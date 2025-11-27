फोल्डेबल आईफोन में यह कमाल करने वाली है ऐप्पल, आज तक कोई कंपनी नहीं कर पाई ऐसा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगले साल पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च होने जा रहा है. ऐप्पल इसमें ऐसा कमाल करेगी, जो आजतक कोई कंपनी नहीं कर पाई है. रिपोर्ट्स की मानें तो फोल्डेबल आईफोन में बिना क्रीज वाला डिस्प्ले मिलेगा. यानी आईफोन को अनफोल्ड करने पर इसके डिस्प्ले पर कोई विजिबल क्रीज नहीं होगी. अनफोल्ड होने पर यह इस आईफोन का डिस्प्ले एक बड़ी स्क्रीन की तरह नजर आएगा और देखने पर यह पता नहीं चलेगा कि इसमें कोई क्रीज है. किसी भी कंपनी के फोल्डेबल फोन में ऐसी स्क्रीन नहीं मिलती है.

क्या इसी वजह से हुई है फोल्डेबल आईफोन में देरी?

सैमसंग और दूसरी कंपनियां कई साल पहले ही फोल्डेबल फोन लॉन्च कर चुकी हैं, लेकिन ऐप्पल अभी तक इस सेगमेंट में नहीं उतरी है. कुछ समय पहले खबर आई थी कि क्रीज-फ्री डिस्प्ले टेक्नोलॉजी न मिलने के कारण फोल्डेबल आईफोन को पोस्टपोन किया जा सकता है. हालांकि, अब ऐप्पल को क्रीज-फ्री डिस्प्ले मिल गया है और अगले साल पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च होने के चांस भी बढ़ गए हैं.

कीमत चौंका देगी

हाल में आई एक रिपोर्ट में फोल्डेबल आईफोन की अनुमानित कीमत लीक हुई है. इसके बाद कहा जा रहा है कि महंगे से महंगा फोन भी इसके आगे सस्ता लगेगा. सैमसंग के Galaxy Z Fold 7 को काफी महंगा फोन माना जाता है, लेकिन फोल्डेबल आईफोन कीमत के मामले में उसे भी पीछे छोड़ देगा. फोल्डेबल आईफोन की कीमत 2399 डॉलर (लगभग 2.14 लाख रुपये) हो सकती है. इसमें लगने वाले प्रीमियम कंपोनेंट के अलावा ऐप्पल भी अपना मार्जिन ज्यादा रखना चाहती है. ऐसे में ग्राहकों को इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है.

ये हो सकते हैं फोल्डेबल आईफोन के स्पेसिफिकेशंस

फोल्डेबल आईफोन में 24MP का अंडर-डिस्प्ले कैमरा सेंसर मिल सकता है. फोल्ड होने पर इस आईफोन की मोटाई 9-9.5mm, जबकि अनफोल्ड होने पर 4.5-4.8mm हो सकती है. डिस्प्ले की बात करें पूरी तरह अनफोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन 7.8 इंच की हो जाएगी, जबकि कवर स्क्रीन का साइज 5.5 हो सकता है. इसका लुक ऐसा होगा, जैसे दो आईफोन एयर एक साथ रखे गए हैं और यह अल्ट्रा-थिन टाइटैनियम चेसिस के साथ आएगा.

