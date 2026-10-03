2026 एशियन गेम्स में आज 15वां दिन है. 3 अक्टूबर को भारत के खिलाड़ी 10 अलग-अलग खेलों में चुनौती पेश करेंगे. अब तक भारत के खाते में 16 गोल्ड सहित कुल 76 पदक आए हैं. यह एशियाई खेलों के इतिहास में भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

आज तीरंदाजी, हॉकी, क्रिकेट और कुश्ती समेत कई अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ी मेडल ला सकते हैं. आज पदकों की भरमार हो सकती है और भारत के पदकों का खाता 80 को पार कर सकता है. भारत की महिलाएं गोल्फ टीम और एकल स्पर्धा में भी पदक की रेस में बनी हुई हैं. रग्बी सेवन, सेलिंग, टायक्वोंडो में भी भारत के खिलाड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं.

तीरंदाजी

सुबह 5:30 बजे - महिला रिकर्व एकल इवेंट, क्वार्टर फाइनल - कुमकुम मोहोद बनाम चेयॉन्ग कांग (दक्षिण कोरिया)

सुबह 9:30 बजे - पुरुष रिकर्व एकल इवेंट, क्वार्टर फाइनल - धीरज बोम्मादेवरा बनाम अमीरखोन सादिकोव (उज़्बेकिस्तान)

सुबह 10:15 बजे - पुरुष रिकर्व एकल इवेंट, क्वार्टर फाइनल - नीरज चौहान बनाम लैम दोरजी (भूटान)

क्रिकेट

सुबह 10:00 बजे - मेंस फाइनल - भारत बनाम पाकिस्तान

हॉकी

दोपहर 3:30 बजे - मेंस फाइनल - भारत बनाम मलेशिया

गोल्फ

सुबह 3:30 बजे से - महिला एकल स्ट्रोक प्ले राउंड 4 - प्रणवी उर्स, दीक्षा डागर, अदिति अशोक

सुबह 4:25 बजे से - पुरुष एकल स्ट्रोक प्ले राउंड 4 - वीर अहलावत, सप्तक तलवार, युवराज संधू

कुश्ती

सुबह 7:23 बजे - पुरुष फ्रीस्टाइल 74 किग्रा, राउंड ऑफ 16 - सागर जगलान बनाम तुल्गा तुमुर-ओचिर

सुबह 7:25 बजे - पुरुष की फ्रीस्टाइल 97 किग्रा, राउंड ऑफ 16 - दीपक पूनिया बनाम जुनपेंग झोउ

सुबह 7:57 बजे - महिला 57 किग्रा, राउंड ऑफ 16 - मनीषा बनाम यंगजिन क्वोन

सुबह 8:08 बजे - महिला 53 किग्रा, राउंड ऑफ 16 - अंतिम बनाम शुगलिया ओमीरबेक

सुबह 8:29 बजे - पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा, राउंड ऑफ 16 - अमन