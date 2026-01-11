हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jio Vs Airtel 2026: किसके प्रीपेड प्लान में मिलेगा ज्यादा धमाका एंटरटेनमेंट का? सच जानकर चौंक जाएंगे

Jio Vs Airtel 2026: किसके प्रीपेड प्लान में मिलेगा ज्यादा धमाका एंटरटेनमेंट का? सच जानकर चौंक जाएंगे

Jio Vs Airtel 2026: नए साल की शुरुआत के साथ अगर आप ऐसा प्रीपेड प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें Netflix या Amazon Prime जैसे OTT सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलें तो यह तुलना आपके काम की है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 11 Jan 2026 02:59 PM (IST)
Jio Vs Airtel 2026: नए साल की शुरुआत के साथ अगर आप ऐसा प्रीपेड प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें Netflix या Amazon Prime जैसे OTT सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलें तो यह तुलना आपके काम की है. 2026 में Jio और Airtel दोनों ही सिर्फ कॉल और डेटा तक सीमित नहीं हैं बल्कि एंटरटेनमेंट को भी अपने प्लान्स का बड़ा हिस्सा बना चुके हैं. सही प्लान चुनकर आप अलग-अलग OTT ऐप्स पर होने वाला खर्च आसानी से बचा सकते हैं.

अब सिर्फ डेटा नहीं, OTT भी प्लान का हिस्सा

आज के समय में टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स को लुभाने के लिए अपने रिचार्ज प्लान्स में JioHotstar, Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल कर रही हैं. इससे यूजर्स को एक ही रिचार्ज में कॉलिंग, इंटरनेट और एंटरटेनमेंट तीनों का फायदा मिल जाता है.

Jio के एंटरटेनमेंट प्लान 2026

Jio ने 2026 में OTT पसंद करने वाले यूजर्स के लिए कई विकल्प पेश किए हैं. इनमें Netflix, Amazon Prime से लेकर मल्टी-OTT प्लान तक शामिल हैं जो अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं.

Jio के Netflix वाले रिचार्ज

Jio का Netflix प्लान 1,299 रुपये से शुरू होता है जिसमें Netflix मोबाइल सब्सक्रिप्शन के साथ JioHotstar, क्लाउड स्टोरेज और AI टूल्स का फायदा भी मिलता है. इस प्लान में रोज़ाना डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 5G एक्सेस भी शामिल है. वहीं 1,799 रुपये वाला प्लान उन्हीं सुविधाओं के साथ ज्यादा डेली डेटा ऑफर करता है.

Jio का Amazon Prime प्लान

अगर आपकी पसंद Amazon Prime है तो Jio का 1,029 रुपये वाला प्लान अच्छा विकल्प बनता है. इसमें Prime Lite सब्सक्रिप्शन के साथ रोजाना डेटा, 5G एक्सेस, कॉलिंग और अतिरिक्त डिजिटल फायदे भी मिलते हैं जिससे यह प्लान एंटरटेनमेंट के साथ-साथ वैल्यू भी देता है.

JioHotstar के लिए खास प्लान

Jio ने JioHotstar यूजर्स के लिए अलग से किफायती प्लान भी पेश किए हैं. 100 रुपये से शुरू होने वाले इन प्लान्स में सीमित डेटा के साथ OTT सब्सक्रिप्शन मिलता है जबकि 949 रुपये वाले प्लान में रोज़ाना डेटा, कॉलिंग और अन्य प्रीमियम फायदे भी शामिल हैं.

Jio के मल्टी-OTT प्लान

जो यूजर्स एक से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म देखना पसंद करते हैं, उनके लिए Jio के मल्टी-OTT प्लान काफी फायदेमंद हैं. 175 रुपये से 500 रुपये तक के इन प्लान्स में Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+ जैसे कई प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस एक साथ मिलता है. 500 रुपये वाला प्लान तो YouTube Premium और Amazon Prime Video Mobile तक शामिल करता है.

Airtel के एंटरटेनमेंट प्लान 2026

Airtel भी इस रेस में पीछे नहीं है और उसने 2026 में 279 रुपये से लेकर 3,999 रुपये तक के कई एंटरटेनमेंट रिचार्ज लॉन्च किए हैं. Airtel के प्लान खासतौर पर Netflix और JioHotstar चाहने वालों के लिए ज्यादा विकल्प देते हैं.

Airtel के Netflix प्रीपेड प्लान

Airtel का ₹279 वाला प्लान Netflix Basic के साथ आता है और कम बजट वाले यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प है. इसके अलावा 598 रुपये, 1,729 रुपये और 1,798 रुपये जैसे प्लान्स में ज्यादा डेटा, लंबी वैलिडिटी और AI टूल्स का फायदा भी मिलता है.

Airtel के JioHotstar और Prime प्लान

Airtel ने JioHotstar के साथ कई रिचार्ज पेश किए हैं, जिनमें रोज़ाना डेटा और कॉलिंग की सुविधा मिलती है. वहीं Amazon Prime Lite वाले प्लान 838 रुपये और 1,199 रुपये की रेंज में आते हैं जो OTT के साथ 5G डेटा और AI एक्सेस भी देते हैं.

2026 में कौन देता है बेहतर एंटरटेनमेंट?

अगर एक ही रिचार्ज में ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स चाहिए, तो Jio के मल्टी-OTT प्लान ज्यादा वैल्यू देते हैं. वहीं Netflix या JioHotstar पर फोकस करने वाले यूजर्स के लिए Airtel के प्लान ज्यादा किफायती और लचीले नजर आते हैं. आखिरकार सही विकल्प आपकी देखने की आदत और बजट पर निर्भर करता है.

अब WhatsApp में भी लगा सकेंगे कवर फोटो! जल्दी आने वाला है ये नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

Published at : 11 Jan 2026 02:59 PM (IST)
Embed widget