हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीLaptop चार्ज करते ज्यादातर लोग करते हैं ये 5 गलतियां! संभल जाएं नहीं तो खराब हो जाएगा आपका डिवाइस, जानिए किन चीजों से बचना है

Laptop चार्ज करते ज्यादातर लोग करते हैं ये 5 गलतियां! संभल जाएं नहीं तो खराब हो जाएगा आपका डिवाइस, जानिए किन चीजों से बचना है

Laptop Charging Tips: अक्सर लोग अपना लैपटॉप चार्ज करते समय कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं जिसके कारण उनका लैपटॉप खराब हो जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 31 Mar 2026 02:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Laptop Charging Tips: लैपटॉप चार्ज करना देखने में भले ही साधारण काम लगे लेकिन इसमें की गई छोटी-छोटी लापरवाहियां आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकती हैं. गलत तरीके से चार्जिंग करने पर बैटरी जल्दी खराब हो सकती है और कई बार यह सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिम भरा बन जाता है. इसलिए कुछ आदतों को समय रहते बदलना जरूरी है.

चार्जिंग के दौरान भारी काम करना सही नहीं

अक्सर लोग लैपटॉप चार्ज करते वक्त गेम खेलते हैं या वीडियो एडिटिंग जैसे भारी काम करते रहते हैं. ऐसा करने से प्रोसेसर और बैटरी दोनों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और डिवाइस तेजी से गर्म होने लगता है. बेहतर है कि चार्जिंग के दौरान हल्के काम करें या लैपटॉप को आराम दें ताकि सिस्टम पर अनावश्यक तनाव न पड़े.

मुलायम जगह पर लैपटॉप रखना खतरनाक

बिस्तर, तकिया या सोफे पर लैपटॉप रखकर चार्ज करना एक आम गलती है. इससे लैपटॉप के वेंट्स बंद हो जाते हैं और गर्मी बाहर नहीं निकल पाती. लगातार ऐसा होने पर अंदर के महत्वपूर्ण पार्ट्स जैसे मदरबोर्ड को नुकसान हो सकता है. हमेशा लैपटॉप को किसी सख्त और समतल सतह पर ही रखें.

पूरी रात चार्जिंग पर न छोड़ें डिवाइस

आजकल के लैपटॉप में ओवरचार्जिंग से बचाव की सुविधा होती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रात में उसे प्लग में लगाए रखें. लगातार 100% चार्ज पर रखने से बैटरी की क्षमता धीरे-धीरे कम होती जाती है. कोशिश करें कि बैटरी 80-90% तक पहुंचते ही चार्जर हटा दें.

सस्ते या नकली चार्जर से दूरी रखें

कई लोग पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते या अनजान ब्रांड के चार्जर इस्तेमाल करने लगते हैं. ऐसे चार्जर सही वोल्टेज और करंट नहीं देते जिससे बैटरी या लैपटॉप के अन्य हिस्से खराब हो सकते हैं. हमेशा ओरिजिनल या प्रमाणित चार्जर का ही इस्तेमाल करें.

ज्यादा गर्म होना खतरे की घंटी

अगर चार्जिंग के दौरान आपका लैपटॉप जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें. यह बैटरी और हार्डवेयर दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ऐसी स्थिति में लैपटॉप को अच्छी वेंटिलेशन वाली जगह पर रखें और जरूरत हो तो कूलिंग पैड का इस्तेमाल करें.

लैपटॉप की देखभाल क्यों जरूरी है?

लैपटॉप की मरम्मत या बैटरी बदलवाना काफी महंगा पड़ सकता है. इतना ही नहीं, गलत चार्जिंग आदतें कभी-कभी गंभीर हादसों का कारण भी बन सकती हैं. अगर आप कुछ आसान सावधानियां अपनाते हैं तो न सिर्फ आपका लैपटॉप लंबे समय तक सही चलेगा बल्कि आप किसी भी संभावित खतरे से भी बचे रहेंगे.

यह भी पढ़ें:

चार्जर नहीं तो क्या! बिना प्लग भी मिनटों में चार्ज हो जाएगा आपका स्मार्टफोन, ये हैं आसान तरीके

Published at : 31 Mar 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
Laptop Tips TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Laptop चार्ज करते ज्यादातर लोग करते हैं ये 5 गलतियां! संभल जाएं नहीं तो खराब हो जाएगा आपका डिवाइस, जानिए किन चीजों से बचना है
Laptop चार्ज करते ज्यादातर लोग करते हैं ये 5 गलतियां! संभल जाएं नहीं तो खराब हो जाएगा आपका डिवाइस, जानिए किन चीजों से बचना है
टेक्नोलॉजी
मैसेजिंग ऐप्स के लिए राहत! SIM Binding को लेकर डेडलाइन बढ़ा सकती है सरकार, जानिए क्या है वजह
मैसेजिंग ऐप्स के लिए राहत! SIM Binding को लेकर डेडलाइन बढ़ा सकती है सरकार, जानिए क्या है वजह
टेक्नोलॉजी
पुराना फोन फेंक दिया? बेकार हो गए डिवाइस का कंपनी क्या करती है, जानिए पूरी सच्चाई
पुराना फोन फेंक दिया? बेकार हो गए डिवाइस का कंपनी क्या करती है, जानिए पूरी सच्चाई
टेक्नोलॉजी
IPL 2026 फ्री में देखना है? ये हैं सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान जिनमें मुफ्त मिलता है JioHotstar का सब्सक्रिप्शन
IPL 2026 फ्री में देखना है? ये हैं सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान जिनमें मुफ्त मिलता है JioHotstar का सब्सक्रिप्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War: ट्रंप को किसने उकसाया, क्या बताया, कैसे होगा ईरान में ईजी ऑपरेशन, अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने खोले डार्क सीक्रेट
ट्रंप को किसने उकसाया, क्या बताया, कैसे होगा ईरान में ईजी ऑपरेशन, अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने खोले डार्क सीक्रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज रात 12 बजे से बदल जाएंगे ये नियम, किसानों को होगा बंपर फायदा, स्कूलों में भी बदलाव
यूपी में आज रात 12 बजे से बदल जाएंगे ये नियम, किसानों को होगा बंपर फायदा, स्कूलों में भी बदलाव
विश्व
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
क्रिकेट
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
आईपीएल 2025 में पहली गेंद और 2026 में दूसरे गेंद पर जड़ा छक्का, वैभव सूर्यवंशी के अनोखे कारनामे के बारे में जानिए
बॉलीवुड
सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं साउथ के इस एक्टर के लिए धड़कता था कियारा का दिल! एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा
साउथ के इस एक्टर के लिए धड़कता था कियारा का दिल! एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा
चुनाव 2026
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
लाइफस्टाइल
Protein Condom Truth: अब मार्केट में आ गया प्रोटीन कंडोम, क्या इससे सच में बढ़ जाती है परफॉर्मेंस?
अब मार्केट में आ गया प्रोटीन कंडोम, क्या इससे सच में बढ़ जाती है परफॉर्मेंस?
शिक्षा
Punjab School SMS alert System: बच्चा या टीचर गैरहाजिर तो पैरेंट्स को जाएगा SMS, पंजाब के स्कूलों में 1 अप्रैल से नई व्यवस्था
बच्चा या टीचर गैरहाजिर तो पैरेंट्स को जाएगा SMS, पंजाब के स्कूलों में 1 अप्रैल से नई व्यवस्था
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget