर्स के निशाने पर आई नाजिया इलाही

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ लाखों लोगों ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा...समुदाय विशेष और एक खास धर्म को टारगेट करने वाली नाजिया इलाही की भी जांच होनी चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...ये बाबा तो चोर निकला. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन जैसे सभी लोगों को जांच के दायरे में लाना चाहिए. ये लोग अपना कुकर्म छिपाने के लिए एक्स मुस्लिम और हिंदू धर्म को चौला औढ़ सभी धर्मों को बदनाम कर रहे हैं.

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