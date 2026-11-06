ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग

'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग

Jailer 2 Box Office Collection Day 22: रजनीकांत की 'जेलर 2' की कमाई पर रामायण की रिलीज का बड़ा असर पड़ा है. इसी के साथ इस फिल्म ने 22वें दिन अपना अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 06 Nov 2026 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

रजनीकातं की 'जेलर 2'की अभी तक की  बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है. इस फिल्म ने देश और दुनियाभर में छप्परफाड़ कमाई कर डाली है. हालांकि गुरुवार को रणबीर कपूर की  'रामायण'के रिलीज होने से इसकी कमाई को बड़ा झटका लगा है. यहां 'जेलर 2'के 22वें दिन का कलेक्शन जान सकते हैं. 

'जेलर 2'ने 22वें दिन कितनी की कमाई? 
नेल्सन दिलीपकुमार निर्देशित और रजनीकांत स्टारर 'जेलर 2'को दर्शकों से खूब प्यार मिला है. जिसके चलते इस फिल्म ने तीन हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर एकछत्र राज किया और दबाकर नोट भी कमाए. ये फिल्म अपना बजट वसूल कर अच्छा खासा मुनाफा भी बटोर चुकी है. हालांकि अब सिनेमाघरों में नितेश तिवारी निर्देशित और रणबीर कपूर और यश स्टारर'रामायण'के आने से इसकी स्क्रीन संख्या काफी कम हो गई है और इसी के साथ रिलीज के 22वें दिन यानी चौथे गुरुवार को 'जेलर 2'ने अपनी अब तक की सबसे कम कमाई की. 

रिलेटेड स्टोरी >>

साउथ सिनेमा
मलयालम एक्टर बिबिन पेरुमपल्ली और अतुल्या चंद्रा गिरफ्तार, इलाज के बहाने बुलाकर डॉक्टर को पीटा
मलयालम एक्टर बिबिन पेरुमपल्ली और अतुल्या चंद्रा गिरफ्तार, इलाज के बहाने बुलाकर डॉक्टर को पीटा
साउथ सिनेमा
Ramayana Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? सुबह 7.30 बजे तक 66 करोड़ के हुई पार
Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? सुबह 7.30 बजे तक 66 करोड़ के हुई पार
साउथ सिनेमा
रणबीर कपूर की 'रामायण' ने ओपनिंग डे पर मचाया तहलका, तोड़े 'धुरंधर' से लेकर 'पठान'-'एनिमल' के रिकॉर्ड
'रामायण' ने ओपनिंग डे पर मचाया तहलका, तोड़े 'धुरंधर' से लेकर 'पठान'-'एनिमल' के रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
'रामायण' ने बिगाड़ा 'जेलर 2' का खेल, जानें थर्सडे को रजनीकांत की फिल्म ने कितना कमाया?
'रामायण' ने बिगाड़ा 'जेलर 2' का खेल, जानें थर्सडे को रजनीकांत की फिल्म ने कितना कमाया?
  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 22वें दिन यानी चौथे गुरुवार को 1. 60 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 22 दिनों की नेट कमाई अब  467.65 करोड़ रुपये हो गई है.
  • जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 546.95 करोड़ रुपये हुआ है. 

'जेलर 2' 500 करोड़ी बनने से कितनी दूर? 
'जेलर 2' ने रिलीज के 22वें दिन अपना अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है. ये 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई. वहीं 467.65 करोड़ कमा चुकी इस फिल्म के लिए 500 करोड़ कमाना अब नामुमकिन लग रहा है क्योंकि इस आंकड़े को छूने के लिए इसे अभी 32.35 करोड़ और कमाने होंगे. लेकिन  सिनेमाघरों में अब 'रामायण' आ गई है और इस नई रिलीज को ही ज्यादा दर्शक मिलेंगे. ऐसे में 'जेलर 2' का 500 करोड़ी बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा. हालांकि देखने वाली बात होगी की नई रिलीज के आगे 'जेलर 2' चौथे वीकेंड पर कितनी कमाई कर पाती है. 

