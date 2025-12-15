नए साल पर यह कंपनी लाई नए रिचार्ज प्लान्स, भरपूर डेटा के साथ सालभर की वैलिडिटी, यहां देखें लिस्ट
नए साल के मौके पर रिलायंस जियो ने नए रिचार्ज प्लान का ऐलान किया है. कंपनी ने 3599 में नया एनुअल रिचार्ज प्लान पेश किया है. एयरटेल भी इसी कीमत पर 365 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान देती है.
नए साल के मौके पर रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए नए रिचार्ज प्लान्स का ऐलान किया है. कंपनी ने अपने प्रीपेड पोर्टफोलिया में तीन नए रिचार्ज प्लान शामिल किए हैं. इनमें से एक सालभर की वैलिडिटी के साथ आता है, दूसरा मंथली एंटरटेनमेंट प्लान है और तीसरा प्लान फ्लेक्सी रिचार्ज है. इन प्लान्स में यूजर्स को कॉलिंग और डेटा के साथ-साथ गूगल जेमिनी का प्रो सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिया जा रहा है. आइए इन प्लान्स के बारे में डिटेल से जानते हैं.
3599 रुपये वाला रिचार्ज
कंपनी ने इसे हीरो एनुअल रिचार्ज नाम से पेश किया है और इसमें यूजर को पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है. इसके साथ इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा + रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS दिए जा रहे हैं. यूजर्स को इसमें 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिया जा रहा है.
500 रुपये वाला प्लान
यह प्लान सुपर सेलिब्रेशन के नाम से आया है और इसकी वैलिडिटी 28 दिन है. इस दौरान यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा + रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS ऑफर किए जा रहे हैं. इसमें 18 महीने के गूगल जेमिनी प्रो के साथ-साथ यूट्यूब प्रीमियम, जियोहॉटस्टार, अमेजन प्राइम वीडियो, सोनी लिव, जी5, लायंसगेट, चौपाल समेत कई OTT का सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिया जा रहा है.
103 रुपये वाला रिचार्ज
यह फ्लेक्सी रिचार्ज प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, जिसमें कुल 5GB डेटा के साथ यूजर को कोई भी एक एंटरटेनमेंट पैक चुनने का ऑप्शन मिलेगा. यूजर अपनी मर्जी से हिंदी पैक, इंटरनेशनल पैक और रीजनल पैक में से कोई भी एक चुन सकता है. हर पैक में सेलेक्टेड OTT प्लेटफॉर्म्स हैं.
एयरटेल भी देती है 3599 के रिचार्ज में सालभर की वैलिडिटी
एयरटेल भी जियो की तरह 3599 रुपये में एनुअल प्लान ऑफर कर रही है. एयरटेल के 3599 रुपये के प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और अनलिमिटेड 5G डेटा + रोजाना 2GB डेटा दिया जा रहा है. इस प्लान में यूजर को 12 महीने के लिए परप्लेक्सिटी प्रो एआई का फ्री सब्सक्रिप्शन भी ऑफर किया जा रहा है.
