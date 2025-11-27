घर में लगे हैं CCTV कैमरा तो इन बातों का रखें ध्यान, जरा-सी चूक बिगाड़ देगी काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







घरों से लेकर दुकानों तक में आजकल CCTV कैमरा आम हो गए हैं. बाहर होने पर घर पर नजर रखने से लेकर सुरक्षा कारणों तक लोग इनका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि, इन कैमरों के साथ प्राइवेसी की चिंताएं भी खूब जुड़ी हुई हैं. ऐसे में CCTV कैमरों को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है ताकि आपके साथ-साथ आपके पड़ोसियों की प्राइवेसी भी बनी रहे और आपके घर को पूरी सुरक्षा भी मिलती रहे. अगर आप अपने घर, दुकान और ऑफिस में CCTV कैमरा यूज करते हैं तो ये टिप्स आपके काम आ सकती हैं.

जरूरत होने पर ही इनेबल करें रिमोट व्यू

मॉडर्न सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम में रिमोट व्यू ऑप्शन आता है. इन्हें इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद आप दुनियाभर में कहीं भी बैठकर अपने घर या ऑफिस में लगे CCTV कैमरा के फीड को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर ही रहते हैं तो इसे इनेबल करने की जरूरत नहीं है. कमजोर पासवर्ड का फायदा उठाकर हैकर्स इसकी एक्सेस ले सकते हैं. इसलिए इसे केवल जरूरत होने पर ही इनेबल करें और हमेशा मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें.

कितनी होनी चाहिए स्टोरेज ड्यूरेशन?

आप अपनी जरूरत के हिसाब से स्टोरेज ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं. हालांकि, अगर आपको नॉर्मल यूज करना है तो एक या दो हफ्ते से ज्यादा समय तक फुटेज स्टोर न करें. इससे डेटा लीक होने का खतरा बढ़ जाता है. सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम में ऑटोमैटिक ही स्टोरेज डिलीट करने का ऑप्शन आता है.

प्राइवेसी का रखें खास ध्यान

घर में CCTV कैमरा सेटअप करते समय प्राइवेसी का खास ध्यान रखना चाहिए. बेडरूम और घर की दूसरी जगहों पर CCTV की नजर नहीं होनी चाहिए. साथ ही अगर आप घर के बाहर कैमरे लगा रहे हैं तो यह भी सुनिश्चित करें कि इससे पड़ोसियों की प्राइवेसी का हनन नहीं हो रहा है.

एन्क्रिप्टेड स्टोरेज

घर में लगे CCTV कैमरा में घर की रोजमर्रा की एक्टिविटी कैद होती है, लेकिन ये गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है. इसलिए हमेशा फुटेज को एन्क्रिप्टेड स्टोरेज या सिक्योर क्लाउड अकाउंट में स्टोर करें. कैमरा सिस्टम का फर्मवेयर अपडेट और यह प्रोटेक्टेड वाई-फाई से कनेक्ट होना चाहिए.

