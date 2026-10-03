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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका

लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका

भारत सरकार ने लद्दाख की 28 जगहों और भौगोलिक संरचनाओं को सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे पर मानक नामों के साथ दर्ज किया है. जानिए इस कदम का मकसद और चीन सीमा विवाद से इसका क्या संबंध है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 03 Oct 2026 12:49 PM (IST)
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भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 28 जगहों और भौगोलिक संरचनाओं को आधिकारिक तौर पर सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे पर मानक नामों के साथ दर्ज किया है. गृह मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2026 को इसकी जानकारी दी. सरकार ने यह काम लद्दाख प्रशासन के साथ बातचीत के बाद किया है.

इन 28 जगहों में पहाड़ की चोटियां, जमीन के हिस्से, दर्रे, ग्लेशियर, घाटियां और दूसरी भौगोलिक जगहें शामिल हैं. सरकार के अनुसार, इन जगहों को आधिकारिक नक्शे पर दर्ज करने का मकसद उनकी सही पहचान को आसान बनाना और आम लोगों के बीच उनके नाम और भौगोलिक महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाना है.

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लद्दाख की 28 जगहों को किया गया दर्ज

सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे पर दर्ज की गई जगहों में अतिशा गिरी नाम की चोटी, ब्रांग्सा नाम का जमीन का क्षेत्र और चपचिंगल पास जैसे नाम शामिल हैं. सरकार ने इन जगहों को लद्दाख के आधिकारिक नक्शे में उनके मानक नाम और भौगोलिक प्रकार के साथ शामिल किया है. गृह मंत्रालय के मुताबिक, यह प्रक्रिया केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के बीच बातचीत के बाद पूरी की गई. इसका मुख्य मकसद अलग-अलग जगहों के नामों को आधिकारिक रिकॉर्ड और नक्शों में एक समान तरीके से दर्ज करना है.

चीन के साथ सीमा विवाद के बीच क्यों अहम है यह कदम?

लद्दाख का उत्तरी और पूर्वी इलाका भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद से जुड़ा रहा है. ऐसे में किसी क्षेत्र की भौगोलिक पहचान और उसका आधिकारिक नक्शों में दर्ज होना प्रशासनिक और रणनीतिक नजर से महत्वपूर्ण माना जाता है. हालांकि, गृह मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा में यह नहीं कहा गया है कि 28 जगहों के नाम दर्ज करने का उद्देश्य चीन के साथ सीमा विवाद में भारत का दावा मजबूत करना है. सरकार ने इसका कारण इन जगहों की सही पहचान और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना बताया है.

इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में भी हुई थी ऐसी प्रक्रिया

यह पहली बार नहीं है जब भारत सरकार ने सीमा से जुड़े इलाके में जगहों को सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे पर मानक नामों के साथ दर्ज किया है. अगस्त 2026 में सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और भौगोलिक संरचनाओं को भी आधिकारिक नक्शे पर दर्ज किया था. उस समय भी सरकार ने कहा था कि इसका मकसद जगहों की सही पहचान और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है.

लद्दाख का आधिकारिक नक्शा क्यों महत्वपूर्ण है?

लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था. वर्तमान में यहां लेह और कारगिल दो जिले हैं. गृह मंत्रालय के अनुसार, लद्दाख भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित एक बड़ा और ऊंचाई वाला क्षेत्र है. सीमा वाले इलाकों में सही नक्शे और जगहों के मानक नाम प्रशासन, सर्वेक्षण और सरकारी रिकॉर्ड के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. 28 जगहों को सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे पर दर्ज करने से इन स्थानों की आधिकारिक पहचान एक तय रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 03 Oct 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
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