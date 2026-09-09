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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMeta Muse करेगा Email से Payment तक का काम, कैसे चलेगा AI Agent?

Meta Muse करेगा Email से Payment तक का काम, कैसे चलेगा AI Agent?

Meta ने अपना पर्सनल AI एजेंट Muse लॉन्च किया है, जो यूजर के कहने पर ईमेल भेजने, ट्रैवल बुक करने, शेड्यूल संभालने और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे काम कर सकता है. जानिए Muse किस तरह काम करता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Sep 2026 01:44 PM (IST)
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AI अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रह गया है. अब वह आपके लिए काम भी कर सकता है. Meta ने अपना नया पर्सनल AI एजेंट Muse लॉन्च किया है. यह सिर्फ चैट करने वाला AI नहीं है, बल्कि यूजर के कहने पर ईमेल भेजने, ट्रैवल बुक करने, शेड्यूल मैनेज करने, ऑनलाइन शॉपिंग और और रोजमर्रा के कई काम बिना ज्यादा इंसानी मदद के खुद कर सकता है. Meta के मुताबिक, Muse लंबे समय के लक्ष्यों को भी एक्शन प्लान में बदलकर उन पर काम कर सकता है, फिलहाल इसे अमेरिका में 18 साल से ज्यादा उम्र के यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. तो आइए जानते हैं कि Meta Muse कैसे चलेगा. 

Meta Muse कैसे चलेगा?

Muse को यूजर अलग ऐप या WhatsApp के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यूजर उसे सिर्फ बताता है कि क्या करना है. इसके बाद Muse Spark मॉडल की मदद से काम का प्लान तैयार करता है और उसे पूरा करने की कोशिश करता है. यह ब्राउजर खोल सकता है, ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है और जरूरत पड़ने पर डील भी नेगोशिएट कर सकता है. खास बात यह है कि Muse ऐप बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में काम जारी रख सकता है. किसी काम में बदलाव होने या यूजर की मंजूरी की जरूरत पड़ने पर यह वापस आकर जानकारी देता है. 

Email से Payment तक क्या कर सकता है?

Muse ईमेल भेजने, ट्रैवल बुक करने, कैलेंडर और शेड्यूल मैनेज करने, शॉपिंग करने और दूसरे डिजिटल कामों में मदद कर सकता है. यह लंबे समय के टारगेट पर भी काम कर सकता है, जैसे कार को बेहतर कीमत पर बेचने, बिल कम कराने या फिटनेस प्लान एडजस्ट करने की कोशिश करना है.  शॉपिंग के दौरान Muse, Stripe के Link पेमेंट टूल से चेकआउट कर सकता है. Meta के मुताबिक, हर खरीद के लिए वन-टाइम यूज कार्ड बनाया जाता है, जिससे असली कार्ड की डिटेल छिपी रहती है. 

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डेटा और प्राइवेसी कितनी सुरक्षित?

Meta का कहना है कि Muse Muse Secure VM नाम के अलग वर्चुअल कंप्यूटर पर चलता है. यूजर का डेटा और एजेंट का सिस्टम अलग रखा जाता है. यूजर खुद तय कर सकता है कि Muse को किन ऐप्स का एक्सेस देना है और जरूरत पड़ने पर परमिशन वापस भी ले सकता है.  Muse के ऑनलाइन एक्शन पर Sentinel नाम का दूसरा सिस्टम नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर यूजर से अप्रूवल मांगता है. पासवर्ड और पेमेंट डिटेल्स भी सीधे Muse को दिखाई नहीं देती हैं.

अमेरिका में शुरू हुआ रोलआउट

Muse फिलहाल अमेरिका में iOS, Android और muse.ai पर उपलब्ध है. इसका बेसिक इस्तेमाल ज्यादातर यूजर्स के लिए मुफ्त है. Meta के मुताबिक, हफ्ते में 100 मिलियन टोकन तक मुफ्त सुविधा मिलेगी. इसके बाद Power प्लान 20 डॉलर प्रति महीना और Maximum प्लान 100 डॉलर प्रति महीना है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 09 Sep 2026 01:44 PM (IST)
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