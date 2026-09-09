अखिलेश के हेलिकॉप्टर को नहीं मिली उतरने की अनुमति, भड़क उठे सपा चीफ

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 11 सितंबर को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का दौरा प्रस्तावित था. लेकिन स्थानीय पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हेलिकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं दी. इससे नाराज अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर हेलीपैड का वीडियो पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर की है.

अखिलेश यादव ने लिखा, "बुलंदशहर में हैलीपैड पर दूर-दूर तक जलभराव नहीं है, केवल जबरदस्ती का सीमेंट, गारा और पेवर ब्लाक्स दिखाकर, शासन के गुपचुप निर्देश पर प्रशासन हमारे 11 सितंबर के कार्यक्रम को रद्द करने का बहाना ढूंढ रहा है. सपा के पदाधिकारियों के सामने निष्पक्ष विशेषज्ञों से जांच कराकर सत्य सामने रखा जाए. अगर हम सड़क मार्ग से आएंगे तो भी क्या एक्सप्रेसवे या हाईवे या रोड के खराब होने के बहाने बनाए जाएंगे क्योंकि वो सब सड़कें तो सच में चलने लायक हैं ही नहीं. जनता पूछ रही है कि हैलीपैड और मौसम केवल विपक्ष के लिए ही क्यों ख़राब होता है?"

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जिला प्रशासन ने खारिज किए आरोप

उधर बुलंदशहर जिला प्रशासन ने सपा के आरोपों को खारिज कर दिया है. एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि संबंधित एक्सईन से रिपोर्ट मांगी गयी थी. जांच रिपोर्ट में मैदान को लैंडिंग के लिए सुरक्षित नहीं बताया गया. इसलिए वीवीआईपी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ही अनुमति नहीं दी गई. सिटी मजिस्ट्रेट जेपी पांडेय ने भी पानी भरने के कारण अनुमति न दिए जाने की बात कही है.

सपा नेतओं ने जताया आक्रोश

सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली ने आरोप लगाया कि प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है और पार्टी के कार्यक्रम में अडंगा डालकर रोकने की कोशिश की जा रही है. अनुमति निरस्त होने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार हो रहा है. उधर इस मामले में सपा कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है. प्रशासन पर जानबूझकर अनुमति न देने का आरोप लगा रहे हैं.

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