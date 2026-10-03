रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 3 अक्टूबर 2025 को कई अहम जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए थे. इन हमलों में रडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रनवे और हैंगर को नुकसान पहुंचा.

एयर चीफ के मुताबिक, ऑपरेशन का मकसद साफ था और भारतीय सशस्त्र बलों ने तय लक्ष्य हासिल करने के लिए मिलकर काम किया. उन्होंने कहा कि अभियान में लंबी दूरी के हथियारों और आधुनिक सैन्य तकनीक का इस्तेमाल किया गया.

पाकिस्तान के रडार और कमांड सेंटर को बनाया निशाना

एपी सिंह ने बताया कि भारतीय हमलों में पाकिस्तान के कम से कम चार स्थानों पर रडार को नुकसान पहुंचा. दो जगहों पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रभावित हुए. इसके अलावा दो रनवे और तीन अलग-अलग ठिकानों पर बने हैंगर भी क्षतिग्रस्त हुए. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय पक्ष को एक C-130 श्रेणी के विमान के प्रभावित होने के संकेत मिले थे. एयर चीफ ने पाकिस्तान के चार से पांच लड़ाकू विमानों को जमीन पर नष्ट किए जाने की बात भी कही थी, जिनमें F-16 होने की संभावना बताई गई.

12 से 13 सैन्य विमानों के नुकसान का दावा

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तान को हुए कुल नुकसान के भारतीय आकलन के बारे में भी जानकारी दी. उनके मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के करीब 12 से 13 सैन्य विमान नष्ट हुए या प्रभावित हुए. इसमें जमीन पर और हवा में हुए नुकसान को शामिल किया गया था. उन्होंने कहा कि हवा में भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाया गया. इस दौरान F-16 और JF-17 जैसे विमानों के नुकसान का भी जिक्र किया गया.

एयर डिफेंस ने भी निभाई अहम भूमिका

एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की एयर डिफेंस क्षमता की भूमिका पर भी बात की थी. इससे पहले उन्होंने बताया था कि S-400 जैसी लंबी दूरी की एयर डिफेंस प्रणाली ने अभियान में अहम भूमिका निभाई. उनके मुताबिक, लंबी दूरी के रडार और मिसाइल सिस्टम दुश्मन के विमानों को उनकी हथियार इस्तेमाल करने की दूरी तक पहुंचने से पहले ही खतरे में डाल सकते हैं.

ड्रोन को लेकर क्या बोले एयर चीफ?

ड्रोन को लेकर एपी सिंह ने कहा कि भविष्य की लड़ाई में केवल ड्रोन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा. उनके अनुसार, मानवयुक्त विमानों और ड्रोन यानी मानव रहित सिस्टम को साथ मिलकर इस्तेमाल करना जरूरी है. उन्होंने ड्रोन को वायु शक्ति का विस्तार बताया. उनका कहना था कि बड़ी संख्या में ड्रोन एक साथ इस्तेमाल किए जाने पर किसी सिस्टम पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन युद्ध जीतने के लिए लंबी दूरी की क्षमता, भारी हथियार और आधुनिक लड़ाकू विमान भी जरूरी रहेंगे.

आत्मनिर्भरता और सप्लाई चेन पर जोर

एयर चीफ ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत पर भी जोर दिया. दुनिया में कई जगह चल रहे संघर्षों के कारण हथियारों, विमानों और सैन्य उपकरणों की उपलब्धता पर दबाव बढ़ रहा है. ऐसे समय में केवल हथियार खरीदना ही नहीं, बल्कि उनकी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक क्षमता को मजबूत रखना भी जरूरी है. भारत के लिए इसका मतलब घरेलू स्तर पर रक्षा उत्पादन और जरूरी सैन्य उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाना है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता, लॉजिस्टिक मजबूती और सप्लाई चेन सुरक्षा को अहम बताया है.