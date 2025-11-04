Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







आजकल एआई चैटबॉट का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है और OpenAI का ChatGPT दुनियाभर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैटबॉट है. रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग इसे यूज करते हैं और अलग-अलग मामलों पर सलाह या मदद लेते हैं. अगर आप भी इसे यूज करते हैं तो इसकी प्राइवेसी और डेटा स्टोरेज आदि से जुड़ी चीजें जान लेना जरूरी है. आज हम आपके लिए ऐसी ही 5 चीजें लेकर आए हैं.

आपकी बातचीत हो सकती है रिव्यू

OpenAI की प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार, ChatGPT के साथ आपकी बातचीत को रिव्यू किया जा सकता है. सिस्टम परफॉर्मेंस देखने या दुरुपयोग को रोकने जैसे कारणों से यह बातचीत रिव्यू की जा सकती है.

मॉडल को सुधारने के लिए यूज होता है डेटा

OpenAI अपने मॉडल को ट्रेनिंग देने या बेहतर बनाने के लिए ChatGPT से होने वाली बातचीत और इनपुट डेटा को यूज कर सकती है. कंपनी का कहना है कि भले ही वह डेटा यूज कर रही है, लेकिन इससे यूजर की पहचान जाहिर नहीं होती.

चैट हिस्ट्री को किया जा सकता है बंद

आप चाहें तो ChatGPT की सेटिंग में जाकर चैट हिस्ट्री को डिसेबल कर सकते हैं. चैट हिस्ट्री को बंद करने का यह फायदा है कि आपकी बातचीत को कंपनी के मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता. बिना चैट हिस्ट्री वाली बातचीत 30 दिनों बाद सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाती है.

अपना डेटा डिलीट कर सकते हैं यूजर्स

ChatGPT यूजर्स के पास अपना अकाउंट और इससे जुड़े डेटा को डिलीट करने का ऑप्शन होता है. एक बार डिलीट होने के बाद पूरा डेटा कंपनी के सिस्टम से हट जाता है और इसे रिकवर नहीं किया जा सकता.

प्राइवेट फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता चैटबॉट

ChatGPT के पास आपकी उन्हीं फाइल्स की एक्सेस होती है, जिसे अपलोड किया जाता है या बातचीत के दौरान शेयर की जाती है. डिवाइस पर स्टोर आपकी अन्य फाइल्स को यह एक्सेस नहीं कर सकता. अपलोडेड फाइल्स भी एक तय समय के बाद कंपनी के सिस्टम से डिलीट हो जाती हैं.

