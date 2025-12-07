Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Meta New Update: Meta ने Facebook और Instagram के लिए नया केंद्रीकृत सपोर्ट हब रोलआउट करना शुरू कर दिया है. इसका मकसद दुनिया भर के यूजर्स को अकाउंट संबंधी मदद तेजी और ज्यादा भरोसे के साथ उपलब्ध कराना है. अब रिपोर्ट दर्ज करने, अकाउंट रिकवरी, और सवालों के जवाब पाने के लिए अलग-अलग मेनू खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सारे जरूरी टूल एक ही जगह मिलेंगे, वह भी AI-पावर्ड सर्च की मदद से.

नया रिकवरी सिस्टम

कंपनी ने अकाउंट रिकवरी प्रक्रिया को भी और बेहतर बनाया है. इसमें अब ज्यादा स्मार्ट वेरिफिकेशन, मजबूत सिक्योरिटी और उन्नत डिटेक्शन शामिल हैं. Passkeys, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बेहतर अलर्ट सिस्टम जैसी सुविधाएं इसे और सुरक्षित बनाती हैं. यह अपडेट iOS और Android दोनों पर धीरे-धीरे जारी किया जा रहा है.

क्या नया है Meta के सपोर्ट हब में?

Meta के अनुसार नया हब अब एक ही स्थान पर सभी सपोर्ट फीचर्स उपलब्ध कराता है. यूजर्स यहां से.

अकाउंट रिकवरी

समस्या रिपोर्ट

AI सर्च के जरिए तुरंत समाधान

सब कुछ एक ही स्क्रीन से कर सकेंगे. कंपनी का कहना है कि इससे यूजर्स को आसानी होगी और भ्रम कम होगा.

AI असिस्टेंट

Meta ने एक नया AI सपोर्ट असिस्टेंट भी पेश किया है, जो फिलहाल टेस्टिंग में है. यह असिस्टेंट यूजर्स को अकाउंट रिकवरी, सिक्योरिटी/प्राइवेसी सेटिंग्स और प्रोफाइल मैनेजमेंट जैसे कामों में पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देता है. इसे पहले Facebook पर लॉन्च किया जा रहा है और बाद में Instagram व अन्य ऐप्स में जोड़ा जाएगा.

साथ ही AI अब अकाउंट सुरक्षा भी मजबूत बना रहा है. Meta के मुताबिक स्मार्ट डिटेक्शन सिस्टम ने पिछले साल के मुकाबले कटने वाले नए अकाउंट हैक्स 30% तक कम कर दिए. AI लॉगिन व्यवहार को समझता है, संदिग्ध गतिविधियों को पहचानता है और फिशिंग प्रयासों को तुरंत रोक देता है.

अकाउंट रिकवरी अब और आसान

अब रिकवरी विकल्प ज्यादा स्पष्ट होंगे और यूजर्स को असामान्य गतिविधि के बारे में अधिक सटीक अलर्ट मिलेंगे. सिस्टम आपके पहचाने हुए डिवाइसेज और लोकेशन को बेहतर ढंग से पहचान सकेगा. जरूरत पड़ने पर पहचान की पुष्टि के लिए सेल्फी वीडियो का विकल्प भी दिया गया है.

सिक्योरिटी चेकअप

Meta ने Facebook और Instagram दोनों पर सिक्योरिटी चेकअप टूल को भी अपग्रेड किया है. यह टूल यूजर्स को अकाउंट में मौजूद संभावित खतरों का पता लगाने और उन्हें तुरंत ठीक करने में मदद करता है.

यूजर्स आसानी से टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव कर सकते हैं. इसके साथ Meta ने Facebook और Messenger पर पासकी भी जोड़ी है जिससे आप फिंगरप्रिंट, फेस या डिवाइस PIN के जरिए बिना पासवर्ड लॉगिन कर सकते हैं. यह नया सपोर्ट हब Meta के प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स सुरक्षा और सहायता को एक नए स्तर पर ले जाने वाला बड़ा कदम साबित हो सकता है.

