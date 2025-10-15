क्या आप जानते हैं ChatGPT का असली मतलब? जानिए आखिर GPT का फुल फॉर्म क्या है

दूसरा है P जिसका मतलब है Pre-Trained. GPT को किसी खास काम के लिए इस्तेमाल करने से पहले इसे प्री-ट्रेनिंग दी जाती है. इस चरण में मॉडल को लाखों किताबें, लेख, वेबसाइटें और टेक्स्ट डेटा पढ़ाया जाता है. इससे यह भाषा, व्याकरण, तथ्य और संस्कृति की गहरी समझ विकसित करता है. इस विशाल प्रशिक्षण के कारण GPT को अलग-अलग कार्यों के लिए दोबारा ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यह एक ही मॉडल से सवालों के जवाब देने, लेख लिखने, कोडिंग करने या रिसर्च पेपर का सार बताने जैसे सैकड़ों काम कर सकता है.