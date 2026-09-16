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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFitbit vs Google Pixel Watch: किसकी Battery Life ज्यादा? जानें फर्क

Fitbit vs Google Pixel Watch: किसकी Battery Life ज्यादा? जानें फर्क

बड़ी स्क्रीन और ज्यादा स्मार्ट फिचर्स वाली Watch को अक्सर जल्दी चार्ज करना पड़ता है, जबकि Screenless Fitness Tracker कई दिनों तक चल सकते है. Fitbit Air और Google Pixel Watch भी इसी तरह के डिवाइस हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Sep 2026 07:30 PM (IST)
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आजकल Smartwatch और Fitness Tracker दोनों ही हेल्थ और एक्टिविटी ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन दोनों की Battery Life में काफी फर्क देखने को मिल सकता है. बड़ी स्क्रीन और ज्यादा स्मार्ट फिचर्स वाली Watch को अक्सर जल्दी चार्ज करना पड़ता है, जबकि Screenless Fitness Tracker कई दिनों तक चल सकते है. Fitbit Air और Google Pixel Watch भी इसी तरह के डिवाइस हैं. ऐसे में कई लोग इन दोनों के फीचर्स के साथ बैटरी लाइफ को लेकर भी काफी कंफ्यूज रहते हैं तो आइए जानते हैं कि Fitbit और Google Pixel Watch में किसकी Battery Life ज्यादा है और दोनों में कितना फर्क है. 

Fitbit Air कितने दिन चल सकता है?

Fitbit Air को एक बार फुल चार्ज करने पर 7 दिन तक चलने का दावा किया गया है. यह मुख्य रूप से Health Metrics को ट्रैक करता है, जबकि इनका डेटा देखने के लिए फोन की मदद लेनी पड़ती है. असली इस्तेमाल में भी इसका बैटरी बैकअप कंपनी के दावे के करीब ही रहा. एक Reviewer ने इसे लगातार 7 दिन इस्तेमाल किया और आखिर में 15 प्रतिशत बैटरी बाकी थी. वहीं PhoneArena के टेस्ट में 4 दिन बाद इसकी बैटरी 70 प्रतिशत से घटकर 29 प्रतिशत रह गई. 

Pixel Watch 4 की Battery कितनी है?

Pixel Watch 4 के 41mm मॉडल की बैटरी Always-On Display ऑन रहने पर 30 घंटे तक चलने का दावा किया गया है. वहीं 45mm मॉडल में बैटरी बैकअप 40 घंटे तक बताया गया है. नई Pixel Watch 5 के लिए भी 40 घंटे की बैटरी लाइफ बताई गई है. हालांकि असली इस्तेमाल में Pixel Watch 4 का बैकअप कंपनी के दावे से ज्यादा पाया गया. Android Central के टेस्ट के मुताबिक 45mm मॉडल करीब 48 घंटे तक चला और इसमें 10 से 15 प्रतिशत बैटरी बाकी थी. वहीं Battery Saver मोड ऑन करने पर Google 45mm मॉडल के लिए 72 घंटे यानी करीब 3 दिन तक का बैकअप बताता है.

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Fitbit और Google Pixel Watch में कितना फर्क है?

Pixel Watch 4 में 3,000-nit AMOLED Display, Speaker, Dual-Frequency GPS और Cellular Models में LTE Radio मिलता है. वहीं Fitbit Air में Display, Built-in GPS और Speaker जैसी चीजें नहीं हैं. यह Location Data जैसी जानकारी के लिए फोन पर निर्भर करता है. यह दोनों डिवाइस अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. Google का सुझाव है कि Pixel Watch को दिन में इस्तेमाल किया जाए, जबकि रात में Sleep Tracking के लिए Fitbit Air पहना जा सकता है.
 
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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 16 Sep 2026 07:30 PM (IST)
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