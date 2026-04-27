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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL के नंबर-1 गेंदबाज बन गए मोहसिन खान, 5 विकेट लेकर रचा इतिहास; रिकॉर्ड उड़ा देगा होश

IPL के नंबर-1 गेंदबाज बन गए मोहसिन खान, 5 विकेट लेकर रचा इतिहास; रिकॉर्ड उड़ा देगा होश

Mohsin Khan Record: लखनऊ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने कोलकाता के खिलाफ ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. वह अब नंबर-1 बन गए हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 27 Apr 2026 05:31 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने कमाल कर दिया. मोहसिन ने केकेआर के खिलाफ पांच विकेट लेकर इतिहास रच दिया है. लखनऊ के इकाना में खेले गए इस मैच में मोहसिन ने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर पांच विकेट झटके. हालांकि, मैच सुपर ओवर में गया, और मोहसिन की टीम लखनऊ को हार का सामना करना पड़ा. 

मोहसिन खान के नाम हुए 3 बड़े रिकॉर्ड

मोहसिन खान अब आईपीएल इतिहास में सबसे बेस्ट गेंदबाजी स्पेल फेंकने वाले बाएं हाथ के भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले किसी भी बाएं हाथ के भारतीय तेज गेंदबाज ने इतना शानदार स्पेल नहीं फेंका है. इसके अलावा एक और बड़ा रिकॉर्ड मोहसिन ने अपने नाम किया है. मोहसिन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पांच विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह कारनामा जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल ही कर सके हैं. 

रविवार को केकेआर के खिलाफ मोहसिन आग उगल रहे थे. उन्होंने अजिंक्य रहाणे, टिम सीफर्ट, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल और अनुकूल रॉय जैसे मुख्य बल्लेबाजों के विकेट झटके. मोहसिन की घातक गेंदबाजी के सामने केकेआर ने 15 ओवर में 93 के स्कोर पर सात विकेट गंवा दिए थे. उनके सामने किसी भी केकेआर बल्लेबाज की एक न चली. उन्होंने  4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट चटकाए. मोहसिन ने लखनऊ के लिए दूसरा सबसे बेस्ट गेंदबाजी स्पेल डालने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. 

ऐसा रहा मैच का हाल 

इस मैच में कोलकाता ने पहले खेलने के बाद रिंकू सिंह के शानदार अर्धशतक की बदौलत 155 रन बनाए थे. जवाब में लखनऊ को लास्ट 24 गेंद में 52 और फिर अंतिम गेंद पर सात रन बनाने थे, लेकिन मोहम्मद शमी ने छक्का लगाकर मैच टाई करा दिया. इसके बाद सुपर ओवर हुआ. सुपर ओवर में लखनऊ की टीम हार गई. सुपर ओवर में लखनऊ ने सिर्फ एक रन बनाया था. ऐसे में केकेआर ने पहली गेंद पर ही मैच जीत लिया.

 

Published at : 27 Apr 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Mohsin Khan Lucknow Super Giants LSG LSG Vs KKR IPL KKR IPL 2026
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