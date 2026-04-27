यह कंपनी बंद कर रही है इनएक्टिव सिम, यहां जान लें सस्ते में नंबर बचाने का जुगाड़

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जियो ने लंबे समय से रिचार्ज न कराने वाले नंबर बंद करना शुरू कर दिया है।

90 दिनों में एक बार रिचार्ज न कराने पर नंबर बंद हो जाएगा।

सिर्फ 11 रुपये के रिचार्ज से भी सिम कार्ड एक्टिवेट रह सकता है।

103 रुपये और 189 रुपये वाले प्लान भी नंबर को चालू रखेंगे।

Jio Deactivating Sim: अगर आप जियो सिम कार्ड यूज करते हैं और रेगुलर रिचार्ज नहीं कर रहे हैं तो आपका नंबर बंद हो सकता है. टिपस्टर अभिषेक यादव के अनुसार, जियो ने इनएक्टिव नंबरों को बंद करना शुरू कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई यूजर्स ने बताया कि बिना कोई नोटिस दिए कंपनी ने उनके सिम कार्ड को बंद कर दिया है. यह उन यूजर्स के साथ हो रहा है, जिन्होंने काफी समय से अपने नंबर पर रिचार्ज नहीं किया. ऐसे में अगर आप जियो सिम को केवल इनकमिंग के लिए यूज कर रहे हैं और पिछले काफी समय से रिचार्ज नहीं किया है तो आपके नंबर पर भी बंद होने का खतरा मंडरा रहा है.

नंबर बंद होने पर हो सकता है झंझट

अगर आप अपना कोई भी नंबर एक्टिव रखना चाहते हैं तो उसे 90 दिन में एक बार रिचार्ज करना जरूरी है. ऐसा न करने पर नंबर बंद हो जाएगा और यह किसी और यूजर को अलॉट भी किया जा सकता है. ऐसा होने पर आपको सेम नंबर वापस नहीं मिलेगा. अगर आप सिर्फ सिम कार्ड को एक्टिव रखने के लिए रिचार्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए कई सस्ते ऑप्शन भी अवेलेबल है. आप महज 11 रुपये का रिचार्ज प्लान लेकर इस झंझट से बच सकते हैं. जियो नंबर को एक्टिव रखने के लिए कई सस्ते प्लान मौजूद हैं.

11 रुपये से दूर हो जाएगी टेंशन

अगर आप महंगा रिचार्ज प्लान नहीं लेना चाहते तो 11 रुपये वाला प्लान भी आपके काम आ सकता है. जियो के 11 रुपये के डेटा प्लान में एक घंटे की वैलिडिटी के लिए 10GB डेटा मिलता है. इसमें कोई कॉलिंग या SMS बेनेफिट नहीं है. इस प्लान के जरिए आप 90 दिनों तक अपने नंबर को बंद होने से बचा सकते हैं.

103 रुपये वाला प्लान भी आएगा काम

अगर आपको डेटा के साथ-साथ वैलिडिटी भी चाहिए तो 103 रुपये वाला प्लान आपके काम आ सकता है. 103 में जियो 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 5GB डेटा देता है. इसके अलावा यूजर इसमें एक एंटरटेनमेंट बंडल भी चुन सकते हैं, जिसका सब्सक्रिप्शन भी 28 दिनों तक वैलिड होगा.

189 वाला प्लान भी करेगा मदद

जियो की सिम को एक्टिव रखने के लिए आप 189 रुपये से भी रिचार्ज कर सकते हैं. इसके बेनफिट्स की बात करें तो 28 दिनों तक अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और कुल 300 SMS के साथ 2GB डेटा मिलता है. यह रिचार्ज प्लान भी आपका नंबर बंद होने से रोक सकता है.

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