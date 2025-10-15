JioHotstar Down: देशभर में कई यूजर्स को आज JioHotstar ऐप इस्तेमाल करते समय परेशानी का सामना करना पड़ा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लोगों ने शिकायत की कि ऐप पर उन्हें “Network Error” और “Something went wrong” जैसे मैसेज दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ ही कई यूजर्स ने यह भी बताया कि ऐप से सर्च आइकन पूरी तरह गायब हो गया है.

सोशल मीडिया पर आ रही यूजर्स की प्रतिक्रिया

#jiohotstar down

No search bar, no continue watching,

No shows play

Meku evariki iena vastundha? — RA𝓥𝔦𝔱__A 〽️ (@ravit_a21) October 15, 2025

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स ने अपने-अपने रिएक्शन देना शुरू कर दिए हैं. यूजर्स बोले “सर्च बटन ही नहीं दिख रहा!” कई यूजर्स ने X पर अपनी नाराजगी जताते हुए लिखा कि JioHotstar पर न तो सर्च ऑप्शन दिख रहा है, न ही अन्य जरूरी फीचर काम कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “@JioHotstar को क्या हो गया? न सर्च बटन दिख रहा है, न बाकी सेक्शन. क्या सिर्फ मुझे दिक्कत है या सबको?”

वहीं दूसरे यूजर ने मजाकिया लहजे में कहा, “#Aurora कंटेंट के चलते व्यूज बढ़ गए और JioHotstar के सर्वर डाउन हो गए. लगता है ट्रैफिक झेल नहीं पाए!”

सिर्फ Home और Sports सेक्शन काम कर रहे

कई लोगों ने बताया कि ऐप में अब केवल Home और Sports सेक्शन ही एक्सेस किए जा सकते हैं. बाकी सभी फीचर्स जैसे Search Bar, Account Access और Continue Watching पूरी तरह से गायब हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा,“JioHotstar में सिर्फ दो बटन बचे हैं Home और Sports. बाकी सब ऑप्शन नदारद हैं!”

यूजर्स ने उठाए अपडेट्स पर सवाल

कई यूजर्स ने प्लेटफॉर्म पर सवाल उठाए कि आखिर बिना टेस्ट किए ऐप अपडेट कैसे जारी किए जा रहे हैं. एक पोस्ट में लिखा गया, “क्या JioHotstar बिना टेस्ट किए अपडेट जारी कर रहा है? न अकाउंट दिख रहा है, न ‘कंटिन्यू वॉचिंग’ फीचर. ऐसे अपडेट्स का क्या मतलब?”

सर्वर या अपडेट बग, कारण स्पष्ट नहीं

हालांकि अभी तक JioHotstar की ओर से किसी आधिकारिक बयान की पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, यह दिक्कत या तो सर्वर ओवरलोड या सिस्टम अपडेट बग की वजह से हो सकती है. JioHotstar की यह गड़बड़ी पूरे देश में यूजर्स के लिए सिरदर्द बन गई है. जब तक कंपनी की ओर से कोई ऑफिशियल फिक्स या अपडेट जारी नहीं होता तब तक यूजर्स को Home और Sports सेक्शन तक ही सीमित रहना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें:

क्या आप जानते हैं ChatGPT का असली मतलब? जानिए आखिर GPT का फुल फॉर्म क्या है