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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 17 Pro पर आ गई लुभावनी डील, हजारों रुपये सस्ता खरीदने का मिल रहा मौका

iPhone 17 Pro पर आ गई लुभावनी डील, हजारों रुपये सस्ता खरीदने का मिल रहा मौका

iPhone 17 Pro Discount Offer: ऐप्पल के फ्लैगशिप मॉडल iPhone 17 Pro को हजारों रुपये सस्ता खरीदने का मौका मिल रहा है. विजय सेल्स से इस आईफोन पर 10,000 से ज्यादा की बचत की जा सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 Apr 2026 04:42 PM (IST)
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  • iPhone 17 Pro पर ₹10,000 से अधिक की छूट उपलब्ध है।
  • इसमें 6.3-इंच 120Hz डिस्प्ले, A19 प्रो चिपसेट है।
  • विजय सेल्स पर फोन पर फ्लैट और बैंक ऑफर मिल रहा है।
  • Google Pixel 10 पर भी ₹10,000 से अधिक की बचत हो रही है।

iPhone 17 Pro Discount Offer: ऐप्पल के लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस iPhone 17 Pro की कीमत एक ही झटके में हजारों रुपये कम हो गई है. अगर आप इसे खरीदने के लिए कीमत कम होने का इंतजार कर रहे थे तो वह मौका आ गया है. एक से एक दमदार फीचर्स और प्रीमियम लुक वाला यह आईफोन इस समय 10,000 रुपये से ज्यादा की छूट के साथ लिस्टेड है. अगर आप पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो दाम और भी घट सकते हैं. ऐसे में आपको यह डील हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए. आइए जानते हैं कि इस आईफोन में क्या-क्या फीचर्स हैं और इसे खरीदना क्यों फायदे का सौदा हो सकता है.

iPhone 17 Pro के स्पेसिफिकेशंस

फीचर्स के मामले में यह आईफोन किसी भी दूसरे मॉडल से कम नहीं है. ऐप्पल ने इस मॉडल में 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है. इसमें पावरफुल A19 प्रो चिपसेट है, जिसे 12GB रैम के साथ पेयर किया गया है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 48MP प्राइमरी लेंस के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो के लिए 18MP का सेंटर स्टेज लेंस मिलता है. कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 31 घंटे का वीडियो प्लेबैक दे सकती है.

iPhone 17 Pro पर कहां मिल रही है डील

पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुआ यह फोन विजय सेल्स पर फ्लैट डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है. भारत में इसे 1,34,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी विजय सेल्स पर यह 1,30,790 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा HSBC क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 6,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है. दोनों मिलाने पर कुल डिस्काउंट 10,000 रुपये से ज्यादा हो जाता है. फीचर लोडेड इस आईफोन को डिस्काउंट पर खरीदना एक जबरदस्त डील हो सकती है.

Google के इस फोन पर भी जबरदस्त डिस्काउंट

iPhone 17 Pro की तरह गूगल के फ्लैगशिप डिवाइस Pixel 10 पर भी हजारों की बचत का मौका मिल रहा है. Pixel 10 पिछले साल अगस्त में 79,999 कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी यह अमेजन पर 13 प्रतिशत डिस्काउंट के बाद सिर्फ 69,999 रुपये में लिस्टेड है. इस पर 2100 रुपये से ज्यादा के कैशबैक और बैंक ऑफर का भी फायदा उठाया जा सकता है, जिसके बाद इसकी कीमत 68,000 रुपये से भी कम हो जाती है. 

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Published at : 27 Apr 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
IPhone 17 Pro TECH NEWS Phone Deal
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