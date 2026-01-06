LED Bulb या Tubelight? बिजली बिल कम करना है तो खरीदने से पहले जान लें ये बड़ा सच

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

LED Bulb Vs Tubelight: आज के समय में बिजली की बढ़ती कीमतों के बीच हर कोई ऐसा विकल्प चाहता है, जिससे रोशनी भी अच्छी मिले और बिल भी कम आए. घर हो या ऑफिस, सबसे ज्यादा इस्तेमाल लाइटिंग का ही होता है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि LED बल्ब ज्यादा किफायती है या LED ट्यूबलाइट? दोनों ही आधुनिक तकनीक पर आधारित हैं लेकिन बिजली की खपत और इस्तेमाल के हिसाब से इनमें फर्क है.

बिजली खपत में कौन आगे कौन पीछे?

अगर सीधे शब्दों में कहें, तो LED बल्ब आमतौर पर 7 से 12 वॉट की बिजली खपत करता है जबकि LED ट्यूबलाइट 18 से 22 वॉट तक की बिजली लेती है. यानी अगर एक ही जगह पर एक बल्ब और एक ट्यूबलाइट को चलाया जाए, तो बल्ब कम बिजली खर्च करेगा. हालांकि, ट्यूबलाइट ज्यादा बड़े एरिया को रोशन करती है, इसलिए उसकी खपत ज्यादा होना स्वाभाविक है.

रोशनी की क्वालिटी और कवरेज

LED बल्ब छोटे कमरों, बेडरूम, किचन या स्टडी एरिया के लिए बेहतर माने जाते हैं. इनकी रोशनी फोकस्ड होती है और आंखों पर ज्यादा जोर नहीं डालती. वहीं LED ट्यूबलाइट लंबी और समान रोशनी देती है जिससे हॉल, ड्रॉइंग रूम या ऑफिस जैसे बड़े स्पेस में अंधेरा नहीं रहता. अगर पूरे कमरे को बराबर रोशन करना है तो ट्यूबलाइट ज्यादा असरदार साबित होती है.

कीमत और लंबे समय का फायदा

शुरुआत में LED बल्ब की कीमत कम लग सकती है लेकिन अगर बड़े कमरे में कई बल्ब लगाने पड़ें तो खर्च बढ़ सकता है. दूसरी ओर, एक अच्छी LED ट्यूबलाइट थोड़ी महंगी जरूर होती है लेकिन अकेले ही बड़े हिस्से को रोशन कर देती है. दोनों ही विकल्पों की उम्र लंबी होती है और बार-बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती जिससे मेंटेनेंस का खर्च कम होता है.

बिजली बिल पर असली असर

अगर रोजाना लंबे समय तक लाइट जलती है तो फर्क साफ दिखता है. छोटे कमरों में LED बल्ब लगाने से बिजली बिल में अच्छी-खासी बचत होती है. वहीं बड़े कमरों में एक LED ट्यूबलाइट कई बल्बों का काम अकेले कर देती है जिससे कुल खपत संतुलित रहती है. गलत जगह गलत लाइट लगाने से बिल बढ़ सकता है.

आपके लिए कौन-सा सही विकल्प?

अगर आपका कमरा छोटा है या आपको फोकस्ड लाइट चाहिए तो LED बल्ब आपके लिए बेहतर रहेगा. लेकिन अगर जगह बड़ी है और एकसमान तेज रोशनी चाहिए, तो LED ट्यूबलाइट ज्यादा फायदेमंद साबित होगी. सही जगह पर सही लाइट चुनकर आप न सिर्फ बेहतर रोशनी पा सकते हैं बल्कि बिजली बिल भी काफी हद तक कम कर सकते हैं.

