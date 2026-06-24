कई साल बाद भी रहेगा नए जैसा, लैपटॉप को स्क्रैचेज से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लैपटॉप केस खरोंच व दैनिक क्षति से बचाते हैं।

कार्यस्थल साफ रखें, धूल व खाने-पीने से बचें।

स्क्रीन प्रोटेक्टर, कीबोर्ड कवर, स्टैंड सुरक्षा के लिए।

लैपटॉप को सुरक्षित जगह पर रखें, भारी सामान टालें।

Laptop Care Tips: लैपटॉप खरीदना मंहगा सौदा होता जा रहा है और इसे डेली यूज करना पड़ता है. इसलिए इसकी सही देखरेख जरूरी हो जाती है. बार-बार बैग में डालने और बाहर निकालने और अलग-अलग सरफेस पर यूज करने के कारण इस पर स्क्रैच आने का खतरा भी रहता है. अगर नए लैपटॉप पर स्क्रैच आ जाए तो यह पुराना लगने लगता है. वहीं अगर स्क्रीन पर स्क्रैच पड़ जाए तो यह प्रोडक्टिविटी पर भी असर डाल सकता है. इसलिए आज हम आपको ऐसी कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं, जो स्क्रैच से बचाएगी और लैपटॉप सालों बाद भी एकदम नए जैसे दिखेगा.

लैपटॉप को स्क्रैच से कैसे बचाएं?

लैपटॉप केस करें यूज- बाजार और ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आपको अलग-अलग तरह के प्रोटेक्टिव केस मिल जाएंगे. ये न सिर्फ स्क्रैच से प्रोटेक्शन देते हैं बल्कि डेली यूज और ट्रांसपोर्टेशन के कारण होने वाले डैमेज से भी बचा सकते हैं. अगर आपको स्टाइलिश लुक चाहिए तो लेदर वाले केस को सेलेक्ट करें. वहीं अगर डैमेज होने का ज्यादा खतरा है तो हार्ड शेल वाले कवर आपके काम आ सकते हैं.

वर्कस्पेस को साफ रखें- अपने वर्कस्पेस को एकदम साफ रखें. अगर वर्कस्पेस पर धूल-मिट्टी और दूसरे पार्टिकल्स जमा हैं तो ये कीबोर्ड और दूसरे सरफेस को खराब कर सकते हैं. इसलिए वर्कस्पेस को साफ रखें. वर्कस्पेस पर खाने-पीने का सामान न रखें. चाय या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें हाथ से फिसलकर लैपटॉप पर गिर सकती हैं, जो इसे खराब करने के लिए काफी हैं.

एक्सेसरीज भी आएंगी काम- स्क्रीन को स्क्रैच से बचाने के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर काम आ सकता है. यह ध्यान रखें कि हमेशा अच्छी क्वालिटी वाला प्रोटेक्टर ही यूज करें. इसी तरह धूल-मिट्टी को लैपटॉप के अंदर जाने से रोकने के लिए कीबोर्ड कवर को यूज किया जा सकता है. वहीं पूरे लैपटॉप के लिए बाजार में आपको कई तरह की अट्रैक्टिव स्किन भी मिल जाएंगी. लैपटॉप के बॉटम को स्क्रैच से बचाने के लिए स्टैंड का यूज करें. यह न सिर्फ लैपटॉप को प्रोटेक्ट देगा, बल्कि यूज करते समय आपकी गर्दन और पीठ पर पड़ने वाले स्ट्रेन से भी बचा लेगा.

लैपटॉप स्टोर करने की जगह का भी रखें ध्यान- यूज करने के बाद लैपटॉप को कहां रखते हैं, यह भी बहुत मायने रखता है. इसलिए जब लैपटॉप यूज नहीं हो रहा है तो इसे किसी कुशन या डेस्क पैड पर रख दें. यह ध्यान रखें कि लैपटॉप के ऊपर कोई भारी या नुकीला सामान न रखें. ऐसा सामान लैपटॉप को नुकसान पहुंचा जा सकता है.

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