सोचिए, सामने खड़ा आदमी आपसे बात कर रहा है. आपको पता ही नहीं कि उसकी आंखों के सामने लगा चश्मा आपकी फोटो खींच रहा है या आपकी बात रिकॉर्ड कर रहा है. यही सवाल Meta और Ray-Ban के AI स्मार्ट ग्लासेस को लेकर दुनिया में उठ रहा है. देखने में ये बिल्कुल आम चश्मे जैसे हैं, लेकिन इनमें कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर और AI असिस्टेंट लगा है. आप सिर्फ एक कमांड देकर फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, गाना सुन सकते हैं और AI से सवाल पूछ सकते हैं. लेकिन जैसे-जैसे इनका इस्तेमाल बढ़ा, असहज सवाल भी बढ़ते गए. आइए इसे चार पहलुओं में समझते हैं- सही, गलत, मददगार और फितना...

पहलू-1: Meta का यह चश्मा कितना सही है?

टेक्निकली यानी कानूनी तौर पर यह ज्यादातर जगहों पर 'सही' है. सार्वजनिक जगह पर फोटो खींचना ज्यादातर देशों में कानूनी है. Meta भी यही कहता है, 'अगर आप फोन से नहीं खींचेंगे, तो चश्मे से भी मत खींचिए.' यानी कंपनी खुद मानती है कि इजाजत जरूरी है, हालांकि वह इसे लागू नहीं कर सकती.

Meta ने एक LED लाइट लगाई है जो रिकॉर्डिंग के दौरान सफेद रोशनी से टिमटिमाती है. अगर कोई इस लाइट को ढकता है या तोड़ता है तो कैमरा अपने आप बंद हो जाता है. कंपनी का कहना है कि यह 'बायस्टैंडर्स को बताने' के लिए काफी है. तो टेक्निकल लेवल पर हां, Meta ने 'सही' करने की कोशिश की है. लेकिन क्या एक छोटी सी रोशनी काफी है? इसी पर सबसे बड़ा विवाद है.

पहलू-2: यह चश्मा और चुपचाप फोटो खींचना कितना गलत है?

'गलत' इसलिए क्योंकि यह लोगों की इजाजत के बिना उनकी प्राइवेसी में घुस जाता है.

जर्मन डिजिटल राइट्स ग्रुप HateAid ने Meta के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई है. HateAid का कहना है कि यह चश्मा आम चश्मे से अलग पहचाना नहीं जा सकता. इस पर लगी छोटी सी सफेद रोशनी हर कोने, दूरी या रोशनी में दिखाई नहीं देती.

एक यूजर ने BBC को बताया, 'मुझे पता ही नहीं था कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है.' एक महिला ने बताया कि उसकी बिना इजाजत वीडियो बनाई गई और जब उसने हटाने को कहा तो उसे बताया गया, 'यह पैसे वाली सर्विस है.' लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं:

स्कॉटलैंड में एक TikTok क्रिएटर ने महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न वाली बातें कीं और उसे चश्मे से रिकॉर्ड किया.

स्वीडन में एक जांच में पता चला कि Meta के केन्या में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी यूजर्स की न्यूड फोटोज, सेक्स वीडियो और बाथरूम के फुटेज देख रहे थे.

अमेरिका के टेक्सास अटॉर्नी जनरल ने Meta के खिलाफ जांच शुरू की है, क्योंकि चश्मा चेहरे का डेटा इकट्ठा कर सकता है.

ब्रिटेन की पब चेन Wetherspoons और थिएटर ग्रुप ATG ने इन चश्मों पर बैन लगा दिया. जर्मनी में HateAid ने क्रिमिनल केस दर्ज कराया है. कानून के मुताबिक ऐसे डिवाइस की बिक्री पर 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है.

दिल्ली के एक कैफे में भी इसी तरह का मामला सामने आया. एक इंस्टाग्राम क्रिएटर ने बिना इजाजत लोगों को रिकॉर्ड किया, जिसके बाद Meta को 2.05 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया. तो 'गलत' इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आ गई, लेकिन उसके इस्तेमाल के नियम और नजर नहीं आ रहे.

पहलू-3: यह चश्मा कितना मददगार है?

यह कई मायनों में मददगार भी है. बशर्ते सही इरादे से इस्तेमाल हो:

हैंड्स-फ्री रिकॉर्डिंग: आपको फोन निकालने की जरूरत नहीं. एक बटन दबाइए और फर्स्ट-पर्सन व्यू में फोटो/वीडियो आ गया. यह साइकिलिंग, कुकिंग, ट्रैवल जैसी एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा है.

आपको फोन निकालने की जरूरत नहीं. एक बटन दबाइए और फर्स्ट-पर्सन व्यू में फोटो/वीडियो आ गया. यह साइकिलिंग, कुकिंग, ट्रैवल जैसी एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा है. विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए वरदान: कंटेंट क्रिएटर डीना लेंग ने कहा, 'यह चश्मा विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकता है.' AI असिस्टेंट उन्हें बता सकता है कि सामने क्या है या भाषाओं का रियल-टाइम ट्रांसलेशन कर सकता है.

