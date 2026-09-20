JioHome यूजर्स के लिए 12 महीने Prime Lite Free, ऐसे करें Claim

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उच्च स्पीड जियोहोम यूजर्स को 24 महीने प्राइम लाइट.

JioHome यूजर्स के लिए OTT से जुड़ी एक नई सुविधा शुरू की गई है. अब कुछ JioHome प्लान इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को अलग से Amazon Prime Lite का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होगी. कंपनी 30 Mbps और 100 Mbps वाले 3-in-1 JioHome प्लान पर एक साल की Amazon Prime Lite Membership बिना किसी एकस्ट्रा फीस के दे रही है. इस ऑफर में नए ग्राहकों के साथ मौजूदा यूजर्स भी शामिल हैं. यह सुविधा Jio की 10वीं सालगिरह के मौके पर शुरू किए गए बेनिफिट्स का हिस्सा है. तो आइए जानते हैं कि किन JioHome यूजर्स को Free Prime Lite मिलेगा और इसे कैसे क्लेम करें.

किन JioHome यूजर्स को मिलेगा Free Prime Lite?

यह ऑफर JioHome के 30 Mbps और 100 Mbps 3-in-1 प्लान पर लागू है. इन प्लान में एक ही कनेक्शन के जरिए TV, OTT और Wi-Fi की सुविधा मिलती है. Eligible यूजर्स को 12 महीने की Amazon Prime Lite Membership मिलेगी और इसके लिए मौजूदा JioHome प्लान की कीमत के ऊपर कोई अलग चार्ज नहीं लिया जाएगा.

Prime Lite में क्या मिलेगा?

Free Membership के दौरान यूजर्स Amazon Prime Lite के तहत Prime Video पर फिल्में और शो देख सकेंगे. इसके अलावा Amazon पर Eligible Orders के लिए Free और Fast Delivery का फायदा भी मिलेगा. इस ऑफर में OTT Entertainment के साथ Amazon की डिलीवरी सुविधा भी शामिल है.

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MyJio से ऐसे करें Offer Claim

Prime Lite Benefit लेने का तरीका भी काफी आसान है. इसके लिए अपने JioHome Account के साथ MyJio App खोलें. Home Page पर अगर Amazon Prime Lite का Claim Banner दिखाई देता है, तो उस पर टैप करें, इसके बाद दिए गए Steps को पूरा करके Free Membership एक्टिवेट की जा सकती है. वहीं 12 महीने की अवधि Offer की घोषणा या Rollout Date से नहीं, बल्कि Membership एक्टिवेट करने वाले दिन से शुरू होगी.

19 सितंबर से शुरू हुआ Rollout

Jio ने इस Offer का Rollout 19 सितंबर से शुरू किया है. कंपनी के अनुसार, सभी Eligible JioHome यूजर्स को यह फायदा अगले दो हफ्तों में धीरे-धीरे मिल जाएगा. इसलिए सभी यूजर्स को एक ही समय पर MyJio में यह Banner दिखाई देना जरूरी नहीं है.

888 रुपये और 1,199 रुपये वाले Plans में क्या बदला?

888 रुपये और 1,199 रुपये वाले JioHome Plans के साथ-साथ 150 Mbps या उससे ज्यादा स्पीड वाले यूजर्स के मौजूदा फायदे में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इन यूजर्स को पहले की तरह 24 महीने की Amazon Prime Lite Membership मिलती रहेगी.

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