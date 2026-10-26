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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन की छोटी स्क्रीन से TV तक पहुंचा Instagram, Apple TV पर हुई एंट्री

फोन की छोटी स्क्रीन से TV तक पहुंचा Instagram, Apple TV पर हुई एंट्री

Instagram अब Apple TV पर भी उपलब्ध है, जहां यूजर्स बड़ी स्क्रीन पर Reels, लंबे वीडियो और लाइव शो देख सकेंगे. जानें ऐप कैसे काम करेगी और इसे डाउनलोड करने के लिए क्या जरूरी है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Oct 2026 12:32 PM (IST)
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  • यह पहले से Fire TV, Google TV और Samsung TV पर भी उपलब्ध था.

अब Instagram पर वीडियो देखने के लिए फोन की छोटी स्क्रीन तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है. अगर आप Reels देखते हुए अक्सर सोचते हैं कि इन्हें बड़ी स्क्रीन पर देखने का मजा कुछ अलग होगा तो आपके लिए एक नया ऑप्शन आ गया है. Meta ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram को Apple TV पर उपलब्ध करा दिया है.

इससे यूजर्स अब टीवी पर Reels के साथ लंबे वीडियो और लाइव शो भी देख सकेंगे. कंपनी Instagram के वीडियो एक्सपीरियंस को स्मार्टफोन से आगे बढ़ाकर लिविंग रूम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जहां दोस्त और परिवार के लोग एक साथ कंटेंट देख सकें. ऐसे में आइए जानते हैं कि Apple TV पर Instagram कैसे काम करेगा. 

Apple TV पर ऐसे काम करेगा Instagram

अब App Store पर Instagram ऐप Apple TV के लिए भी उपलब्ध हो गई है. इससे पहले ऐप की लिस्टिंग में iPhone और iPad के लिए सपोर्ट का जिक्र था, लेकिन Apple TV को इसमें शामिल नहीं किया गया था. अब यूजर्स अपने Apple TV पर Instagram डाउनलोड करके वीडियो देख सकते हैं. यह ऐप फ्री में डाउनलोड की जा सकती है, हालांकि इसमें इन-ऐप खरीदारी का ऑप्शन भी दिया गया है. इसे चलाने के लिए Apple TV में tvOS 26.0 या इससे नया सॉफ्टवेयर वर्जन होना जरूरी है. 

Reels के साथ लंबे वीडियो और लाइव शो भी देख सकेंगे

टीवी पर Instagram का एक्सपीरियंस सिर्फ छोटी वीडियो क्लिप तक सीमित नहीं है. यूजर्स अपने पसंदीदा क्रिएटर्स के वीडियो देख सकते हैं और अपनी दिलचस्पी के हिसाब से नया कंटेंट भी खोज सकते हैं. ऐप में Reels के अलावा लंबे वीडियो और लाइव शो भी शामिल हैं. इसमें एक ऐसा फीचर भी दिया गया है, जिससे यूजर किसी दूसरे डिवाइस पर वीडियो देखना बीच में छोड़ने के बाद टीवी पर वहीं से दोबारा देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें - इस हफ्ते 6 नए फोन होंगे लॉन्च, Infinix से Samsung तक इन मॉडल्स पर नजर

Fire TV और Google TV पर पहले ही आ चुका है Instagram

बड़ी स्क्रीन पर Instagram लाने की शुरुआत Meta ने दिसंबर 2025 में अमेरिका में Amazon Fire TV डिवाइस पर टेस्टिंग के साथ की थी. इसके बाद फरवरी 2026 में Google TV और जून 2026 में Samsung Smart TV तक इसका विस्तार किया गया. अब Apple TV भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है. 

टीवी पर वीडियो देखने का एक्सपीरियंस कैसे बदलेगा Instagram?

Apple TV पर Instagram की शुरुआत के साथ Meta अपने वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है. टीवी की बड़ी स्क्रीन पर लोग वीडियो अकेले देखने की जगह दोस्तों और परिवार के साथ भी देख सकते हैं. कंपनी लंबे वीडियो और माइक्रो ड्रामा  जैसे नए फॉर्मेट पर भी ध्यान दे रही है.इससे पहले कंपनी ने सितंबर 2025 में iPad के लिए भी अलग Instagram ऐप लॉन्च की थी. अब Apple TV पर ऐप आने से यूजर्स को अपने पसंदीदा वीडियो देखने के लिए एक और ऑप्शन मिल गया है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Instagram Apple Tv+ TECH NEWS HINDI
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