कंटेंट क्रिएटर डीना लेंग ने कहा, 'यह चश्मा विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए बहुत मददगार हो सकता है.' AI असिस्टेंट उन्हें बता सकता है कि सामने क्या है या भाषाओं का रियल-टाइम ट्रांसलेशन कर सकता है. मेमोरी कैप्चर: Meta एक 'सुपर सेंसिंग' मोड पर काम कर रहा है. यह हर कुछ सेकंड में ऑटो फोटो लेता रहेगा और AI पूरे दिन की विजुअल मेमोरी बना सकेगा. यानी अब आप कुछ भी नहीं भूलेंगे.

पहलू-4: यह कितना फितना है?

'फितना' का मतलब है वह चीज जो शांति भंग करे, बंटवारा करे या डर पैदा करे. Meta Glass में यह खतरा बहुत बड़ा है...

प्राइवेसी तबाह: इलेक्ट्रानिक फ्रंटियर फाउंडेशन (EFF) ने चेतावनी दी है कि यह कैमरा किसी का फोन का पासवर्ड, बैंक का कार्ड नंबर या पर्सनल बातचीत कैप्चर कर सकता है. वो भी बिना बताए. एक स्वीडिश जांच में पता चला कि केन्या में बैठे ठेका कर्मचारी यूजर्स के बाथरूम, सेक्स और न्यूडिटी के वीडियो देख रहे थे. यानी आपकी पर्सनल लाइफ दुनिया के दूसरे छोर पर बैठे अनजान लोग देख सकते हैं.

इलेक्ट्रानिक फ्रंटियर फाउंडेशन (EFF) ने चेतावनी दी है कि यह कैमरा किसी का फोन का पासवर्ड, बैंक का कार्ड नंबर या पर्सनल बातचीत कैप्चर कर सकता है. वो भी बिना बताए. एक स्वीडिश जांच में पता चला कि केन्या में बैठे ठेका कर्मचारी यूजर्स के बाथरूम, सेक्स और न्यूडिटी के वीडियो देख रहे थे. यानी आपकी पर्सनल लाइफ दुनिया के दूसरे छोर पर बैठे अनजान लोग देख सकते हैं. महिलाओं के खिलाफ हथियार: सबसे बड़ा खतरा महिलाओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल है. कई मामलों में पुरुषों ने बिना बताए महिलाओं को रिकॉर्ड किया, सड़क पर छेड़छाड़ की और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया. HateAid की मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफीन बेलोन ने कहा, 'अब कोई जगह नहीं बची जहां लोग सुरक्षित हों.'

सबसे बड़ा खतरा महिलाओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल है. कई मामलों में पुरुषों ने बिना बताए महिलाओं को रिकॉर्ड किया, सड़क पर छेड़छाड़ की और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया. HateAid की मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफीन बेलोन ने कहा, 'अब कोई जगह नहीं बची जहां लोग सुरक्षित हों.' स्कैम और ब्लैकमेल: एक महिला ने BBC को बताया कि उसकी बिना इजाजत वीडियो बनाई गई. जब उसने हटाने को कहा तो उसे पैसे मांगे गए, यानी ब्लैकमेल का नया जमाना आ गया.

एक महिला ने BBC को बताया कि उसकी बिना इजाजत वीडियो बनाई गई. जब उसने हटाने को कहा तो उसे पैसे मांगे गए, यानी ब्लैकमेल का नया जमाना आ गया. ट्रस्ट प्रॉब्लम: यह सबसे बड़ा फितना है. लोगों का एक-दूसरे पर से भरोसा उठ रहा है. याहू न्यूज ने लिखा, 'Meta की सबसे बड़ी समस्या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भरोसा है.' लोग अब चश्मा पहनने वाले किसी भी शख्स को शक की नजर से देखने लगे हैं.





यह चश्मा सिर्फ एक गैजेट नहीं रहा, यह एक सियासी और कानूनी मुद्दा बन गया है.

असली सवाल यह नहीं है कि 'क्या यह सही है?' बल्कि यह है कि 'क्या हम एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां कोई भी किसी को बिना बताए रिकॉर्ड कर सके?'

Meta ते CTO एंड्रयू बोसवोर्थ ने खुद माना कि लोगों का इसे 'परवर्ट' कहना सही है. जब कंपनी का अपना CTO यह मान ले, तो समझ लीजिए कि यह फितना है और बहुत बड़ा है. बचाव का एक ही रास्ता है कि या तो कानून बने या फिर टेक्नोलॉजी में ही ऐसा डिजाइन हो कि बिना इजाजत रिकॉर्डिंग हो ही न सके. जब तक ऐसा नहीं होता, Meta Glass मददगार से ज्यादा खतरनाक है.