हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनए साल पर यह कंपनी लाई नए रिचार्ज प्लान्स, भरपूर डेटा के साथ सालभर की वैलिडिटी, यहां देखें लिस्ट

नए साल पर यह कंपनी लाई नए रिचार्ज प्लान्स, भरपूर डेटा के साथ सालभर की वैलिडिटी, यहां देखें लिस्ट

नए साल के मौके पर रिलायंस जियो ने नए रिचार्ज प्लान का ऐलान किया है. कंपनी ने 3599 में नया एनुअल रिचार्ज प्लान पेश किया है. एयरटेल भी इसी कीमत पर 365 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान देती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 15 Dec 2025 06:42 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

नए साल के मौके पर रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए नए रिचार्ज प्लान्स का ऐलान किया है. कंपनी ने अपने प्रीपेड पोर्टफोलिया में तीन नए रिचार्ज प्लान शामिल किए हैं. इनमें से एक सालभर की वैलिडिटी के साथ आता है, दूसरा मंथली एंटरटेनमेंट प्लान है और तीसरा प्लान फ्लेक्सी रिचार्ज है. इन प्लान्स में यूजर्स को कॉलिंग और डेटा के साथ-साथ गूगल जेमिनी का प्रो सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिया जा रहा है. आइए इन प्लान्स के बारे में डिटेल से जानते हैं. 

3599 रुपये वाला रिचार्ज

कंपनी ने इसे हीरो एनुअल रिचार्ज नाम से पेश किया है और इसमें यूजर को पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है. इसके साथ इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा + रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS दिए जा रहे हैं. यूजर्स को इसमें 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिया जा रहा है. 

500 रुपये वाला प्लान

यह प्लान सुपर सेलिब्रेशन के नाम से आया है और इसकी वैलिडिटी 28 दिन है. इस दौरान यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा + रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS ऑफर किए जा रहे हैं. इसमें 18 महीने के गूगल जेमिनी प्रो के साथ-साथ यूट्यूब प्रीमियम, जियोहॉटस्टार, अमेजन प्राइम वीडियो, सोनी लिव, जी5, लायंसगेट, चौपाल समेत कई OTT का सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिया जा रहा है.

103 रुपये वाला रिचार्ज 

यह फ्लेक्सी रिचार्ज प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, जिसमें कुल 5GB डेटा के साथ यूजर को कोई भी एक एंटरटेनमेंट पैक चुनने का ऑप्शन मिलेगा. यूजर अपनी मर्जी से हिंदी पैक, इंटरनेशनल पैक और रीजनल पैक में से कोई भी एक चुन सकता है. हर पैक में सेलेक्टेड OTT प्लेटफॉर्म्स हैं.

एयरटेल भी देती है 3599 के रिचार्ज में सालभर की वैलिडिटी

एयरटेल भी जियो की तरह 3599 रुपये में एनुअल प्लान ऑफर कर रही है. एयरटेल के 3599 रुपये के प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और अनलिमिटेड 5G डेटा + रोजाना 2GB डेटा दिया जा रहा है. इस प्लान में यूजर को 12 महीने के लिए परप्लेक्सिटी प्रो एआई का फ्री सब्सक्रिप्शन भी ऑफर किया जा रहा है. 

ये भी पढ़ें-

मुश्किल स्थिति में बचा सकता है जान! एंड्रॉयड पर आ गया Emergency Live Video फीचर, जानें बड़ी बातें

Published at : 15 Dec 2025 06:42 AM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio Recharge Plan TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BJP President: योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन के ऐलान से पहले BJP ने कब-कब अपने फैसलों से चौंकाया?
योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन से पहले BJP ने कब-कब चौंकाया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
विश्व
Sydney Shooting: 'यहूदी-विरोधी भावना की आग में घी...', सिडनी आतंकी हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया पर फूटा नेतन्याहू का गुस्सा
'यहूदी-विरोधी भावना की आग में घी...', सिडनी आतंकी हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया पर फूटा नेतन्याहू का गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: बिहार के नवादा में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार | ABP News
सिडनी में 'पहलगाम'? आतंकियों ने चुन-चुन कर मारा!
Janhit: PM मोदी ने फिर चौंकाया! | National Executive President | Nitin Nabin | BJP | PM Modi
UP Politics: यूपी BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष...27 का शुरू अभियान | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन, विपक्ष में हलचल | Nitin Nabin |PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP President: योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन के ऐलान से पहले BJP ने कब-कब अपने फैसलों से चौंकाया?
योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन से पहले BJP ने कब-कब चौंकाया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
क्रिकेट
IND VS SA: 'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
विश्व
Sydney Shooting: 'यहूदी-विरोधी भावना की आग में घी...', सिडनी आतंकी हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया पर फूटा नेतन्याहू का गुस्सा
'यहूदी-विरोधी भावना की आग में घी...', सिडनी आतंकी हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया पर फूटा नेतन्याहू का गुस्सा
बॉलीवुड
Sunday Box Office Collection: 'धुरंधर' के तूफान में डटी हैं 'अखंडा 2' समेत ये 3 बड़ी फिल्में, देखें संडे किसने कितना कमाया
'धुरंधर' के तूफान में डटी हैं 'अखंडा 2' समेत ये 3 बड़ी फिल्में, देखें संडे कलेक्शन
इंडिया
New BJP President: अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
हेल्थ
Black Box Warning: कोविड वैक्सीन पर जल्द लगेगी ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग? समझें कितना बड़ा खतरा माना जाता है ये संकेत
कोविड वैक्सीन पर जल्द लगेगी ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग? समझें कितना बड़ा खतरा माना जाता है ये संकेत
शिक्षा
NCERT ने साल 2025 में सिलेबस में किए ये बड़े बदलाव, आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी
NCERT ने साल 2025 में सिलेबस में किए ये बड़े बदलाव, आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget