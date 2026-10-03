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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा

स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा

फ्लाईदुबई की उड़ान में भारतीय कैप्टन स्मित माछर पर हमले के आरोपी को-पायलट हिमामी अल हमामी उर्फ हिशाम को लेकर उसके पुराने रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 03 Oct 2026 02:44 PM (IST)
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फ्लाईदुबई की उड़ान में भारतीय कैप्टन स्मित माछर पर हमला करने वाले को-पायलट हिमामी अल हमामी उर्फ हिशाम को लेकर अब उसकी पुरानी गतिविधियों की भी जांच की चर्चा है. उसके अल-कायदा कनेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इसकी वजह 2023 का एक सोशल मीडिया वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें दुबई एयरपोर्ट पर खड़े एक इजरायली विमान के वीडियो के अंत में अल-कायदा के पूर्व प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी की तस्वीर दिखाई देने का दावा है. हालांकि, इस कनेक्शन की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

ओमान में पायलट से ग्राउंड स्टाफ बनाए जाने का दावा

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सामने आई जानकारी के मुताबिक 29 वर्षीय हिमामी के पिता ओमानी मूल के हैं, जबकि मां सीरिया की हैं. दावा है कि वह वर्ष 2024 तक ओमान की एयरलाइन में पायलट के तौर पर काम करता था. इसी दौरान ओमानी खुफिया एजेंसी को उसके पास से तौर पर कट्टरपंथी सामग्री मिलने की बात कही जा रही है. इसके बाद उसे पायलट ड्यूटी से हटाकर ग्राउंड स्टाफ बनाया गया. यह भी दावा किया गया है कि वह सीरिया में रहकर लौट चुका था. हालांकि, इन दोनों दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है.

रॉयल ओमान से फ्लाईदुबई तक का सफर

दावे के अनुसार हिमामी ने 2018 से फरवरी 2025 तक रॉयल ओमान एयरलाइंस में काम किया. कुछ समय तक रॉयल एयर मोरक्को से जुड़े रहने की भी जानकारी सामने आई है. इसके बाद वह दुबई चला गया और करीब नौ महीने पहले फ्लाईदुबई में पायलट के तौर पर शामिल हुआ. इसी वजह से अब उसके पुराने रिकॉर्ड और नई नियुक्ति के दौरान हुए सुरक्षा सत्यापन को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, फ्लाईदुबई की ओर से उसके पुराने सुरक्षा रिकॉर्ड या बैकग्राउंड चेक को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

2023 के वीडियो में जवाहिरी की तस्वीर का दावा

सोशल मीडिया पर सामने आए 2023 के वीडियो को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है. दावा है कि इसमें दुबई एयरपोर्ट पर खड़े एक इजरायली विमान को दिखाया गया था और अंत में अयमान अल-जवाहिरी की तस्वीर जोड़ी गई थी. उस समय हिमामी के रॉयल ओमान में काम करने की बात कही जा रही है. वीडियो की प्रामाणिकता, अकाउंट की वास्तविक पहचान और इसे पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है. इसलिए इसे फिलहाल कट्टरपंथी कनेक्शन का एक जांच बिंदु ही माना जा रहा है.

हमले के नौ घंटे बाद पोस्ट होने का दावा

एक अन्य दावा है कि यह वीडियो फ्लाईदुबई की घटना के करीब नौ घंटे बाद सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ. इसी आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि वीडियो पहले से शेड्यूल किया गया हो. लेकिन अभी ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो कि पोस्ट पहले से तैयार थी या उसका फ्लाईदुबई की घटना से कोई सीधा संबंध था.

यह भी पढ़ेंः अभिजीत दीपके ने सहयोग के लिए मुंबई पुलिस को कहा थैंक्यू, 'दिल्ली पुलिस कुछ...'

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 03 Oct 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Smit Machar Himami Al Hamami
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