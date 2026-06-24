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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर आ गया बड़ा खतरा, इन यूजर्स को बनाया जा रहा है निशाना

WhatsApp पर आ गया बड़ा खतरा, इन यूजर्स को बनाया जा रहा है निशाना

Malware Attack on WhatsApp: अगर आप व्हाट्सऐप के वेब या डेस्कटॉप वर्जन को यूज करते हैं तो सावधान रहने की जरूरत है. इन दिनों एक मालवेयर कैंपेन के जरिए यूजर्स को टारगेट किया जा रहा है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 10:55 AM (IST)
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  • वॉट्सऐप वेब/डेस्कटॉप उपयोगकर्ता मैलवेयर हमले के निशाने पर हैं।
  • समझौता किए अकाउंट से मैलवेयर दस्तावेज़ जैसी फ़ाइलें भेजते हैं।
  • फ़ाइल खुलने पर मैलवेयर डेटा चुराकर डिवाइस हैक हो जाती है।
  • सावधानी से फ़ाइलें खोलें, सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें।

Malware Attack on WhatsApp: मेटा के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप को यूज करने वालों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है. दरअसल, एक मालवेयर कैंपेन का पता लगाया गया है, जो व्हाट्सऐप के वेब और डेस्कटॉप वर्जन के यूजर्स को टारगेट कर रहा है. साइबर सिक्योरिटी फर्म Kaspersky के मुताबिक, साइबर अपराधी व्हाट्सऐप अकाउंट्स का यूज कर मालवेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. अलग-अलग देशों में इसके कई मामले सामने आए हैं और मलेशिया में यूजर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.

WhatsApp पर ऐसे फैलाया जा रहा है मालवेयर

Kaspersky के रिसर्चर का कहना है कि साइबर अटैकर्स मालवेयर फैलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज हो चुके व्हाट्सऐप अकाउंट्स को यूज कर रहे हैं. इस अटैक का सबसे बड़ा खतरा यह है कि साइबर अटैकर्स के पास से आई मालवेयर अटैचमेंट यूजर को अपने किसी कॉन्टैक्ट्स के पास से आई फाइल्स के समान लगती है. इन अटैचमेंट को ऐसे नाम दिए गए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये बैंक और अकाउंट स्टेटमेंट जैसे कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट हैं. इस कारण यूजर बिना ज्यादा सोच-विचार किए इन पर टैप कर ओपन कर देता है. 

फाइल ओपन होते ही हो जाता है कांड

रिसर्चर ने बताया कि इन फाइल्स को ओपन करते ही एक इंफेक्शन चैन शुरू हो जाती है, जो एक्सटर्नल सोर्स से डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल कर देती है. एक बार मालवेयर इंस्टॉल होने के बाद डिवाइस की सारी एक्सेस अटैकर के पास चली जाती है और वह डिवाइस से डेटा और दूसरी इंफोर्मेशन चुरा सकता है. इतना ही नहीं, मालवेयर के जरिए हैकर्स आपके सिस्टम से दूसरे सिस्टम को भी हैक कर सकते हैं. 

क्या हैं बचाव के तरीके?

रिसर्चर का कहना है कि मालवेयर फाइल्स को इंग्लिश के अलावा जर्मन, फ्रेंच और पुर्तगाली आदि भाषों में भी नाम दिया गया है. इनमें ऐसे मेटाडेटा और कमेंट इन्क्लुड किए गए हैं, जिससे मलेशियस फाइल्स एकदम असली लगे. मलेशिया के अलावा वियतनाम, ताइवान, सिंगापुर और ब्राजील आदि देशों में भी इस तरह के अटैक से यूजर्स को टारगेट किया जा रहा है. इससे बचने के लिए रिसर्चर ने कुछ तरीके सुझाए हैं-

  • व्हाट्सऐप पर रिसीव हुई फाइल को डाउनलोड या ओपन करते समय सावधानी बरतें. 
  • अगर किसी फाइल के पीछे .vbs, .vbe, .exe, .bat, .cmd, .js और .ps1 जैसी एक्सटेंशन्स हैं तो उसे ओपन न करें. ऐसी फाइल को तभी ओपन करें, जब आपने अपने किसी कॉन्टैक्ट से ऐसी एक्सटेंशन्स वाली फाइल्स मंगवाई हैं.
  • व्हाट्सऐप और अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 24 Jun 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
Malware WhatsApp TECH NEWS
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