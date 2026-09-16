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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर आ रहे इन डॉक्यूमेंट्स से रहें सावधान! एक गलती से हैक हो जाएगा फोन

WhatsApp पर आ रहे इन डॉक्यूमेंट्स से रहें सावधान! एक गलती से हैक हो जाएगा फोन

WhatsApp पर अनजान डॉक्यूमेंट्स खोलना भारी पड़ सकता है. हैकर्स फर्जी फाइलों के जरिए फोन में मैलवेयर पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं कि ऐसे दस्तावेजों से कैसे बचें और फोन को सुरक्षित रखें.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 16 Sep 2026 04:08 PM (IST)
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WhatsApp आज सिर्फ चैटिंग का जरिया नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो और दूसरे जरूरी फाइल शेयर करने के लिए भी बड़े पैमाने पर होता है. इसी भरोसे का फायदा अब साइबर अपराधी उठा रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी कंपनी Quick Heal Technologies ने WhatsApp के जरिए फैलाए जा रहे एक नए मैलवेयर कैंपेन को लेकर चेतावनी दी है. इसमें हैकर्स नॉर्मल दिखने वाले डॉक्यूमेंट के रूप में खतरनाक फाइल भेज रहे हैं.

WhatsApp के जरिए कैसे फैल रहा है Malware?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस अभियान में हमलावर पहले किसी WhatsApp अकाउंट को अपने कब्जे में लेते हैं. इसके बाद उसी अकाउंट की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को संदिग्ध फाइल भेजी जाती है. सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मैसेज किसी अनजान नंबर से नहीं बल्कि किसी परिचित व्यक्ति, सहकर्मी या कारोबारी संपर्क के अकाउंट से आ सकता है. ऐसे में यूजर उस फाइल पर आसानी से भरोसा कर सकता है.

यह भी पढ़ें: Android यूजर्स सावधान! नया Malware चुरा रहा OTP, पढ़ रहा WhatsApp चैट, जानें कैसे बचें

हैकर्स इन फाइलों को नॉर्मल बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं. यही वजह है कि सिर्फ भेजने वाले व्यक्ति को पहचानना अब काफी नहीं है. अगर कोई परिचित अचानक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भेजता है जिसकी उम्मीद नहीं थी तो उसे खोलने से पहले चेक करना बहुत जरूरी है.

किन लोगों को बनाया जा रहा है निशाना?

Quick Heal के अनुसार, इस कैंपेन में खास तौर पर फाइनेंस टीम, वरिष्ठ अधिकारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बिजनेस यूजर्स को निशाना बनाया जा रहा है. ऐसे यूजर्स के फोन या कंप्यूटर में वित्तीय डॉक्यूमेंट्स और संवेदनशील कारोबारी जानकारी मौजूद हो सकती है, इसलिए उनके डिवाइस पर कब्जा साइबर अपराधियों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हमलावर लगातार फाइल फॉर्मेट और अपनी तकनीक बदल रहे हैं ताकि सुरक्षा सिस्टम को चकमा दिया जा सके.

बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

WhatsApp पर किसी परिचित से भी अचानक कोई संदिग्ध डॉक्यूमेंट आए तो उसे तुरंत डाउनलोड या ओपन न करें. पहले फोन करके या किसी दूसरे माध्यम से उस व्यक्ति से पूछें कि क्या उसने वास्तव में फाइल भेजी है. अनजान या संदिग्ध फाइल को आगे शेयर करने से भी बचें.

इसके अलावा फोन और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम तथा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें. अगर कोई फाइल असामान्य नाम, अजीब फॉर्मेट या संदिग्ध संदर्भ के साथ आए तो उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर है. साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की सलाह है कि WhatsApp पर मिलने वाली फाइलों को लेकर अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 16 Sep 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
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