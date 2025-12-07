हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMeta का बड़ा धमाका! अब Facebook–Instagram की सारी दिक्कतें एक ही जगह होंगी हल, जानें क्या है नया फीचर

Meta का बड़ा धमाका! अब Facebook–Instagram की सारी दिक्कतें एक ही जगह होंगी हल, जानें क्या है नया फीचर

Meta New Update: Meta ने Facebook और Instagram के लिए नया केंद्रीकृत सपोर्ट हब रोलआउट करना शुरू कर दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Dec 2025 12:38 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meta New Update: Meta ने Facebook और Instagram के लिए नया केंद्रीकृत सपोर्ट हब रोलआउट करना शुरू कर दिया है. इसका मकसद दुनिया भर के यूजर्स को अकाउंट संबंधी मदद तेजी और ज्यादा भरोसे के साथ उपलब्ध कराना है. अब रिपोर्ट दर्ज करने, अकाउंट रिकवरी, और सवालों के जवाब पाने के लिए अलग-अलग मेनू खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सारे जरूरी टूल एक ही जगह मिलेंगे, वह भी AI-पावर्ड सर्च की मदद से.

नया रिकवरी सिस्टम

कंपनी ने अकाउंट रिकवरी प्रक्रिया को भी और बेहतर बनाया है. इसमें अब ज्यादा स्मार्ट वेरिफिकेशन, मजबूत सिक्योरिटी और उन्नत डिटेक्शन शामिल हैं. Passkeys, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बेहतर अलर्ट सिस्टम जैसी सुविधाएं इसे और सुरक्षित बनाती हैं. यह अपडेट iOS और Android दोनों पर धीरे-धीरे जारी किया जा रहा है.

क्या नया है Meta के सपोर्ट हब में?

Meta के अनुसार नया हब अब एक ही स्थान पर सभी सपोर्ट फीचर्स उपलब्ध कराता है. यूजर्स यहां से.

  • अकाउंट रिकवरी
  • समस्या रिपोर्ट
  • AI सर्च के जरिए तुरंत समाधान

सब कुछ एक ही स्क्रीन से कर सकेंगे. कंपनी का कहना है कि इससे यूजर्स को आसानी होगी और भ्रम कम होगा.

AI असिस्टेंट

Meta ने एक नया AI सपोर्ट असिस्टेंट भी पेश किया है, जो फिलहाल टेस्टिंग में है. यह असिस्टेंट यूजर्स को अकाउंट रिकवरी, सिक्योरिटी/प्राइवेसी सेटिंग्स और प्रोफाइल मैनेजमेंट जैसे कामों में पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देता है. इसे पहले Facebook पर लॉन्च किया जा रहा है और बाद में Instagram व अन्य ऐप्स में जोड़ा जाएगा.

साथ ही AI अब अकाउंट सुरक्षा भी मजबूत बना रहा है. Meta के मुताबिक स्मार्ट डिटेक्शन सिस्टम ने पिछले साल के मुकाबले कटने वाले नए अकाउंट हैक्स 30% तक कम कर दिए. AI लॉगिन व्यवहार को समझता है, संदिग्ध गतिविधियों को पहचानता है और फिशिंग प्रयासों को तुरंत रोक देता है.

अकाउंट रिकवरी अब और आसान

अब रिकवरी विकल्प ज्यादा स्पष्ट होंगे और यूजर्स को असामान्य गतिविधि के बारे में अधिक सटीक अलर्ट मिलेंगे. सिस्टम आपके पहचाने हुए डिवाइसेज और लोकेशन को बेहतर ढंग से पहचान सकेगा. जरूरत पड़ने पर पहचान की पुष्टि के लिए सेल्फी वीडियो का विकल्प भी दिया गया है.

सिक्योरिटी चेकअप

Meta ने Facebook और Instagram दोनों पर सिक्योरिटी चेकअप टूल को भी अपग्रेड किया है. यह टूल यूजर्स को अकाउंट में मौजूद संभावित खतरों का पता लगाने और उन्हें तुरंत ठीक करने में मदद करता है.

यूजर्स आसानी से टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव कर सकते हैं. इसके साथ Meta ने Facebook और Messenger पर पासकी भी जोड़ी है जिससे आप फिंगरप्रिंट, फेस या डिवाइस PIN के जरिए बिना पासवर्ड लॉगिन कर सकते हैं. यह नया सपोर्ट हब Meta के प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स सुरक्षा और सहायता को एक नए स्तर पर ले जाने वाला बड़ा कदम साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

मोबाइल फटने से पहले सचेत हो जाइए! ये है असली और नकली चार्जर पहचानने का सबसे आसान तरीका

Published at : 07 Dec 2025 12:37 PM (IST)
Tags :
Instagram Meta FACEBOOK TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Justin Trudeau-Katy Perry Relationship: कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ ने कैंसर ट्रीटमेंट के बीच बढ़ते वजन को लेकर किया रिएक्ट, बोलीं- कोई शिकायत नहीं
दीपिका कक्कड़ ने कैंसर ट्रीटमेंट के बीच बढ़ते वजन को लेकर किया रिएक्ट, बोलीं- कोई शिकायत नहीं
क्रिकेट
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Advertisement

वीडियोज

Repo Rate में कटौती + 1 लाख करोड़ OMO खरीद | RBI Governor का बड़ा बयान | Paisa Live
Goa Nightclub Fire: गोवा के जिस क्लब में लगी आग उसमें बढ़ गया मौत का आंकड़ा, जांच के आदेश जारी
चलती Train में doctor कैसे मिलता है? जानिए Railway की Emergency Medical Service! | Paisa Live
Goa Nightclub Fire: ABP News पर बोले गोवा के सीएम, नाइट क्लब में हुई घटना की गहनता से होगी जांच
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, मृतकों के परिवार को सरकार देगी 2 लाखका मुआल्
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Justin Trudeau-Katy Perry Relationship: कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और कैटी पेरी के रिश्ते का खुलासा, खुद पोस्ट शेयर कर दिया अपडेट
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ ने कैंसर ट्रीटमेंट के बीच बढ़ते वजन को लेकर किया रिएक्ट, बोलीं- कोई शिकायत नहीं
दीपिका कक्कड़ ने कैंसर ट्रीटमेंट के बीच बढ़ते वजन को लेकर किया रिएक्ट, बोलीं- कोई शिकायत नहीं
क्रिकेट
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
इंडिया
Watch: गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
यूटिलिटी
इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद भी नहीं आया रिफंड, यहां कर सकते हैं शिकायत
इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद भी नहीं आया रिफंड, यहां कर सकते हैं शिकायत
रिलेशनशिप
Breakup Stages: हर रिलेशनशिप में कितनी होती हैं स्टेज, किस स्टेज पर अक्सर टूट जाते हैं रिश्ते?
हर रिलेशनशिप में कितनी होती हैं स्टेज, किस स्टेज पर अक्सर टूट जाते हैं रिश्ते?
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget