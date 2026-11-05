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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio Voice Only Plans : डेटा के बिना भी एक्टिव रहेगा Jio नंबर, जानें कितने रुपये से शुरू हैं प्लान?

Jio Voice Only Plans : डेटा के बिना भी एक्टिव रहेगा Jio नंबर, जानें कितने रुपये से शुरू हैं प्लान?

Jio यूजर्स अब बिना इंटरनेट डेटा के भी अपना मोबाइल नंबर एक्टिव रख सकते हैं. कंपनी ने नए वॉइस-ओनली रिचार्ज प्लान पेश किए हैं. जानिए इन प्लान की कीमत, वैलिडिटी और फायदे क्या हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 05 Nov 2026 06:59 AM (IST)
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  • इन प्लान में इंटरनेट डेटा नहीं, अलग पैक उपलब्ध.

Jio Voice Only Plans : मोबाइल रिचार्ज कराते वक्त ज्यादातर प्लान में कॉलिंग के साथ इंटरनेट डेटा भी मिलता है, लेकिन हर यूजर को रोजाना इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है. कई लोग फोन का यूज सिर्फ कॉल करने, मैसेज भेजने या बैंकिंग से जुड़े OTP शेयर करने के लिए करते हैं. वहीं कुछ लोग अपने पास दूसरा सिम रखते हैं, जिसे सिर्फ नंबर चालू रखने के लिए रिचार्ज कराते हैं. ऐसे में डेटा वाले प्लान पर पैसे खर्च करना उनके लिए जरूरी नहीं होता है. इसी जरूरत को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियां अब बिना इंटरनेट वाले रिचार्ज का ऑप्शन दे रही हैं. Airtel और Vi के बाद Reliance Jio ने भी अपने यूजर्स के लिए वॉइस-ओनली प्लान पेश किए हैं. तो आइए जानते हैं कि Jio के वॉइस-ओनली प्लान कितने रुपये से शुरू हैं. 

Jio के वॉइस-ओनली प्लान कितने रुपये से शुरू हैं?

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Jio के वॉइस-ओनली रिचार्ज प्लान की शुरुआत 147 रुपये से होती है. कंपनी ने यूजर्स के लिए कुल छह ऑप्शन पेश किए हैं. 147 रुपये वाले प्लान में 22 दिनों की वैलिडिटी और 300 SMS मिलते हैं, जबकि 177 रुपये के रिचार्ज में 28 दिनों और 196 रुपये के प्लान में 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसके अलावा 197 रुपये का प्लान एक कैलेंडर महीने तक वैलिड रहता है. लंबी वैलिडिटी चाहने वाले यूजर 448 रुपये का रिचार्ज करा सकते हैं, जिसमें 84 दिनों के साथ 1,000 SMS मिलते हैं. वहीं 1,748 रुपये का सबसे महंगा प्लान 336 दिनों की वैलिडिटी और 3,600 SMS के साथ आता है. इन सभी प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है, लेकिन इंटरनेट डेटा शामिल नहीं है.

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कैसे करें Jio के वॉइस-ओनली प्लान से रिचार्ज?

इन प्लान को खरीदने के लिए यूजर MyJio ऐप का यूज कर सकते हैं. इसके लिए ऐप में जाकर रिचार्ज सेक्शन खोलना होगा. यहां TRAI Mandated Packs का बैनर दिखाई देगा. इस पर क्लिक करने के बाद Voice Only Plan टैग वाले रिचार्ज चुन सकते हैं. इसके अलावा Jio की वेबसाइट, Google Pay, PhonePe, Paytm और रिटेल स्टोर से भी रिचार्ज कराया जा सकता है.

डेटा की जरूरत हो तो क्या करें?

इन प्लान में इंटरनेट डेटा शामिल नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यूजर अलग से डेटा पैक ले सकते हैं. Jio 55 रुपये में 3GB, 100 रुपये में 6GB और 195 रुपये में 15GB डेटा का ऑप्शन देता है. इन पैक के जरिए वॉइस-ओनली रिचार्ज के साथ इंटरनेट भी यूज किया जा सकता है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 05 Nov 2026 06:59 AM (IST)
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