मौसम का अचानक हमला! बारिश हो या लू, फोन की ये सेटिंग ऑन करते ही मिलेगा लाइव अलर्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom IMD का मौसम ऐप रियल-टाइम अपडेट देता है.

ऐप लोकेशन के आधार पर बारिश, लू की जानकारी देता है.

इमरजेंसी अलर्ट से हीटवेव, बारिश की पूर्व सूचना मिलती है.

ऐप Google Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध है.

Weather Alert Apps: देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से करवट ले रहा है. कहीं तेज गर्मी और लू का प्रकोप है तो कहीं अचानक भारी बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा रही है. ऐसे अनिश्चित हालात में समय रहते सही जानकारी मिलना बेहद जरूरी हो जाता है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए India Meteorological Department ने अपना आधिकारिक मौसम ऐप तैयार किया है जो लोगों को रीयल-टाइम अपडेट देने में मदद करता है.

क्या है यह मौसम ऐप और कैसे करता है काम

यह ऐप सिर्फ तापमान बताने तक सीमित नहीं है बल्कि आपके लोकेशन के आधार पर मौसम से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देता है. इसमें बारिश, तूफान या लू जैसी परिस्थितियों की सटीक जानकारी सीधे आपके फोन तक पहुंचती है. खास बात यह है कि यह डेटा लगातार अपडेट होता रहता है जिससे आपको हर पल बदलते मौसम की सही स्थिति पता चलती रहती है.

इस ऐप में ऐसा फीचर भी है जो आपको फील्स लाइक तापमान बताता है यानी असल में मौसम कितना महसूस हो रहा है. इसके अलावा आने वाले दिनों का अनुमान भी मिलता है जिससे आप अपनी यात्रा या रोजमर्रा के काम पहले से प्लान कर सकते हैं.

इमरजेंसी अलर्ट से बढ़ती है सुरक्षा

इस ऐप की सबसे खास बात इसका अलर्ट सिस्टम है. जैसे ही आपके इलाके के लिए कोई चेतावनी जारी होती है आपके फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है. चाहे तेज बारिश हो या हीटवेव, आपको पहले ही जानकारी मिल जाती है ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें.

फोन में कैसे करें सेटअप

इस ऐप को इस्तेमाल करना बेहद आसान है. एंड्रॉयड यूजर्स Google Play Store और आईफोन यूजर्स Apple App Store से Mausam IMD सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं. इंस्टॉल करने के बाद जब आप ऐप खोलते हैं तो आपको लोकेशन और नोटिफिकेशन की अनुमति देनी होती है. इसके बाद सेटिंग्स में जाकर मौसम से जुड़े अलर्ट, खासकर बारिश और लू के नोटिफिकेशन को चालू करना जरूरी है. यही फीचर आपको समय-समय पर चेतावनी देता रहेगा.

क्यों है यह ऐप आपके लिए जरूरी

आज के समय में मौसम का कोई भरोसा नहीं है. अचानक आने वाली बारिश या तेज गर्मी आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में यह ऐप आपके लिए एक पर्सनल वेदर असिस्टेंट की तरह काम करता है जो हर जरूरी अपडेट समय पर देता है. अगर आप चाहते हैं कि मौसम का असर आपकी प्लानिंग पर कम पड़े तो इस तरह के स्मार्ट टूल का इस्तेमाल करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

Tim Cook के बाद अब John Ternus बनेंने Apple के नए CEO! जानिए कितनी है इनकी नेटवर्थ और कैसे बनें ये कंपनी के उत्तराधिकारी