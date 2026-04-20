WhatsApp Plus क्या है? क्या अब चैटिंग के लिए भी देना होगा पैसा! जानिए क्या है पूरी सच्चाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मासिक सब्सक्रिप्शन, कीमत यूरोपीय देशों में €2.49 प्रति माह।

WhatsApp Plus: दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp अब एक नए प्रीमियम प्लान पर काम कर रहा है जिसका नाम WhatsApp Plus रखा गया है. यह एक पेड सब्सक्रिप्शन होगा लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका असर ऐप के बेसिक इस्तेमाल पर नहीं पड़ेगा.

फ्री रहेगा WhatsApp का असली अनुभव

इस नए प्लान के आने के बाद भी यूजर्स के लिए मैसेज भेजना, कॉल करना और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जैसी सुविधाएं पहले की तरह फ्री रहेंगी. यानी आम यूजर्स को रोजमर्रा के काम के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा. WhatsApp Plus सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऐप में थोड़ा ज्यादा कंट्रोल और कस्टमाइजेशन चाहते हैं.

WhatsApp Plus में क्या मिलेगा खास?

इस सब्सक्रिप्शन के जरिए यूजर्स को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे जो सामान्य यूजर्स को नहीं मिलते. इसमें खास स्टिकर्स, अलग-अलग थीम और ऐप के आइकन बदलने का विकल्प शामिल होगा जिससे आप अपने WhatsApp का लुक पूरी तरह बदल सकते हैं.

इसके अलावा, आप ज्यादा चैट्स को पिन कर पाएंगे जिससे जरूरी बातचीत हमेशा ऊपर दिखाई देगी. यूजर्स अपने पसंदीदा कॉन्टैक्ट्स के लिए अलग-अलग रिंगटोन और नोटिफिकेशन सेट कर सकेंगे जिससे चैटिंग का अनुभव और पर्सनल हो जाएगा.

किन यूजर्स को मिलेगा यह फीचर?

फिलहाल यह फीचर सीमित यूजर्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है खासकर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर. आने वाले समय में इसे धीरे-धीरे बाकी यूजर्स तक पहुंचाया जा सकता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सुविधा सिर्फ WhatsApp Messenger पर ही उपलब्ध होगी बिजनेस ऐप पर नहीं.

कैसे काम करेगा सब्सक्रिप्शन?

WhatsApp Plus एक मासिक सब्सक्रिप्शन होगा जिसे यूजर अपने ऐप की सेटिंग्स में जाकर एक्टिव कर सकेंगे. एक बार एक्टिव करने के बाद यह हर महीने अपने आप रिन्यू होता रहेगा जब तक यूजर इसे बंद न करे. पेमेंट ऐप स्टोर के जरिए किया जाएगा और सभी फीचर्स को उसी अकाउंट से मैनेज किया जा सकेगा.

कितनी हो सकती है कीमत?

अभी इसकी आधिकारिक कीमत सामने नहीं आई है लेकिन शुरुआती टेस्टिंग में यूरोप में इसकी कीमत करीब €2.49 प्रति माह बताई जा रही है. भारत में इसकी कीमत इससे कम हो सकती है और अनुमान है कि यह लगभग 200–250 रुपये के आसपास हो सकती है.

क्या रखना होगा ध्यान?

WhatsApp Plus का इस्तेमाल सिर्फ ऑफिशियल ऐप के जरिए ही किया जा सकेगा. अगर कोई यूजर अनऑफिशियल या मॉडेड वर्जन का इस्तेमाल करता है तो उसका अकाउंट अस्थायी या स्थायी रूप से बंद भी किया जा सकता है. WhatsApp Plus उन यूजर्स के लिए एक नया विकल्प है जो अपने चैटिंग अनुभव को और खास बनाना चाहते हैं. हालांकि, सामान्य यूजर्स के लिए ऐप पहले की तरह फ्री रहेगा.

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