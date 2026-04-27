पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच हिंसा का मामला सामने आया है. TMC ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी सांसद मिताली बाग के काफिले पर हमला किया, जब वह पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की रैली में शामिल होने आरामबाग जा रही थीं. हमले में घायल होने के बाद मिताली बाग को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल इलाके में स्थिति शांत है और सुरक्षा बल तैनात हैं.

TMC का आरोप- 'जानलेवा हमला'

TMC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया कि मिताली बाग की कार में तोड़फोड़ की गई, विंडशील्ड तोड़ी गई और कांच के टुकड़े उनके शरीर में घुस गए. पार्टी ने इसे 'उनकी जान लेने की कोशिश' बताया और आरोप लगाया कि यह हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया.

अमित शाह पर सीधे आरोप

TMC ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके 'भड़काऊ भाषण' के बाद ही यह घटना हुई. पार्टी का आरोप है कि शाह ने मंच से नेताओं और कार्यकर्ताओं को धमकाया था, और उसी का नतीजा सड़क पर देखने को मिला.

आरामबाग सीट का राजनीतिक समीकरण

आरामबाग सीट फिलहाल बीजेपी के मधुसूदन बाग के पास है, जिन्होंने 2021 में TMC की सुजाता मंडल को 7,172 वोटों से हराया था. यह सीट पहले CPI(M) का गढ़ रही है. इस बार यहां बीजेपी ने हेमंत बाग को उतारा है, जबकि TMC की ओर से मीता बाग मैदान में हैं और CPI(M) की बिथिका पंडित भी चुनाव लड़ रही हैं.

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पुलिस कार्रवाई और चुनावी माहौल

इससे पहले जगतदल पुलिस स्टेशन के बाहर TMC और BJP समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में West Bengal Police ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. राज्य में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी.