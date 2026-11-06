ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJBL Studio Monitors: होम स्टूडियो बनेगा प्रोफेशनल, JBL के इन मॉनिटर्स में मिलेंगे खास फीचर्स

JBL Studio Monitors: होम स्टूडियो बनेगा प्रोफेशनल, JBL के इन मॉनिटर्स में मिलेंगे खास फीचर्स

JBL ने अपनी नई 3 Series MkIII स्टूडियो मॉनिटर रेंज लॉन्च की है. इसमें 5, 6.5 और 8 इंच के तीन मॉनिटर्स के साथ 10 इंच का पावर्ड सबवूफर मिलता है. जानिए इनके खास फीचर्स और कीमत से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 06 Nov 2026 12:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 10 इंच का सबवूफर भी आया, कीमत घोषित नहीं.,

JBL Studio Monitors : घर पर म्यूजिक रिकॉर्डिंग, ऑडियो मिक्सिंग या साउंड प्रोडक्शन करने वालों के लिए अच्छे स्पीकर्स का चुनाव काफी जरूरी होता है. खासतौर पर स्टूडियो में काम करते समय साफ आवाज और साउंड का बैलेंस बेहतर होना जरूरी है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए JBL Professional ने अपनी 3 Series MkIII स्टूडियो मॉनिटर्स की नई रेंज पेश की है. कंपनी ने इसके साथ JBL 310S MkIII पावर्ड सबवूफर भी लॉन्च किया है. नई सीरीज में JBL 305P MkIII, 306P MkIII और 308P MkIII शामिल हैं. इन सभी मॉनिटर्स में पहले के मुकाबले बदला हुआ एकॉस्टिक सिस्टम और नया Class D एम्प्लीफिकेशन दिया गया है. कंपनी का दावा है कि नए साउंड सिस्टम से बेहतर ऑडियो कवरेज और स्टीरियो साउंड का एक्सपीरियंस मिलेगा. तो आइए जानते हैं कि JBL के इन मॉनिटर्स में कौन-से खास फीचर्स मिलेंगे. 

JBL के इन मॉनिटर्स में मिलेंगे खास फीचर्स

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
केवल एक चेन खींचने से कैसे रुक जाती है सैकड़ों मीटर लंबी ट्रेन? जानें इसकी तकनीक
केवल एक चेन खींचने से कैसे रुक जाती है सैकड़ों मीटर लंबी ट्रेन? जानें इसकी तकनीक
टेक्नोलॉजी
Nothing AI Device : स्मार्टफोन से आगे की तैयारी, Nothing बना रहा है स्क्रीनलेस AI डिवाइस
स्मार्टफोन से आगे की तैयारी, Nothing बना रहा है स्क्रीनलेस AI डिवाइस
टेक्नोलॉजी
WhatsApp AI Image Expansion : WhatsApp पर AI से बदल सकेंगी फोटो, iPhone यूजर्स के लिए आ रहा नया फीचर
WhatsApp पर AI से बदल सकेंगी फोटो, iPhone यूजर्स के लिए आ रहा नया फीचर
टेक्नोलॉजी
Phone Tips: चार्जर घर पर छूट गया? अपने फोन से ही ऐसे चार्ज करें दूसरा फोन
चार्जर घर पर छूट गया? अपने फोन से ही ऐसे चार्ज करें दूसरा फोन

नई रेंज में हाई-फ्रीक्वेंसी और लो-फ्रीक्वेंसी ड्राइवर्स को नए सिरे से डिजाइन किया गया है. इनके साथ अपडेटेड JBL Image Control Waveguide भी मिलता है. कंपनी के मुताबिक, इस बदलाव से आवाज ज्यादा बड़े एरिया तक पहुंच सकेगी. इसके अलावा स्टीरियो इमेजिंग बेहतर होगी और साउंड में होने वाली गड़बड़ी यानी डिस्टॉर्शन भी कम होगा. इन तीनों मॉनिटर्स में फ्रंट-फायरिंग Slipstream पोर्ट डिजाइन दिया गया है. इनमें बैलेंस्ड Neutrik कॉम्बो इनपुट और इनपुट सेंसिटिविटी चुनने का ऑप्शन भी मिलता है. इससे इन्हें स्टूडियो इंटरफेस, मिक्सर और दूसरे प्लेबैक उपकरणों के साथ यूज किया जा सकता है.

एक टच पर मिलेंगे 81 EQ कॉम्बिनेशन

JBL ने इन मॉनिटर्स में चार वन-टच रूम कंट्रोल दिए हैं. इनकी मदद से यूजर्स को 81 अलग-अलग करेक्टिव EQ कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जिनसे कमरे के हिसाब से साउंड को एडजस्ट किया जा सकता है. इनमें M4 माउंटिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं. नई सीरीज स्टीरियो, 2.1, सराउंड और इमर्सिव ऑडियो सेटअप को सपोर्ट करती है.

JBL 310S MkIII सबवूफर की खासियत

मॉनिटर्स के साथ पेश किया गया JBL 310S MkIII पावर्ड सबवूफर 10 इंच के ड्राइवर के साथ आता है. इसमें 26Hz लो-फ्रीक्वेंसी एक्सटेंशन, 116dB पीक साउंड प्रेशर लेवल और 300W Class D एम्प्लीफिकेशन दिया गया है. इसे भी स्टीरियो, 2.1, सराउंड और इमर्सिव मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ यूज किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें - YouTube Tamba App : फॉलोअर्स से प्राइवेट चैट तक, YouTube के नए ऐप Tamba में क्या होगा खास?

तीन साइज में आए JBL के नए स्टूडियो मॉनिटर्स

JBL ने इस सीरीज को अलग-अलग साइज के तीन मॉडल में पेश किया है. JBL 305P MkIII में 5 इंच का टू-वे मॉनिटर दिया गया है. यह 45Hz की लो-फ्रीक्वेंसी एक्सटेंशन, 109dB के पीक साउंड प्रेशर लेवल और 86W Class D एम्प्लीफिकेशन के साथ आता है. वहीं JBL 306P MkIII में 6.5 इंच का टू-वे कॉन्फिगरेशन मिलता है. इसे खासतौर पर प्रोजेक्ट स्टूडियो के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 43Hz लो-फ्रीक्वेंसी एक्सटेंशन, 112dB पीक साउंड प्रेशर लेवल और 110W एम्प्लीफिकेशन मिलता है. इस सीरीज का तीसरा मॉडल JBL 308P MkIII है, जिसमें 8 इंच का टू-वे सेटअप दिया गया है. यह 41Hz लो-फ्रीक्वेंसी एक्सटेंशन, 113dB पीक साउंड प्रेशर लेवल और 110W Class D एम्प्लीफिकेशन सपोर्ट करता है.

JBL के नए मॉनिटर्स की कीमत और उपलब्धता

JBL Professional ने फिलहाल अपनी नई 3 Series MkIII रेंज के मॉनिटर्स और 310S MkIII सबवूफर की कीमतों का ऐलान नहीं किया है. कंपनी के मुताबिक, इनकी बिक्री एशिया-पैसिफिक, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजारों में शुरू हो गई है. वहीं नॉर्थ अमेरिका में इनकी उपलब्धता 7 जनवरी 2027 से शुरू होगी.

यह भी पढ़ें - Jio Unlimited Data Plan : Jio का छोटा रिचार्ज, डेटा की बड़ी आजादी! 24 घंटे चलेगा अनलिमिटेड 5G

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
केवल एक चेन खींचने से कैसे रुक जाती है सैकड़ों मीटर लंबी ट्रेन? जानें इसकी तकनीक
केवल एक चेन खींचने से कैसे रुक जाती है सैकड़ों मीटर लंबी ट्रेन? जानें इसकी तकनीक
टेक्नोलॉजी
Nothing AI Device : स्मार्टफोन से आगे की तैयारी, Nothing बना रहा है स्क्रीनलेस AI डिवाइस
स्मार्टफोन से आगे की तैयारी, Nothing बना रहा है स्क्रीनलेस AI डिवाइस
टेक्नोलॉजी
WhatsApp AI Image Expansion : WhatsApp पर AI से बदल सकेंगी फोटो, iPhone यूजर्स के लिए आ रहा नया फीचर
WhatsApp पर AI से बदल सकेंगी फोटो, iPhone यूजर्स के लिए आ रहा नया फीचर
टेक्नोलॉजी
Phone Tips: चार्जर घर पर छूट गया? अपने फोन से ही ऐसे चार्ज करें दूसरा फोन
चार्जर घर पर छूट गया? अपने फोन से ही ऐसे चार्ज करें दूसरा फोन
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
राजस्थान
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
इंडिया
'भारत को ज्यादा...', अमेरिकी चुनाव रिजल्ट पर खुलकर बोले शशि थरूर
'भारत को ज्यादा...', अमेरिकी चुनाव रिजल्ट पर खुलकर बोले शशि थरूर
क्रिकेट
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
साउथ सिनेमा
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में NDA के लिए चुनौती बनेंगे चिराग पासवान! गठबंधन नहीं हुआ तो लेंगे बड़ा फैसला
यूपी चुनाव में NDA के लिए चुनौती बनेंगे चिराग पासवान! गठबंधन नहीं हुआ तो लेंगे बड़ा फैसला
विश्व
न्यूयॉर्क में ममदानी का सियासी दबदबा बढ़ा, समर्थन वाले तीनों उम्मीदवार जीते; अमेरिकी संसद पहुंचे
न्यूयॉर्क में ममदानी का सियासी दबदबा बढ़ा, समर्थन वाले तीनों उम्मीदवार जीते; अमेरिकी संसद पहुंचे
शिक्षा
ICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट
ICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget