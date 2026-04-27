अमेरिका ने फिलिपींस को भी दी रूस से तेल खरीदने की छूट! इतने क्यों मेहरबान हुए डोनाल्ड ट्रंप?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पिछले महीने भी अमेरिका ने ऐसी छूट दी थी।

मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने ऊर्जा संकट से जूझ रहे फिलीपींस को बड़ी राहत दी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने फिलीपींस के अगले एक महीने तक रूस से कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है. फिलीपींस के ऊर्जा विभाग ने सोमवार (27 अप्रैल, 2026) को इस बात की आधिकारिक रूप से घोषणा की है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलीपींस के ऊर्जा विभाग के अंडर सेक्रेटरी एलेस्सांद्रो सेल्स ने कहा कि अमेरिका की ओर से दी गई यह राहत अगले एक महीने यानी 17 अप्रैल, 2026 से 16 मई, 2026 तक लागू रहेगी. यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव से वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है.

फिलीपींस के पास 54 दिनों का ऊर्जा रिजर्व बाकी

रिपोर्ट के मुताबिक, देश के ऊर्जा सचिव शैरण एस. गरीन ने कहा कि फिलीपींस के पास इस वक्त 54 दिनों का ऊर्जा रिजर्व है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अतिरिक्त विकल्प जरूरी थे. उन्होंने कहा कि देश में नए कोयला प्रोजेक्ट पर लगाया गया बैन जारी रहेगा, भले ही विभिन्न बिजनेस ग्रुप्स ने मिडिल ईस्ट से जुड़े एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क के कारण इस बैन का हटाने की मांग की.

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ट्रंप ने फिलीपींस को पहले भी दी थी छूट

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने मार्च महीने में भी फिलीपींस को रूस से कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने की अनुमति दी थी, जिसकी मोहलत इसी महीने की 11 तारीख यानी 11 अप्रैल, 2026 को खत्म हो चुकी है. हालांकि, अमेरिका का फिलीपींस के अनुरोध को एक बार फिर से मंजूरी देना इसके लिए बड़ी राहत की बात है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट का बढ़ाया था. ट्रंप के इस कदम का फायदा विश्व के कई देशों के साथ-साथ भारत को भी हुआ. इसके अलावा, ट्रंप की छूट से फिलीपींस को काफी ज्यादा राहत मिली.

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