'जेलर 2' के बारे में
बता दें कि 'जेलर 2' रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर साल 2023 में आई 'जेलर' की सीक्वल है. दोनों पार्ट को नेल्सन दिलीपकुमार ने ही निर्देशित किया है. वहीं रजनीकांत ने ही 'जेलर 2' में भी लीड रोल प्ले किया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में विद्या बालन, मोहनलाल, मिथुन चक्रवर्ती सहित कई शामिल हैं. जबकि ऋतिक रोशन और विजय सेतुपति ने फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Jailer 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
मलयालम एक्टर बिबिन पेरुमपल्ली और अतुल्या चंद्रा गिरफ्तार, इलाज के बहाने बुलाकर डॉक्टर को पीटा
मलयालम एक्टर बिबिन पेरुमपल्ली और अतुल्या चंद्रा गिरफ्तार, इलाज के बहाने बुलाकर डॉक्टर को पीटा
साउथ सिनेमा
Ramayana Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? सुबह 7.30 बजे तक 66 करोड़ के हुई पार
Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? सुबह 7.30 बजे तक 66 करोड़ के हुई पार
साउथ सिनेमा
रणबीर कपूर की 'रामायण' ने ओपनिंग डे पर मचाया तहलका, तोड़े 'धुरंधर' से लेकर 'पठान'-'एनिमल' के रिकॉर्ड
'रामायण' ने ओपनिंग डे पर मचाया तहलका, तोड़े 'धुरंधर' से लेकर 'पठान'-'एनिमल' के रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
'रामायण' ने बिगाड़ा 'जेलर 2' का खेल, जानें थर्सडे को रजनीकांत की फिल्म ने कितना कमाया?
'रामायण' ने बिगाड़ा 'जेलर 2' का खेल, जानें थर्सडे को रजनीकांत की फिल्म ने कितना कमाया?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमेरिका भाग जाएं ज्ञानेश कुमार', ट्रंप का नाम लेकर महुआ मोइत्रा की CEC को सलाह
'अमेरिका भाग जाएं ज्ञानेश कुमार', ट्रंप का नाम लेकर महुआ मोइत्रा की CEC को सलाह
पंजाब
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: 22 दिन बाद खत्म हुआ विरोध, आज होगा पोस्टमार्टम
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: 22 दिन बाद खत्म हुआ विरोध, आज होगा पोस्टमार्टम
विश्व
लॉस एंजिल्स में बड़ा उलटफेर, भारत में जन्म लेने वाली नित्या रमन बनीं नई मेयर
लॉस एंजिल्स में बड़ा उलटफेर, भारत में जन्म लेने वाली नित्या रमन बनीं नई मेयर
क्रिकेट
क्या विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट कोहली? दिल्ली के कोच ने दिया जवाब 
क्या विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट कोहली? दिल्ली के कोच ने दिया जवाब 
बॉलीवुड
1 करोड़ का रावण का सिंहासन, 1.5 करोड़ में शूर्पणखा का रथ, 150 से ज्यादा सेट्स पर बनी 'रामायण' की दुनिया
1 करोड़ का रावण का सिंहासन, 1.5 करोड़ में शूर्पणखा का रथ, 150 से ज्यादा सेट्स पर बनी 'रामायण' की दुनिया
दिल्ली NCR
Delhi AQI Today: दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ दमघोंटू हवा, रोहिणी-IIT सबसे प्रदूषित
दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ दमघोंटू हवा, रोहिणी-IIT सबसे प्रदूषित
विश्व
ट्रंप नहीं, उनकी पत्नी मेलानिया ने कराया रूस-यूक्रेन सीजफायर, बोलीं- 'लिखित समझौते हुए'
ट्रंप नहीं, उनकी पत्नी मेलानिया ने कराया रूस-यूक्रेन सीजफायर, बोलीं- 'लिखित समझौते हुए'
जनरल नॉलेज
Google Maps: बिना बताए गूगल मैप्स कैसे पता कर लेता है ट्रैफिक जाम, कौन देता है जानकारी?
बिना बताए गूगल मैप्स कैसे पता कर लेता है ट्रैफिक जाम, कौन देता है जानकारी?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget