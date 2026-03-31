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Laptop Charging Tips: लैपटॉप चार्ज करना देखने में भले ही साधारण काम लगे लेकिन इसमें की गई छोटी-छोटी लापरवाहियां आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकती हैं. गलत तरीके से चार्जिंग करने पर बैटरी जल्दी खराब हो सकती है और कई बार यह सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिम भरा बन जाता है. इसलिए कुछ आदतों को समय रहते बदलना जरूरी है.

चार्जिंग के दौरान भारी काम करना सही नहीं

अक्सर लोग लैपटॉप चार्ज करते वक्त गेम खेलते हैं या वीडियो एडिटिंग जैसे भारी काम करते रहते हैं. ऐसा करने से प्रोसेसर और बैटरी दोनों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और डिवाइस तेजी से गर्म होने लगता है. बेहतर है कि चार्जिंग के दौरान हल्के काम करें या लैपटॉप को आराम दें ताकि सिस्टम पर अनावश्यक तनाव न पड़े.

मुलायम जगह पर लैपटॉप रखना खतरनाक

बिस्तर, तकिया या सोफे पर लैपटॉप रखकर चार्ज करना एक आम गलती है. इससे लैपटॉप के वेंट्स बंद हो जाते हैं और गर्मी बाहर नहीं निकल पाती. लगातार ऐसा होने पर अंदर के महत्वपूर्ण पार्ट्स जैसे मदरबोर्ड को नुकसान हो सकता है. हमेशा लैपटॉप को किसी सख्त और समतल सतह पर ही रखें.

पूरी रात चार्जिंग पर न छोड़ें डिवाइस

आजकल के लैपटॉप में ओवरचार्जिंग से बचाव की सुविधा होती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रात में उसे प्लग में लगाए रखें. लगातार 100% चार्ज पर रखने से बैटरी की क्षमता धीरे-धीरे कम होती जाती है. कोशिश करें कि बैटरी 80-90% तक पहुंचते ही चार्जर हटा दें.

सस्ते या नकली चार्जर से दूरी रखें

कई लोग पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते या अनजान ब्रांड के चार्जर इस्तेमाल करने लगते हैं. ऐसे चार्जर सही वोल्टेज और करंट नहीं देते जिससे बैटरी या लैपटॉप के अन्य हिस्से खराब हो सकते हैं. हमेशा ओरिजिनल या प्रमाणित चार्जर का ही इस्तेमाल करें.

ज्यादा गर्म होना खतरे की घंटी

अगर चार्जिंग के दौरान आपका लैपटॉप जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें. यह बैटरी और हार्डवेयर दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ऐसी स्थिति में लैपटॉप को अच्छी वेंटिलेशन वाली जगह पर रखें और जरूरत हो तो कूलिंग पैड का इस्तेमाल करें.

लैपटॉप की देखभाल क्यों जरूरी है?

लैपटॉप की मरम्मत या बैटरी बदलवाना काफी महंगा पड़ सकता है. इतना ही नहीं, गलत चार्जिंग आदतें कभी-कभी गंभीर हादसों का कारण भी बन सकती हैं. अगर आप कुछ आसान सावधानियां अपनाते हैं तो न सिर्फ आपका लैपटॉप लंबे समय तक सही चलेगा बल्कि आप किसी भी संभावित खतरे से भी बचे रहेंगे.

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