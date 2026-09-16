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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMeta One Subscription लॉन्च, WhatsApp से Instagram तक एक ही प्लान

Meta One Subscription लॉन्च, WhatsApp से Instagram तक एक ही प्लान

WhatsApp, Instagram और Facebook यूजर्स के लिए Meta ने नया Meta One Subscription लॉन्च किया है. इसमें तीनों प्लेटफॉर्म के Plus Plans के फायदे एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Sep 2026 06:53 PM (IST)
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  • व्यवसायों को ग्राहक सेवा, शेड्यूलिंग और उन्नत एनालिटिक्स.

WhatsApp, Instagram और Facebook इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए Meta ने अब एक ही जगह पर कई सुविधाएं जोड़ दी हैं. Meta ने भारत समेत दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में Meta One नाम का नया Subscription लॉन्च किया है. यह एक ऐसा प्लान है, जिसमें हाल ही में लॉन्च किए गए WhatsApp Plus, Instagram Plus और Facebook Plus के फायदे एक साथ मिलते हैं. कंपनी ने अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से यूजर्स और AI का ज्यादा इस्तेमाल करने वालों के लिए Meta One Core और Premium प्लान पेश किए हैं. वहीं बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए Essential, Advanced, Expert और Max जैसे अलग-अलग Bundle दिए गए हैं. 

Meta One की भारत में कितनी है कीमत?

भारत में Meta One Core प्लान की कीमत 549 रुपये प्रति महीना रखी गई है. वहीं Meta One Premium की कीमत 1,960 रुपये प्रति महीना है. बिजनेस और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए Essential Bundle की कीमत 639 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है, जबकि Advanced Bundle के लिए 2,099 रुपये प्रति महीना देना होगा.  इसके अलावा Expert Bundle 6,399 रुपये और सबसे ऊपर Max Bundle 20,990 रुपये प्रति महीने का है. 
 
तीनों Plus Plans की कीमत से कितना अलग है Meta One?

भारत में WhatsApp Plus का सब्सक्रिप्शन 79 रुपये प्रति महीने है, जबकि Instagram Plus और Facebook Plus के लिए हर महीने 99-99 रुपये देने होते हैं वहीं Meta One के प्लान में इन तीनों Plus सब्सक्रिप्शन के फीचर्स को एक साथ जोड़ा गया है.

Meta One Core और Premium में क्या मिलेगा?

Meta One Core के साथ Instagram Stories को नए स्टाइल में बदलने, वॉइस इफेक्ट्स और दूसरे क्रिएटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा Instagram, Facebook और WhatsApp पर Meta AI से इमेज और वीडियो बनाने के लिए ज्यादा यूजेस लिमिट्स मिलेंगी.  वहीं Meta One Premium में Meta AI के टूल्स और फीचर्स के लिए इससे भी ज्यादा यूजेस लिमिट्स दी गई हैं. 

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बिजनेस और Creators के लिए क्या है?

1. Essential Bundle - Essential Bundle में WhatsApp पर Meta Business Agent के लिए ज्यादा एक्सेस और मैनेजमेंट टूल्स मिलते हैं. यह Agent पूरे दिन ग्राहकों के सवालों का जवाब दे सकता है. सफल वेरिफिकेशन के बाद यूजर्स को Verified Badge, WhatsApp Business ऐप में वेरीफाई चैनल और इंपर्सनेशन प्रोटेक्शन भी मिलता है. 

2. Advanced Bundle - Advanced Bundle में प्रोफेशनल ग्रेड टूल्स के साथ Stories को 30 दिन पहले तक शेड्यूल करने, ऑर्गेनिक पोस्ट और रिल्स में लिंक जोड़ने, एक्सपोर्टेबल एनालिटिक्स और ज्यादा गहराई से ऑडियंस इनसाइट देखने जैसे फीचर्स मिलते हैं. 

3.  Expert और Max  - Expert और Max Bundle में Meta Business Agent की सबसे एडवांसड कैपेबिलिटी दी जाती हैं. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 16 Sep 2026 06:53 PM (IST)
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Meta TECH NEWS HINDI Meta One Subscription
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