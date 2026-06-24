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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकई साल बाद भी रहेगा नए जैसा, लैपटॉप को स्क्रैचेज से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके

कई साल बाद भी रहेगा नए जैसा, लैपटॉप को स्क्रैचेज से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके

Laptop Care Tips: अगर आप लैपटॉप के सालों यूज के बाद भी नए जैसा रखना चाहते हैं तो कुछ टिप्स को फॉलो करना जरूरी है. ये लैपटॉप पर आने वाले स्क्रैचेज रोकने में आपकी मदद कर सकती हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 11:54 AM (IST)
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  • लैपटॉप केस खरोंच व दैनिक क्षति से बचाते हैं।
  • कार्यस्थल साफ रखें, धूल व खाने-पीने से बचें।
  • स्क्रीन प्रोटेक्टर, कीबोर्ड कवर, स्टैंड सुरक्षा के लिए।
  • लैपटॉप को सुरक्षित जगह पर रखें, भारी सामान टालें।

Laptop Care Tips: लैपटॉप खरीदना मंहगा सौदा होता जा रहा है और इसे डेली यूज करना पड़ता है. इसलिए इसकी सही देखरेख जरूरी हो जाती है. बार-बार बैग में डालने और बाहर निकालने और अलग-अलग सरफेस पर यूज करने के कारण इस पर स्क्रैच आने का खतरा भी रहता है. अगर नए लैपटॉप पर स्क्रैच आ जाए तो यह पुराना लगने लगता है. वहीं अगर स्क्रीन पर स्क्रैच पड़ जाए तो यह प्रोडक्टिविटी पर भी असर डाल सकता है. इसलिए आज हम आपको ऐसी कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं, जो स्क्रैच से बचाएगी और लैपटॉप सालों बाद भी एकदम नए जैसे दिखेगा.

लैपटॉप को स्क्रैच से कैसे बचाएं?

लैपटॉप केस करें यूज- बाजार और ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आपको अलग-अलग तरह के प्रोटेक्टिव केस मिल जाएंगे. ये न सिर्फ स्क्रैच से प्रोटेक्शन देते हैं बल्कि डेली यूज और ट्रांसपोर्टेशन के कारण होने वाले डैमेज से भी बचा सकते हैं. अगर आपको स्टाइलिश लुक चाहिए तो लेदर वाले केस को सेलेक्ट करें. वहीं अगर डैमेज होने का ज्यादा खतरा है तो हार्ड शेल वाले कवर आपके काम आ सकते हैं.

वर्कस्पेस को साफ रखें- अपने वर्कस्पेस को एकदम साफ रखें. अगर वर्कस्पेस पर धूल-मिट्टी और दूसरे पार्टिकल्स जमा हैं तो ये कीबोर्ड और दूसरे सरफेस को खराब कर सकते हैं. इसलिए वर्कस्पेस को साफ रखें. वर्कस्पेस पर खाने-पीने का सामान न रखें. चाय या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें हाथ से फिसलकर लैपटॉप पर गिर सकती हैं, जो इसे खराब करने के लिए काफी हैं.

एक्सेसरीज भी आएंगी काम- स्क्रीन को स्क्रैच से बचाने के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर काम आ सकता है. यह ध्यान रखें कि हमेशा अच्छी क्वालिटी वाला प्रोटेक्टर ही यूज करें. इसी तरह धूल-मिट्टी को लैपटॉप के अंदर जाने से रोकने के लिए कीबोर्ड कवर को यूज किया जा सकता है. वहीं पूरे लैपटॉप के लिए बाजार में आपको कई तरह की अट्रैक्टिव स्किन भी मिल जाएंगी. लैपटॉप के बॉटम को स्क्रैच से बचाने के लिए स्टैंड का यूज करें. यह न सिर्फ लैपटॉप को प्रोटेक्ट देगा, बल्कि यूज करते समय आपकी गर्दन और पीठ पर पड़ने वाले स्ट्रेन से भी बचा लेगा.

लैपटॉप स्टोर करने की जगह का भी रखें ध्यान- यूज करने के बाद लैपटॉप को कहां रखते हैं, यह भी बहुत मायने रखता है. इसलिए जब लैपटॉप यूज नहीं हो रहा है तो इसे किसी कुशन या डेस्क पैड पर रख दें. यह ध्यान रखें कि लैपटॉप के ऊपर कोई भारी या नुकीला सामान न रखें. ऐसा सामान लैपटॉप को नुकसान पहुंचा जा सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 24 Jun 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Laptop Tips And Tricks TECH NEWS
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